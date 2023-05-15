 النباتات آكلة اللحوم | المستقبل الآن | DW | 21.05.2023

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المستقبل الآن

النباتات آكلة اللحوم

النباتات تتميز بقدرات مذهلة، وتعمل بمبدأ: إما أن تأكل أو تؤكل؟ حوالي 800 نوع من النباتات يلتهم الحشرات أو الحيوانات الصغيرة. كما أن لديها استراتيجيات مختلفة في الانقضاض على فرائسها.

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ARCHIV - Blaualgenteppiche schwimmen am 31.08.2013 im Strelasund vor Altefähr (Mecklenburg-Vorpommern) auf der Insel Rügen. Foto: Stefan Sauer/dpa (zu dpa Blaualgen - Cyanobakterien im Trink- und Badewasser vom 04.08.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

انتشار الطحالب في بحر البلطيق: هل نحتاج إلى مناطق محمية؟ 15.05.2023

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هل تشعر الأسماك بالألم؟ نعم، ولكن... 15.05.2023

Die Aufnahme von 1999 zeigt den Kopf eines Vipernfisches, den der Tübinger Biologe Hans-Joachim Wagner vor Hawaii in 500 Metern Tiefe gefangen hat (Handout). Wagner untersucht im Antomischen Institut der Universität Tübingen den Aufbau der Netzhaut und der Gehirne verschiedener Tiefseefische, um herauszufinden, wie diese an die besonderen Lebensbedingungen der Tiefsee angepasst sind. Seit vier Jahrzehnten forscht der Neurobiologe an Fischaugen, was ihn mindestens einmal jährlich weit hinaus in den Ozean führt, wo er sich zusammen mit Dutzenden anderer Wissenschaftler auf ein enges Forschungsschiff quetscht. Drei bis vier Wochen lang heißt es dann arbeiten rund um die Uhr. Foto: Norbert Försterling dpa/lsw (zu dpa/lsw-KORR: Biologe erforscht Drachenfische - Erkenntnisse auf Mensch übertragbar vom 17.10.2005) +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/N.Försterling

سؤال المشاهدين طرحته هذا الأسبوع يوبان ياو من هونغ كونغ. 15.05.2023

Im Rohstofflabor des Tiefseeforschungsschiffes Sonne liegen Manganknollen in einer Schale. Das wertvolle Erz aus der Tiefsee enthält neben Mangan auch Kobalt, Kupfer und Seltene Erden. (zu dpa Deutschland erforscht Manganabbau im Pazifik - Greenpeace protestiert) +++ dpa-Bildfunk +++

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ILLUSTRATION - Ein Wolf läuft auf Futter wartend durch ein Gehege im Tierpark Wildparadies Tripsdrill. (zu dpa Mehr Wolfsrisse in Sachsen gezählt - CDU will Wolfsschutz senken) +++ dpa-Bildfunk +++

عواء الذئاب والذكاء الاصطناعي 21.05.2023

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ما مدى صحة التغذية الخضرية؟ 21.05.2023

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المستقبل الآن - الحساسية الشديدة للنباتات 21.05.2023

28.08.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Boddin: Bei der Boddinobst GmbH & Co. KG hängen Äpfel der Sorte Elstar an den Bäumen. Die Ernte begann gut zwei Wochen früher als sonst. Die Obstbauern können mit einem Ertrag von rund 37 000 Tonnen rechnen, das liege im Mittel der vergangenen zehn Jahre. (zu Früher Start der Apfelernte - Früchte sind süß und aromatisch vom 28.08.2018) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

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هل يتخاطب البشر يوما ما مع الحيوان بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ 10.02.2023

يستخدم العلماء حاليا مستشعرات متقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لملاحظة وفك شفرات التخاطب بين سلسلة واسعة من الكائنات، بما في ذلك النباتات. فهل يأتي يوم نستطيع فيه الحديث والتواصل مع الحيوانات؟

Honey bee amid swarm of bees sitting at beehive entrance

دراسة: عمر نحل العسل تراجع للنصف منذ السبعينيات 16.11.2022

قال باحثون إن أعمار عسل النحل المختبري تراجعت إلى النصف منذ حقبة السبعينيات، الأمر الذي يمثل خطراً شديداً ليس فقط على مجتمع تلك الحشرات النافعة وإنما على البيئة بوجه عام.