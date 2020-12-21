 الناقد مارسيل رايش رانيسكي... لسان لاذع وإصبع ″قاتل″ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 22.12.2020

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ثقافة ومجتمع

الناقد مارسيل رايش رانيسكي... لسان لاذع وإصبع "قاتل"

إشارة واحدة من إصبعه كانت كافية لرفيع كاتب إلى سماوات الأدب العليا أو إسقاطه إلى الحضيض. تمتع بالكثير من السلطة والنفوذ في عالم الادب حتى أن البعض أطلق عليه "بابا النقد". فيا ترى من هو مارسيل رايش رانيسكي؟

الناقد الأدبي الألماني مارسيل رايش رانيسكي

الناقد الأدبي الألماني مارسيل رايش رانيسكي

تارة يُتهم بالخيانة لاعتقاد البعض بوشايته بالكثيرين خلال فترة عمله لدى المخابرات البولندية، وتارة أخرى يوصف بالضحية لما تعرض له على أيدي النازيين الألمان. أما الحقيقة التي لا جدال فيها فهي أن مارسيل رايش رانيسكي (1920-2013) كان من أعظم نقاد ألمانيا في القرن العشرين وبدايات القرن الحالي.

مختارات

حتى نهايات القرن التاسع عشر اقترن لفظ الكلمة الألمانية بالمنطقة المستخدمة فيها. ولتوحيد قواعد الإملاء واللفظ قام عالم اللغة كونراد دودن بوضع معجمه المشهور الذي جعل منه فيما بعد "أب علم الإملاء الألماني".

خسرت الساحة الأدبية الألمانية أبرز وجوهها وهو الناقد الكبير مارسيل رايش رانيسكي المعروف بـ "بابا الأدب" عن عمر ناهز 93 عاما. فما هي أبرز محطات حياة هذا الناقد الذي كان محبوبا ومهابا من قبل الكتاب والنقاد على السواء.

غونتر غراس، الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1999، أديب كبير ذو موهبة فذة في القصة والدراما والشعر الوجداني. عرف عنه اهتمامه بالسياسة ودفاعه عن قيم المساواة والتسامح والسلام وجمعته صداقة حميمة مع ساسة كبار في ألمانيا.

هاينريش بول ليس فقط أحد رواد الأدب الألماني الحديث، الذين حملوا على عاتقهم إعادة صياغته وأوصلوه إلى العالمية، بل كان ناقداً للأوضاع السياسية في بلده وفي العالم ورجل المواقف الملتزم الذي يؤمن بأن الأدباء هم ضمير الأمة.

"يقتل" بإصبعه

ملك مارسيل ما لم يملك غيره من السلطة والنفوذ في هذا المجال، علامة مميزة ونجم إعلامي حتى أنه لقب بـ "بابا الأدب". نبرة صوته ونطقه المميز لحرف الـ "ر" علامتان تميزانه عن غيره من الناس. إن رفع إبهامه للأعلى تحظى الرواية بنجاح عظيم، أما إذا أشار به للأسفل، فقد يعني ذلك نهاية كاتبها. رانيسكي رجل موهوب أحدث ثورة في النقد الأدبي الألماني لما يتمتع به من أسلوب بديع رشيق وشيق ولكن لاذع وجارح في نفس الوقت. يلقي قراءاته بشكل منظم وبليغ وكأنها مسرحية أدبية لها شخوصها وحبكتها وعناصرها. يخشاه الكتاب ويحبسون أنفاسهم إذا وقعت أعمالهم بين يديه. كان حلمه منذ الصغر بأن يصبح ناقداً أدبياً.

