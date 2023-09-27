 النحافة تبقى "العنوان العريض" في عالم الأزياء! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 27.09.2023

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منوعات

النحافة تبقى "العنوان العريض" في عالم الأزياء!

رغم ظهور عارضات أزياء ممتلئات على منصات العروض، تبقى النحافة العنوان العريض في عالم الموضة حيث تُصمَّم الملابس لتناسب الأجسام النحيفة جداً. غير أن الواقع مختلف!

BG: Geschichte des Mobiltelefons

"إنها الموضة يا عزيزتي، عليكِ فقط إنقاص وزنك"... عبارة لا تزال تتردد باستمرار في قطاع  الأزياءرغم اعتلاء  عارضات أزياء ممتلئاتمنصات العروض، إذ تبقى النحافة العنوان العريض في عالم الموضة حيث تُصمَّم الملابس لتناسب الأجسام النحيفة جداً.

مختارات

العارضات المكتنزات بتن أكثر شيوعاً في نيويورك ولندن، وبشكل محدود في باريس، ويرمي ذلك إلى "إظهار أن العلامات التجارية أكثر شمولية"، لكن "في الواقع يتعلق الأمر بالحفاظ على نظام يعتمد النحافة المفرطة نموذجاً"، كما يقول باولو فولونتي الذي يدرس علم اجتماع الموضة في ميلانو (إيطاليا) لوكالة فرانس برس.

وتظهر بيانات جمعتها مجلة "فوغ بيزنس" خلال الموسم السابق لأسابيع الملابس الجاهزة، فشلاً تاماً على صعيد التنوع على منصات العروض.

 فمن بين 9137 قطعة ملابس عُرضت خلال 219 عرض أزياء في نيويورك ولندن وميلانو وباريس، قُدّم 95,6 في المائة منها بواسطة عارضات نحيفات (مقاسات 32-36).

"أون" مشروع لإعادة تعريف مفاهيم الجمال في عالم الأزياء بمصر

فقط 0,6 في المائة من الأزياء ارتدتها عارضات من أصحاب المقاسات الكبيرة (44 وما فوق)، و3,8 في المائة زيّنت أجسام عارضات يتراوح مقاسهن بين 38 و42.

 تلخص إيكاترينا أوزيغانوفا (31 عاما)، وهي عارضة أزياء وطالبة في الحقوق ومؤسسة جمعية تعنى الدفاع عن حقوق العارضات، إن العلامات التجارية "ترفض تمثيل الأشخاص العاديين".

 وتقول لوكالة فرانس برس إنه في عالم الموضة، من غير المقبول أن يكون مقاس العارضة متوسطاً، وهو الأكثر شيوعا في الحياة اليومية، إذ "سيُعرض عليها إما إنقاص الوزن للعودة إلى القياس +الحقيقي+، أو الانتقال إلى قياس كبير جداً (اكس ال). وكلاهما غير صحي".

ضغط لتغيير المظهر

وفي حديث مع وفد حقوق المرأة في مجلس الشيوخ الفرنسي في نيسان/أبريل، دقت أوزيغانوفا ناقوس الخطر بشأن المخاطر التي تهدد صحة عارضات الأزياء اللاتي يضطررن إلى إنقاص الوزن أو زيادته بحسب الطلب. وأجابت تسع من عشر عارضات بأنهن شعرن بضغط لتغيير مظهرهن "بشكل منتظم" (52,5 في المائة)، أو "من حين لآخر" (37,7 في المائة)، بحسب استطلاع أجري قبل الجلسات.

وتقول إيكاترينا أوزيغانوفا "من الصعب جداً التحدث عن الموضوع. يمكنك أن تتذمري من هذا الوضع على الإنترنت وسيجيبك الجميع +عزيزتي هذه أصول المهنة+".

مع ذلك، أُقرت نصوص في عام 2017 تفرض حصول العارضات على شهادة طبية إلزامية لمزاولة المهنة، في حين وقّعت مجموعتا السلع الفاخرة "ال في ام اتش" و"كيرينغ" في العام نفسه وثيقة تلزم بإلغاء المقاس 32 من طلبات التقدم لاختبار الأداء للعارضات، وهي إجراءات نادراً ما تُطبق.

تقول إيكاترينا أوزيغانوفا إن الغاء المقاس 32 لا يعني الكثير، لأن المقاسات تختلف حسب العلامات التجارية والمقاس 34 يمكن أن يكون صغيراً.

معايير الجمال لدى الذكور..

وقد تغيرت أيضاً معايير الجمال لدى الذكور. وتنتج "إرميس" ملابس بمقاس 48 لعروض الأزياء، حسبما صرحت أخيراً فيرونيك نيشانيان، مصممة المجموعات الرجالية منذ 35 عاما. وأكدت ًلصحيفة ليبراسيون "عندما بدأت عملي في عالم الموضة، كان قياس العارض 52(...) وكان معيار الجمال المثير في ذلك الحين هو فتى الشاطئ المفتول العضلات!". وتضيف إيكاترينا أوزيغانوفا إن مفهوم "محو الجنس" هو ما يدفع بالمصممين إلى "البحث عن نموذج موحد للجسد".

"إنتاج الملابس بقياسات أكبر يتطلب مهارة أكثر"

بالنسبة لباولو فولونتي، من الأسهل إنتاج أزياء على مستوى صناعي للأجسام الرفيعة من دون منحنيات. ويضيف "تقنية وضع القياسات تعني البدء من قياس الصفر وثم يزيد تدريجيا". لكن ذلك غير قابل للتطبيق للقياسات الكبرى لأن الدهون والعضلات لا تخضع لمنطق الخوارزميات". ويوضح "إنتاج وبيع الملابس بقياسات أكبر أمر مكلف للغاية، ويتطلب الكثير من المهارة".

