النباتات آكلة اللحوم

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النباتات تتميز بقدرات مذهلة، وتعمل بمبدأ: إما أن تأكل أو تؤكل؟ حوالي 800 نوع من النباتات يلتهم الحشرات أو الحيوانات الصغيرة. كما أن لديها استراتيجيات مختلفة في الانقضاض على فرائسها.
تستخدم الزراعة الصناعية بشكل متزايد مبيدات حشرية تلحق أضرارا جسيمة بالبيئة. مبيدات النيونيكوتينويد هي الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم، لكنها لا تقضي على الآفات الزراعية وحسب، بل تضر بصحة الناس أيضا.
بمجرد من تغرب الشمس، تتحول الحدائق إلى مكان ينبض بالحياة..بعض أنواع النباتات والحيوانات تنشط أثناء ليالي الصيف الهادئة. فماذا يحدث بالضبط في هذا العالم الحافل بالأسرار والعجائب اللامتناهية؟
يستخدم العلماء حاليا مستشعرات متقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لملاحظة وفك شفرات التخاطب بين سلسلة واسعة من الكائنات، بما في ذلك النباتات. فهل يأتي يوم نستطيع فيه الحديث والتواصل مع الحيوانات؟
قال باحثون إن أعمار عسل النحل المختبري تراجعت إلى النصف منذ حقبة السبعينيات، الأمر الذي يمثل خطراً شديداً ليس فقط على مجتمع تلك الحشرات النافعة وإنما على البيئة بوجه عام.
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