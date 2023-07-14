النجاح الأول: هبوط مركبة هندية على سطح القمر

مسبار على سطح القمر ـ هل تنجح الهند فيما فشلت فيه روسيا؟

من المقرر أن يهبط مسبار هندي على سطح القمر خلال عدة ساعات، في محاولة للتعويض عن مهمة فاشلة قبل أربع سنوات، وبعد أيام من تحطم مركبة فضائية روسية على سطح القمر. فهل تنجح الهند فيما فشلت فيه روسيا؟