النتائج الأولية تشير لفوز جو بايدن في ولاية كاليفورنيا الأكبر والأهم

تدخل دول خارجية في الانتخابات الأمريكية: "قرصنة العقول والقلوب"

يمثل تدخل القوى الأجنبية في التصويت أحد أكبر المخاوف في الانتخابات الأمريكية. ويقول الخبراء إن هناك أكثر من طريقة لحدوث ذلك - ولا يتعلق الأمر بتغيير النتائج فقط.