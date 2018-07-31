 النرويجي غير بيدرسون مبعوثا خاصا جديدا إلى سوريا خلفا لدي ميستورا | أخبار | DW | 31.10.2018

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أخبار

النرويجي غير بيدرسون مبعوثا خاصا جديدا إلى سوريا خلفا لدي ميستورا

تسعى الأمم المتحدة للمساعدة في كتابة دستور جديد لسوريا وهو ما ترفضه دمشق. وبعد أربع سنوات من عمله أعلن المبعوث الخاص لسوريا دي ميستورا استقالته، والآن حدد أمين عام الأمم المتحدة خليفته الجديد.

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مسائية DW: إلى أين يتجه الحل السياسي في سوريا؟

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن عن رغبته في تعيين الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون كمبعوث خاص جديد الى سوريا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز ووكالة فرانس برس.

وقال دبلوماسيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن بيدرسن حصل على موافقة غير رسمية من الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. ويشغل بيدرسون حاليا منصب سفير النرويج لدى الصين، وسبق أن كان سفيرا لبلاده لدى الأمم المتحدة.

وقال غوتيريش في رسالة اطلعت عليها فرانس برس "أنا سعيد بأن أبلغكم بنيتي الإعلان عن تعيين السيد غير بيدرسون كمبعوثي الخاص إلى سوريا. ولاتخاذ هذا القرار قمت باستشارات واسعة بما في ذلك مع حكومة الجمهورية العربية السورية". وأشارت الرسالة إلى أن "السيد بيدرسون سيدعم الأطراف السورية عبر تسهيل إيجاد حل سياسي شامل وجدير بالثقة يحقق التطلعات الديموقراطية للشعب السوري".

أهم التحديات للمبعوث الجديد

مختارات

بعد أكثر من أربع سنوات، ها هو الدبلوماسي الإيطالي السويدي "المتفائل" دوما يغادر منصبه كمبعوث أممي لسوريا دون أي إنجاز يذكر. دي ميستورا أعلن أنه سيتخلى عن منصبه نهاية الشهر المقبل بعد أن ينهي زيارة إلى دمشق. (17.10.2018)

بعد غياب طويل عن الأضواء، عاد المبعوث الدولي لسوريا دي ميستورا إلى الواجهة ليعلن عن عزمه إجراء مشاورات مع روسيا وإيران وتركيا بهدف الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور لسوريا في شهر أيلول/سبتمبر المقبل. (31.07.2018)

وسيحل بيدرسن محل ستافان دي ميستورا الذي سيتنحى عن منصبه لأسباب عائلية في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، في الوقت الذي استعادت فيه الحكومة السورية، بدعم من إيران وروسيا، معظم البلاد ولا يزال فيه الاتفاق السياسي بعيد المنال. وشكر غوتيريش في رسالته دي ميستورا "لجهوده المنسقة ومساهماته لأكثر من أربع سنوات في البحث عن السلام في سوريا".

وسيواجه الدبلوماسي النرويجي عقبات في التفاوض على اتفاق سياسي يقول الغرب إنه ضروري من أجل تدشين دعمه لإعادة الاعمار ولتشجيع الجزء الأكبر من ملايين اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط على العودة.

وتتركز جهود الأمم المتحدة في الوقت الراهن على محاولة تشكيل لجنة لإعادة كتابة دستور سوريا. وقال دي ميستورا لمجلس الأمن يوم الجمعة إن سوريا تريد من الأمم المتحدة ببساطة تسهيل جهود إعادة صياغة الدستور وعدم اختيار ثلث اللجنة التي ستقوم بذلك، مما يمثل "تحديا خطيرا".

وكان قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول نهاية الأسبوع دعوا إلى حل سياسي للحرب في سوريا وهدنة دائمة في معقل المعارضة المسلحة الأخير في إدلب. كما دعا بيانهم المشترك إلى تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد قبل نهاية العام "يمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

ص.ش/و.ب (أ ف ب، رويترز)

  • Bildkombo: Assad, Trump, Ben Salman, Rohani

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    الولايات المتحدة الأمريكية

    تغيب الولايات المتحدة عن قمة اسطنبول المرتقبة، لكن دورها يبقى أساسياً في العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ سبع سنوات. وكان ترامب قد أعلن ان تعليق هجوم نظام الأسد على ادلب، تم بفضله، بعد تحذيره الرئيس السوري بشار الأسد. مصلحة أمريكا تكمن بالأساس في انسحاب إيران من سوريا أو على الأقل إضعاف تأثيرها على الأرض هناك.