وصرح المصمم السعودي محمد آشي لوكالة فرانس برس "من الناحية الصناعية، لا يمكن إنتاج فستان بقياس كبير"، نافياً في المقابل أي "تمييز".

من جهته، يقول المصمم الفرنسي جوليان فورنييه إن الأزياء الراقية التي تستند الى مبدأ التصميم على المقاس أكثر مرونة، مشيراً إلى أنه استعان بعارضات حوامل في عروضه. عارضة الأزياء المفضلة لديه ميكايلا تومانوفا تتمتع بجسد أنثوي و"ستة سنتمترات إضافية في كل مكان من جسمها مقارنة بالمعايير المعمول بها". وخلص إلى القول إن "الموضة تبقى الموضة" و"هي عالم خيالي"، و"هذا لن يتغير في الجوهر إطلاقا".

ر.ض/ ع.ج (أ ف ب)

 

  • Claudia Schiffer on the cover of Brigitte (picture-alliance/dpa)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    خططت كلاوديا شيفر في البداية لتصبح محامية كوالدها، إلا أن كل شيء تغير عندما بلغت السابعة عشرة عام 1987 حينما اكتشفها مندوب دار للأزياء في ملهى ليلي بدوسلدورف ووجه لها دعوة لزيارة باريس لإجراء اختبار للعمل في عروض الأزياء. بعد فترة وجيزة قامت المصورة الألمانية إيلين فون أنويرث بالتقاط صورة لها ظهرت على غلاف مجلة الأزياء الفرنسية "إل". كما ظهرت صورة شيفر على غلاف مجلة "برجيته" الألمانية عام 1988.

  • Claudia Schiffer with Karl Lagerfeld (Imago)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    سرعان ما حققت شيفر بعد ذلك النجاح، خاصة بعد أن قامت المصورة فون أنويرث مجدداً بتصويرها لحملة ترويجية للعلامة التجارية لملابس الجينز "غيس". وفي عام 1988 قام مصصم الأزياء الألماني الشهير الراحل كارل لاغرفيلد بجعل شيفر الوجه الجديد لدار "شانيل" للأزياء. وبهذا صارت عيناها الزرقاوان تُشعان من خلال أغلفة أشهر مجلات الأزياء، وقامت بعرض تصاميم أشهر المصممين العالميين أمثال فيرساتشي وفالنتينو.

  • Claudia Schiffer with Cindy Crawford and Karl Lagerfeld (AP)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    في تسعينيات القرن الماضي بلغ دخل كلاوديا شيفر سنوياً نحو عشرة ملايين دولار. وقد شهدت تلك الفترة أوج عارضات الأزياء (سوبر موديلز)، كما شهدت أيضاً تراجع شهرة البعض الآخر نتيجة تعاطيهن الكحول. غير أن شيفر حافظت على نجاحها في ميدان عروض الأزياء ويرجع ذلك إلى انضباطها. وقد أدلت بتصريح لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج "الألمانية قالت فيه: "لربما كان من الضروري أن أتناول كأس شمبانيا بين الحين والآخر".

  • Claudia Schiffer and David Copperfield (AP)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    وقعت كلاوديا شيفر وهي في الثالثة والعشرين من عمرها في غرام الساحر وفنان ألعاب الخفة الشهير ديفيد كوبرفيلد، وذلك أثناء حضورها لحفلة في برلين. تقدم كوبرفيلد لخطبتها في عام 1994، وقد ظهرت كلاوديا في بعض عروض الخفة والسحر التي كان ديفيد يقدمها. بعد مرور ثلاثة أعوام انتهى الحب وخبت جذوة السحر والرومانسية بين الزوجين، وفي عام 1997 أعلن الزوجان عن انفصالهما.

  • Claudia Schiffer and family (AP)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    تابعت كلاوديا شيفر مسيرتها بثبات طوال أول عامين من الألفية الثانية، غير أن أولوياتها تبدلت عقب زواجها من المخرج السينمائي ماثيو فون في عام 2002. وقد كرست كلاوديا وقتها لزوجها وأطفالها الثلاثة: كاسبر (يسار) وكليمنتين (يمين) وكوزيما، التي لا تظهر في هذه الصورة.

  • Claudia Schiffer on a tube ad for German investment before the 2006 FIFA World Cup (picture-alliance/ dpa)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    كلاوديا شيفر المولودة في راينبرغ الألمانية تقيم حالياً في لندن، ولكنها ظهرت في العديد من الإعلانات في عام 2006 وراحت تروج لمشاريع استثمارية ألمانية. وقد تنوعت نشاطاتها مع مطلع الألفية الجديدة عندما أطلقت مجموعتها المصنوعة من الكشمير في عام 2011. كما قامت بتصميم إطارات للنظارات لصالح شركة النظارات الألمانية "رودنستوك"، وظهرت في الفيلم الكوميدي "لاف آكتشوالي"، أو "الحب في حقيقة الأمر".

  • Claudia Schiffer deutsches Model bei Filmpremiere Love Actually (Imago/Zumapress)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    في عددها الصادر في أغسطس 2017 خصصت مجلة "فوغ" ملفا خاصا وصورة على الغلاف لكلاوديا شيفر بمناسبة الذكرى الثلاثين لمسيرة هذه السوبرموديل. كما قامت دار "بريستيل فيرلاغ" بتاريخ 21 من شهر أغسطس/ آب بطبع كتاب تذكاري يتضمن صوراً ونصوصاً للمصورين والمصممين الذين شاركوا كلاوديا شيفر في مسيرتها المتميزة.

    الكاتب: غالية داغستاني