النتائج الأولية تشير إلى تقدم الجمهوريين في مجلس النواب واحتدام المنافسة في مجلس الشيوخ

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ترقب محلي ودولي إزاء نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية وسط توقعات بفوز الجمهوريين باكبر عدد من مقاعد مجلس النواب
سيقرر الناخبون في انتخابات التجديد النصفي هذه، الحزب الذي سيسيطر على مجلسي النواب والشيوخ. ويرى مراقبون أنها تأتي في لحظة تاريخية غير مسبوقة، وستكون لها تداعيات على الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة إذا ترشح ترامب.
يواصل الجمهوريون تقدمهم للسيطرة على أغلبية مجلس النواب فيما ولا يزال التنافس محتدماً حول مقاعد مجلس الشيوخ، لكن المشهد العام قابل للتغير. التضخم والإجهاض شكلا أهم مخاوف الناخبين الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي.
يبدو أنّ دونالد ترامب يخطّط للترشّح للانتخابات الرئاسية في 2024، حسبما ألمح، قبل أربعة أيام على انتخابات التجديد النصفي، مراهناً على هزيمة كبيرة للديموقراطيين الذين ألقوا بكلّ قوّتهم في المعركة لإنقاذ المقاعد المهدّدة.
في انتخابات مهمة سيكون لها تأثير على السياسة الأمريكية مستقبلا، يدلي الناخبون الأمريكيون بأصواتهم في الانتخابات النصفية. ويتوقع مراقبون أن تسجل هذه الانتخابات منافسة حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين على مجلس الشيوخ.
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