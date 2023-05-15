المستقبل الآن

النباتات آكلة اللحوم

النباتات تتميز بقدرات مذهلة، وتعمل بمبدأ: إما أن تأكل أو تؤكل؟ حوالي 800 نوع من النباتات يلتهم الحشرات أو الحيوانات الصغيرة. كما أن لديها استراتيجيات مختلفة في الانقضاض على فرائسها.