 النتائج الأولية تشير لفوز جو بايدن في ولاية كاليفورنيا الأكبر والأهم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.11.2020

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أخبار

النتائج الأولية تشير لفوز جو بايدن في ولاية كاليفورنيا الأكبر والأهم

US Wahl 2020 | Joe Biden in Delaware (Kevin Lamarque/REUTERS)

النتائج الأولية تشير لفوز جو بايدن في ولاية كاليفورنيا الأكبر والأهم ويحصد 55 صوتا إضافيا ويرفع رصيده إلى 209 أصوات في المجمع الانتخابي.

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