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يهودي مضطهد

ولد رانيسكي في بولندا عام 1920 وبقي فيها حتى سن التاسعة. ثم توجه مع والديه عقب ضائقة مالية للعيش في برلين، حيث أنهى فيها تعليمه المدرسي عام 1938. لم يسمح له الالتحاق بالجامعات الألمانية كونه من أصول يهودية، ما دفعه إلى عمل تدريب مهني في شركة للتصدير. في نفس العام تم ترحيله وعائلته إلى بولندا ليزج بهم النازيون في معسكر وارسو النازي، حيث تعرف على زوجته تيفيلا عام 1943. نجح بعدها الإثنان بالهرب والاختباء لدى عائلة بولندية.

انضم مارسيل عام 1946 للحزب الشيوعي بعد تحرير بولندا على يد الجيش الأحمر الروسي ثم انسحب منه لما أظهره الحزب من مواقف معادية للسامية. بعدها بعامين تقلد منصب رئيس القنصلية البولندية في لندن. ثم توجه إلى بولندا ليعمل هناك في دار للنشر حيث تخصص في الأدب الألماني.

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"اللسان اللاذع"

توجه بعد ذلك إلى ألمانيا للعمل في أشهر صحيفة ألمانية "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" بعد اكتشاف أحد مراسليها في بولندا لمواهبه الأدبية. عمل بين عامي 1960 و1973 في صحيفة "دي تسايت" الألمانية المشهورة حيث كتب عن الكثير من الأدباء المعروفين مثل ألفريد أندرش وإنغيبورغ باخمان و مارتن فالزر وغيرهم من كتاب عصره.

أصدر في عام 1963 كتابه الأول بعنوان "الأدب الألماني في الشرق والغرب". ثم درّس في العديد من الجامعات الأمريكية. في عام 1970 قام رانيسكي بنشر أشهر أعماله الأدبية "اللسان اللاذع" (Lauter Verisse).

عمل من عام 1973 وحتى عام 1988 مديراً للقسم الأدبي في صحيفة " فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ". وكان بين عامي 1971 و1975 بروفسوراً زائراً في ستوكهولم وأوبسولا.

بعد انتهاء فترة عمله في صحيفة " فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ " في عام 1988 انتقل إلى التلفزيون ليقوم بتقديم برنامجه المشهور "المربع الأدبي" الذي حقق نجاحاً مبهراً وارتقى ليصبح أشهر البرامج الأدبية على شاشة التلفزيون الألماني. بعد انتهاء البرنامج عام 2001 قام بتقديم العديد من البرامج تحت عنوان "سولو".

توفي مارسيل رايش رانيسكي عام 2013 عن عمر يناهز 93 عاماً ودفن في مدينة فرانكفورت.

  • Jüdenstraße Berlin

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    مطلع القرن الثالث عشر

    عاش يهود مدينة برلين، وكان أغلبهم من التجار والصيارفة والمقرضين، خلال العصور الوسطى في الحي اليهودي. وكانت تُفرض عليهم ضرائب عالية جداً. وفي مناسبات الأفراح والمآتم، كان يُطلب منهم دفع أموال إضافية. وفي الحي الذي كان يقطن فيه اليهود في تلك الفترة، يوجد حالياً مبنى البلدية الحمراء التي يوجد بها مكتب عمدة برلين.

  • Ephraim-Palais in Berlin-Mitte

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    القرن السابع عشر

    استقبل الأمير فريدريش فيلهيلم اليهود الأغنياء في برلين. ولم يكن ذلك من باب التسامح معهم، فبعد "حرب الثلاثين عاما"، أصبح مرحباً بدافعي الضرائب من كل الديانات. وكان فايتل هاينه إيفرايم من بين اليهود الأغنياء الذين رحب الأمير بهم. ولا يزال القصر الذي تعود ملكيته لهاينه إيفرايم (قصر إيفرايم) حتى اليوم أحد أجمل الشواهد لأثرية على تاريخ برلين.

