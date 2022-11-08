 النتائج الأولية تشير إلى تقدم الجمهوريين في مجلس النواب واحتدام المنافسة في مجلس الشيوخ | DW الأخبار | DW | 09.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

النتائج الأولية تشير إلى تقدم الجمهوريين في مجلس النواب واحتدام المنافسة في مجلس الشيوخ

ترقب محلي ودولي إزاء نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية وسط توقعات بفوز الجمهوريين باكبر عدد من مقاعد مجلس النواب

المزيد من المركز الإعلامي

ماذا تقول الجالية العربية عن مشاركتها في الانتخابات النصف أمريكية؟ ما مدى رضاها عن أداء السياسيين في البلاد؟

ماذا يقول العرب في أمريكا عن الانتخابات النصف أمريكية؟ 08.11.2022

President Joe Biden speaks during a campaign event where he joined New York Gov. Kathy Hochul at Sarah Lawrence College in Yonkers, N.Y., Sunday, Nov. 6, 2022. (AP Photo/Craig Ruttle)

بايدن وترامب يحشدان الدعم عشية الانتخابات النصفية الحاسمة 07.11.2022

القارة الأمريكية والمحيط الهادئ واسيا على موعد مع خسوف كلي للقمر

الخسوف الكلي للقمر الدموي متوقع فوق الأمريكتين وآسيا 07.11.2022

59 فيلما عربيا وعالميًا يُعرضون في 17 مدينة... مهرجان أيام فلسطين السينمائية ينطلق بدورته التاسعة.

مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" ينطلق بدورته التاسعة، مع نخبة من الأفلام العربية والعالمية 07.11.2022

المزيد DW الأخبار

انتقادات ألمانية حادة لتصريحات خالد سلمان

جدل وغضب في ألمانيا بعد تصريحات سفير قطر للمونديال بشأن المثليين 09.11.2022

معاناة المزارعين في جنوب أفريقيا من تبعات التغيرات المناخية

معاناة المزارعين في جنوب أفريقيا من تبعات التغيرات المناخية 08.11.2022

تطبيق تكية في مصر الذي بهدف إلى الحد من إهدار الطعام وتوزيعه على المحتاجين يلقى رواجا في مصر، هل يتوسع إلى بلدان أخرى؟

تطبيق "تكية" للحد من إهدار الطعام 08.11.2022

يرجح البعض أن واشنطن ستستمر بدعم أوكرانيا بغض النظر عن نتائج الانتخابات النصفية، ما مدى واقعية ذلك؟

هل يستمر الدعم الأمريكي لأوكرانيا إذا اكتسح الجمهوريون الانتخابات النصفية؟ 08.11.2022

اقرأ أيضا

left: President Joe Biden speaks during a campaign event where he joined New York Gov. Kathy Hochul at Sarah Lawrence College in Yonkers, N.Y., Sunday, Nov. 6, 2022. (AP Photo/Craig Ruttle) right: Former President Donald Trump reacts to the crowd after he finished speaking at a campaign rally in support of the campaign of Sen. Marco Rubio, R-Fla., at the Miami-Dade County Fair and Exposition on Sunday, Nov. 6, 2022, in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

انتخابات التجديد النصفي.. أمريكا "المنقسمة" على مفترق طرق! 08.11.2022

سيقرر الناخبون في انتخابات التجديد النصفي هذه، الحزب الذي سيسيطر على مجلسي النواب والشيوخ. ويرى مراقبون أنها تأتي في لحظة تاريخية غير مسبوقة، وستكون لها تداعيات على الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة إذا ترشح ترامب.

Election workers process ballots after polls closed for the U.S. midterm election at the tabulation center at Cobb County Elections and Registration Center in Marietta, Georgia, U.S., November 8, 2022. REUTERS/Cheney Orr

مؤشرات تقدم للجمهوريين في "النواب" ومنافسة محتدمة على "الشيوخ" 09.11.2022

يواصل الجمهوريون تقدمهم للسيطرة على أغلبية مجلس النواب فيما ولا يزال التنافس محتدماً حول مقاعد مجلس الشيوخ، لكن المشهد العام قابل للتغير. التضخم والإجهاض شكلا أهم مخاوف الناخبين الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي.

SIOUX CITY, IA - NOVEMBER 03: (EDITOR'S NOTE: Alternate crop) Former U.S. President Donald Trump arrives during a campaign event at Sioux Gateway Airport on November 3, 2022 in Sioux City, Iowa. Trump held the rally to support for Iowa GOP candidates ahead of the state's midterm election on November 8th. Stephen Maturen/Getty Images/AFP

"محتمل جدا جدا" .. ترامب يتأهب للترشح للانتخابات الرئاسية 2024 04.11.2022

يبدو أنّ دونالد ترامب يخطّط للترشّح للانتخابات الرئاسية في 2024، حسبما ألمح، قبل أربعة أيام على انتخابات التجديد النصفي، مراهناً على هزيمة كبيرة للديموقراطيين الذين ألقوا بكلّ قوّتهم في المعركة لإنقاذ المقاعد المهدّدة.

07.11.2022****A voter marks his ballot during early voting at the Lansing City Clerk's Office ahead of the midterm election in Lansing, Michigan, U.S., November 7, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein TPX IMAGES OF THE DAY

انطلاق الانتخابات النصفية الأمريكية.. هل يعاقب الناخبون بايدن؟ 08.11.2022

في انتخابات مهمة سيكون لها تأثير على السياسة الأمريكية مستقبلا، يدلي الناخبون الأمريكيون بأصواتهم في الانتخابات النصفية. ويتوقع مراقبون أن تسجل هذه الانتخابات منافسة حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين على مجلس الشيوخ.