 النجاح الأول: هبوط مركبة هندية على سطح القمر | DW الأخبار | DW | 24.08.2023

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DW الأخبار

النجاح الأول: هبوط مركبة هندية على سطح القمر

نجحت الهند في ايصال مسبارها "تشاندرايان-3" إلى سطح القمر. وجعل هذا الهبوط منها رابع دولة ترسل مسبارا إلى القمر.النجاح غطى على فشل مهمة سابقة للهند قبل أربعة أعوام.

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TOPSHOT - This screen grab made from video footage from ISRO via AFPTV taken on July 14, 2023 shows an Indian Space Research Organisation (ISRO) rocket carrying the Chandrayaan-3 spacecraft lifting off from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota, an island off the coast of southern Andhra Pradesh state. India on July 14 launched a rocket seeking to land an unmanned spacecraft on the surface of the Moon, a live feed showed, its second attempt to become only the fourth country to do so. (Photo by various sources / AFP)

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