  • Epoche der Aufklärung Moses Mendelssohn Porträt von Anton Graff

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    سقراط الألماني 1729- 1786

    جاء موسى ميندلسزون إلى برلين وعمره 14 ربيعاً، وكان ميندلسزون تلميذاً مجتهداً، يتحدث لغات كثيرة ويهتم بالفلسفة. وتحول ميندلسزون إلى فيلسوف مشهور ذاع صيته عبر العالم وأصبح أحد أكثر اليهود نفوذاً في وقته. وأسس ميندلسزون في برلين حركة التنوير اليهودية (هاسكالا).

  • Rahel Varnhagen von Ense

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    صالونات برلين في القرنين 18 و19

    كانت النساء اليهوديات من ذوي النفوذ، مثل راهل فارنهاغن، يدعون ضيوفهن إلى جلسات ثقافية في بيوتهن الخاصة. وكان يدعى لهذه الجلسات التي كان يطلق عليها الصالونات البرلينية، كتاب وفنانون ومفكرون. وكان هاينريش هاينه وهومبولدت وهاينريش كلايست من بين الضيوف، الذين كانوا يترددون على هذه الصالونات، إذ شكلت آنذاك مركز الحياة الثقافية والاجتماعية في برلين.

  • Berlin - Neue Synagoge

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    التحرر والنجاح في القرن التاسع عشر

    بمرور الوقت تحولت برلين إلى مدينة أوروبية كبرى، ارتفع فيها عدد الجالية اليهودية. ولم يُمنع اليهود من ممارسة بعض المهن كما هو الحال في بعض الأقاليم النائية. وكانوا يمارسون المحاماة والتجارة والصناعة والطب، وأيضاً الصحافة. وفي عام 1866 تم بناء كنيس يهودي جديد، يتسع لثلاثة آلاف شخص، لأكثر من 35 ألف يهودي كانوا يعيشون في برلين. وحضر افتتاح الكنيس رئيس وزراء بروسيا أوتو فون بيسمارك.

  • Berlin Historisches Scheunenviertel

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    حي شوينن - حي الفقراء

    هذا الحي اليهودي يرجع إلى عهد فريدريش فيلهيلم الأول. ففي عام 1737 أمر فيلهيلم الأول اليهود الذين لم يكن لهم مساكن خاصة بهم بالانتقال إلى هذا الحي، الذي كان في بداية القرن العشرين حياً فقيراً، وكان أيضاً ملجأ ليهود أوروبا الشرقية الفارين من المذابح هناك. واليوم ينتمي هذا الحي إلى مقاطعة "وسط برلين"، و"برلين سينبيتسيرك".

  • Comedian Harmonists

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    ازدهار ثقافي

    في العقد الثاني من القرن العشرين، كانت برلين حاضرة أوروبية ثقافية تجذب الزوار، نظراً لوجود عدد كبير من المقاهي والحانات والنوادي الليلية وقاعات الرقص فيها. وكان اليهود يساهمون في الحركة الثقافية للمدينة.

  • Bücherverbrennung 1933 Berlin Platz vor der Staatsoper

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    هتلر يتسلم الحكم عام 1933

    بعد نجاح الحزب النازي في الانتخابات وتسلم أدولف هتلر السلطة، بدأت المداهمات والمضايقات ضد اليهود في حي شوينن. وفي العام نفسه تم إحراق 25 ألف كتاب أمام جامعة هومبولت، كانت من بينها كتب لموسى ميندلسزون وهاينريش هاينه وفرانتس كافكا.

  • Novemberpogrome 1938 Zerstörte jüdische Geschäfte in Magdeburg

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    مذبحة نوفمبر/ تشرين الثاني 1938

    خلال مذبحة نوفمبر/ تشرين الثاني قتل النازيون أربعمئة يهودي ودمروا أكثر من 1400 محل تجاري تعود ملكيتها ليهود ألمان، إضافة إلى المعابد والمقابر. كما طُرد آلاف الموظفين اليهود ومُنع آخرون من ممارسة بعض المهن مثل الطب والفن والصحافة.

