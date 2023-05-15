النحس يطارد بيربوك في جولتها الخليجية: طائرتها تتعطل مجددا!

تعطلت طائرة وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك مجددا قبل بدء رحلة عودتها من منطقة الخليج إلى برلين ظهر اليوم الأربعاء (17 مايو/ أيار 2023). وتجدر الإشارة إلى أن بيربوك كانت وصلت إلى مدينة جدة السعودية أول أمس الاثنين متأخرة عن موعدها المقرر بساعتين بسبب عطل فني في طائرتها الحكومية.

وحدث العطل الجديد في الطائرة البديلة بدولة قطر التي كانت المحطة الثانية في جولة بيربوك في منطقة الخليج بعد السعودية.

ولم يتضح بعد طبيعة العطل الذي حدث هذه المرة في الطائرة البديلة التي وفرتها الهيئة المسؤولة عن الطائرات الحكومية والتابعة للجيش الألماني.

وبدلا من أن تتوجه السياسية المنتمية إلى حزب الخضر والوفد المرافق لها إلى المطار مباشرة، كما كان مقررا بعد انتهاء المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، اضطرت الوزيرة إلى العودة إلى الفندق مرة أخرى بسبب العطل.

ومن المرجح أن يتأخر إقلاع بيربوك من قطر بما لا يقل عن ساعتين، وذلك حسبما صرح الوفد المرافق لها.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)