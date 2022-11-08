النتائج الأولية تشير إلى تقدم الجمهوريين في مجلس النواب واحتدام المنافسة في مجلس الشيوخ

انتخابات التجديد النصفي.. أمريكا "المنقسمة" على مفترق طرق!

سيقرر الناخبون في انتخابات التجديد النصفي هذه، الحزب الذي سيسيطر على مجلسي النواب والشيوخ. ويرى مراقبون أنها تأتي في لحظة تاريخية غير مسبوقة، وستكون لها تداعيات على الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة إذا ترشح ترامب.