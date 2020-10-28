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النتائج الأولية تشير لفوز جو بايدن في ولاية كاليفورنيا الأكبر والأهم ويحصد 55 صوتا إضافيا ويرفع رصيده إلى 209 أصوات في المجمع الانتخابي.
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مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تشير معظم استطلاعات الرأي إلى تأخر الرئيس دونالد ترامب عن منافسه الديمقراطي. ما دفعه إلى زيارة الولايات وعقد تجمعات حاشدة دون مراعاة جائحة فيروس كورونا.
صناديق الاقتراع مفتوحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يختار الناخبون ما إذا كان دونالد ترامب أو جو بايدن سيكون الرئيس القادم للبلاد. تابع تغطيتنا المباشرة من DW عربية.
يمثل تدخل القوى الأجنبية في التصويت أحد أكبر المخاوف في الانتخابات الأمريكية. ويقول الخبراء إن هناك أكثر من طريقة لحدوث ذلك - ولا يتعلق الأمر بتغيير النتائج فقط.
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