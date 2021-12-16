 النجاة من الهولوكوست - تقفي آثار المخابئ السرية | عن كثب | DW | 27.01.2022

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عن كثب

النجاة من الهولوكوست - تقفي آثار المخابئ السرية

ناتاليا روميك تبحث في بولندا عن مخابئ سرية لجأ إليها يهود إبان الهولوكوست، فوجدت شجرة بلوط عمرها 600 سنة وملجأً في مقبرة حيث تتكشف قصص صراع مرير من أجل البقاء.

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تمارس ناتاليا روميك ثقافة التذكر بنشاط. فالباحثة العلمية تبحث في بولندا عن مخابئ لجأ إليها يهود إبان الهولوكوست. في هذا الفيلم يتتبع المشاهد كيف تكشف روميك في وارسو مدخلاً إلى أحد الملاجئ في مقبرة اختبأ فيه نحو 30 شخصاً، على ما يبدو. وفي جبال الكاربات تفحص شجرة البلوط المعمرة المسماة "يوزيف" والتي يصل عمرها إلى 650 سنة والموجودة صورتها على ورقة النقد 100 زلوتي بولندية. ويُقال إن شقيقين اختبآ في جذع الشجرة الأجوف ونجيا من الهولوكوست. روميك صادفت في سياق بحثها جانباً آخر من الملاحقة والاضطهاد. فالمخابئ عبارة عن معالم غير مرئية للتراوما، ولكنها إشارة إلى إرادة النجاة أيضًا وللأفكار الفريدة عند الضرورة.

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