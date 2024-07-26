نجم البرازيل السابق زيكو يتعرض لسرقة كبيرة في باريس

تعرض النجم السابق للمنتخب البرازيلي لكرة القدم زيكو لخسارة مالية كبيرة، بعد أن سُرقت حقيبته على هامش أولمبياد باريس 2024. وتقدم أحد أساطير الكرة العالمية مع زوجته بشكوى.

تعرض نجم كرة القدم البرازيلية السابق زيكو لسرقة حقيبته التي كانت تحتوي على نقود وساعات وألماس، على هامش انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، الجمعة 26 يوليو/تموز 2024. وتقدَّم أرتور أنتونيس كويمبرا المعروف بـ "زيكو" - البالغ من العمر 71 عاما والذي شارك في ثلاث نسخ من كأس العالم- بشكوى إلى الشرطة الفرنسية -عقب تعرضه للسرقة أمس الخميس "من داخل سيارته" في شمال باريس بعدما ترك النافذة مفتوحة- وذلك وفقاً لما أوضحه مكتب الادعاء.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، تمت سرقة الحقيبة أثناء ركوبه سيارة أجرة، وذكر التقرير أن شخصين قاما بالسرقة، حيث قام أحدهما بتشتيت انتباه السائق، فيما قام الآخر بسرقة الحقيبة من إحدى النوافذ المفتوحة.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن قيمة الممتلكات التي سُرقت من زيكو تُقدّر بـ542 ألف دولار، إذ تحتوي حقيبته على ساعة رولكس، سلسلة من الألماس ونقود، فيما أشار مصدر مقرب من القضية لوكالة فرانس برس إلى أن قيمة المبلغ المصرح عنه مبالَغ فيها. ووفقا لموقع ـ"غلوبو إسبورتي" خسر زيكو ما يقرب من 200 ألف يورو (120ر217 دولار). وذكر التقرير أن الحادث وقع أمام الفندق الذي يقيم به زيكو.

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وأحيلت التحقيقات إلى فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة القضائية في باريس. .ويتواجد زيكو في باريس بناء على دعوة من الفريق البرازيلي الأولمبي. واصطحب زيكو زوجته ساندرا معه ووصف السرقة بأنها "سوء حظ" وأكد أنه وعائلته "يتعافون من الصدمة".

وقال على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا وساندرا بخير الآن، رغم الخسارة المادية، فإن أهم شيء دائما هو صحتنا وحياتنا".

ولعب زيكو لأندية فلامنغو البرازيلي وأودينيزي الإيطالي، كما عمل كمدرب لليابان والعراق، وسجل زيكو 48 هدفا في 71 مباراة خاضها مع المنتخب البرازيلي.

ع.م/ف.ي (أ ف ب ، د ب أ)