  • Präsident Hassan Ruhani (picture alliance/AP/dpa/Uncredited/Iranian Presidency Office)

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    إيران - القوة غير المرئية

    بالرغم من غيابها عن قمة اسطنبول، إلا أن إيران مازالت حاضرة على الأرض في سوريا. ووفقا لتقارير عديدة لعبت إيران دوراً كبيراً في الانتصارات الاستراتيجية العديدة التي حققها الجيش السوري. إيران غائبة و حاضرة في القمة من خلال روسيا، التي عملت إلى حد الآن بالتعاون معها على ضمان بقاء الأسد. تتطلع إيران إلى تقوية حضورها والمشاركة في عملية إعادة البناء في سوريا لكن مستقبل إدلب قد يُضعف تأثيرها في سوريا.

  • Syrien l Alltag in Damaskus l Banner mit Präsident Al-Assad in Douma (Reuters/M. Djurica)

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    نظام الأسد

    إلى جانب تناول الوضع في إدلب، يُفترض أن تفضي قمة اسطنبول إلى حل للنزاع الدائر في سوريا منذ عام 2011، وذلك يعني أن القمة ستناقش مصير الرئيس السوري بشار الأسد، المتمسك بالسلطة. وكانت أمريكا قد هددت نظام الأسد بعقوبات مشددة في حالة عرقلته الحل السياسي. فيما تعول ميركل على روسيا "للعمل على تحقيق الاستقرار في سوريا بصفتها حليفة لنظام الأسد وشريكاً لديه مسؤوليات خاصة".

  • Syrien Abzug Rebellengruppen aus Ghuta (Getty Images/AFP)

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    المعارضة السورية

    تتناول قمة اسطنبول بالأساس الوضع في محافظة إدلب، آخر معقل للمعارضة السورية بعد سبع سنوات من الحرب، كما تتناول أيضاً تطبيق اتفاق سوتشي الروسي التركي بشأن المحافظة. وكان الهدف من هذا الاتفاق هو وقف هجوم الحكومة السورية. لكن فصائل المعارضة تخشى من أن يشكل تنفيذ هذا الاتفاق مقدمة لعودة قوات النظام إلى إدلب.

  • Syrien Co-Vorsitzende des Syrischen Demokratischen Rates (SDC) Ilham Ahmed und Riad Darar (Reuters/R. Said)

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    مصالح الأكراد

    بالرغم من تجنب الطرفين الصراع المباشر، إلا أن هناك تضارباً في المصالح بين كل من الحكومة السورية والإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد.وفيما يسعى الأكراد إلى الحصول على حكم ذاتي في دولة لامركزية، ترغب دمشق في استعادة سيطرتها المركزية بالكامل على كل مناطق سوريا.

  • Saudi Arabien Vision 2030 Präsentation König und Kronprinz (picture-alliance/abaca/B. Algaloud)

    الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

    الدور السعودي

    طالما لعبت السعودية دوراً متخبطاً في الملف السوري تماشيا مع مصالحها السياسية. ففي البداية دعمت الثورة السورية، لكن سرعان ما طرأ تحول مفاجئ في موقفها وأقرت بضرورة بقاء الأسد في السلطة. كما سعت للتقارب مع روسيا بهدف منع صعود الحليف الآخر إيران. تركيا كانت تراهن على دور السعودية في إعادة البناء في سوريا، غير أن قضية مقتل الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي قد تسلب الرياض هذا الدور. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

الغائبون الحاضرون في قمة إسطنبول حول سوريا

تتجه الأنظار خلال اليومين المقبلين إلى إسطنبول، حيث تعقد قمة رباعية بشأن سوريا بين كل من تركيا، ألمانيا، فرنسا وروسيا. غير أن اللاعبين الكبار في الملف غائبون. في ما يلي أبرز الغائبين، مواقفهم و مصالحهم في الملف السوري. (25.10.2018)  

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مسائية DW: إلى أين يتجه الحل السياسي في سوريا؟  

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على هامش سوتشي: الأمم المتحدة تعلن عن تظيم لقاء في سبتمر لمناقشة الوضع الدستوري في سوريا 31.07.2018

أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوث المنظمة الدولية الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا يعتزم إجراء محادثات مع إيران وروسيا وتركيا في سبتمبر أيلول للبدء في وضع اللمسات الأخيرة على لجنة تهدف إلى صياغة دستور سوري جديد.

على هامش سوتشي: الأمم المتحدة تعلن عن تظيم لقاء في سبتمر لمناقشة الوضع الدستوري في سوريا 31.07.2018

أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوث المنظمة الدولية الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا يعتزم إجراء محادثات مع إيران وروسيا وتركيا في سبتمبر أيلول للبدء في وضع اللمسات الأخيرة على لجنة تهدف إلى صياغة دستور سوري جديد.

Schweiz UN Friedensgespräche für Syrien

دي ميستورا سيشارك في مؤتمر سوتشي بشأن سوريا 27.01.2018

قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ايفاد مبعوث الهيئة الدولية ستافان دي ميستورا إلى مؤتمر الحوار السوري الذي سيعقد في روسيا الأسبوع المقبل رغم مقاطعة المعارضة السورية له. أعلن ذلك ناطق باسم الأمم المتحدة.

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