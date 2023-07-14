النجاح الأول: هبوط مركبة هندية على سطح القمر

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نجحت الهند في ايصال مسبارها "تشاندرايان-3" إلى سطح القمر. وجعل هذا الهبوط منها رابع دولة ترسل مسبارا إلى القمر.النجاح غطى على فشل مهمة سابقة للهند قبل أربعة أعوام.
إنه يوم "تاريخي" للهند. فبعد أيام من تحطم مسبار روسي في المنطقة نفسها، أعلنت هيئة أبحاث الفضاء الهندية أن مسبار شاندرايان-3 هبط بنجاح على القمر. وبذلك تصبح الهند الدولة الرابعة في العالم التي تحقق هبوطا سلسا على القمر.
من المقرر أن يهبط مسبار هندي على سطح القمر خلال عدة ساعات، في محاولة للتعويض عن مهمة فاشلة قبل أربع سنوات، وبعد أيام من تحطم مركبة فضائية روسية على سطح القمر. فهل تنجح الهند فيما فشلت فيه روسيا؟
أعلنت شركة آي.سبيس اليابانية الناشئة فشل محاولتها لإنزال أول مركبة فضائية تابعة لشركة خاصة على سطح القمر بعد فقد الاتصال بالمركبة هاكتو-آر ميشن 1 (إم1)، مما دفع الشركة لاستنتاج أن المركبة ارتطمت على الأرجح بسطح القمر.
تعمل مبادرات أهلية ومعاهد حول العالم على فكرة حماية مواقع التراث الإنساني خارج سطح الأرض، ودراسة الاخلاقيات التي تحكم بعض أنشطة الانسان في الفضاء، والتي لا تشملها القوانين الدولية المعمول بها حتى اليوم. فهل تنجح في ذلك؟
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