  • Haus der Wannseekonferenz

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    مؤتمر فانزيه 1942

    خلال مؤتمر فانزيه، تباحث المسؤولون النازيون في النهج الأكثر فعالية "للتخلص من اليهود". هنا تقرر ترحيل عدد منهم إلى معسكرات الاعتقال وتمت مناقشة سبل التخطيط لذلك.

  • 2. Weltkrieg - Berlin

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    1945، بعد انتهاء الحرب

    قبل الحرب العالمية الثانية كان 160 ألف يهودي، أي قرابة ثلث يهود ألمانيا، يعيشون في برلين. هاجر منهم خلال الحرب وقبيلها قرابة 90 ألف منهم إلى خارج ألمانيا، وقضى 60 ألف في معسكرات الاعتقال أو تعرضوا للقتل، فيما تمكن ألف وخمسمائة يهودي فقط من البقاء على قيد الحياة في برلين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland Geschichte Bildergalerie Juden in Berlin Synagoge Oranienburger Straße Grundsteinlegung

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    تقسيم برلين: اليهود في برلين الشرقية

    دعا الزعيم السوفيتي السابق جوزيف ستالين عام 1952 إلى حملة معادية لليهود، قادت إلى أعمال معادية للسامية وتجسدت في اندلاع أعمال شغب في ألمانيا الشرقية آنذاك. وبعد وفاة ستالين "عاد الوضع لطبيعته"، لكن رغم ذلك تقلص عدد اليهود في برلين الشرقية من 1500 شخص إلى 200 شخص فقط.

  • Berlin 1958 - Richtfest jüdisches Gemeindehaus Fasanenstraße

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    تقسيم برلين: اليهود في برلين الغربية

    أغلب العائدين من الناجين من مراكز الاعتقال النازية كانوا يريدون مغادرة ألمانيا في أقرب وقت ممكن. لكن البعض الآخر من اليهود قرر البقاء وبدء حياة جديدة في برلين الغربية. وفي شارع "فازاننشتراسه" تم بناء كنيس يهودي جديد محل الكنيس الذي هُدم عام 1958.

  • Jüdische Schule in Berlin 2010

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    بدايات جديدة في برلين الغربية

    فيما كانت حياة الجالية اليهودية في برلين الشرقية تشهد بعض الركود، كانت مثيلتها في برلين الغربية تسجل تدريجياً بعض الازدهار، ففي 1962 تم تأسيس مدرسة يهودية ومن ثم روضة أطفال في 1971، ثم دار للعجزة 1978. واليوم، يوجد في برلين مدرسة ابتدائية يهودية وأخرى ثانوية إضافة إلى جامعة، فضلاً عن مسرح يهودي ومطاعم ومقاهي، كما أن برلين دأبت على الاحتفال بمهرجان الفيلم اليهودي.

  • Synagoge in Berlin Archivbild 2007

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    اندماج يهود برلين الغربية والشرقية

    بعد توحيد شطري ألمانيا اندمجت الجاليتان اليهوديتان في برلين الغربية والشرقية. وازداد بذلك عدد أعضاء الجالية اليهودية بشكل عام في برلين ليصل إلى 12 ألف شخص، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وتوجد في برلين اليوم 11 كنيسا يهوديا.

  • Meschugge Berlin

    حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين

    ثقافة يهودية جديدة في برلين

    تجذب برلين اليوم العديد من الشباب الإسرائيليين. كثير منهم يزور برلين لجاذبيتها الفنية والثقافية وآخرون يحطون الرحال فيها لأسباب سياسية. هناك 10 آلاف إسرائيلي يعيشون في برلين، ولا تلعب خلفيتهم الدينية اليهودية أي دور هام بالنسبة للكثيرين. ومع ذلك يحملون معهم ثقافة يهودية جديدة إلى برلين. ويظهر ذلك من خلال المطاعم والمعارض الفنية أو حتى النوادي الليلية مثل مرقص „Meschugge Berlin“.

    الكاتب: نادين فويتجيك/ عادل الشروعات


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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