الناقد مارسيل رايش رانيسكي... لسان لاذع وإصبع "قاتل"

تارة يُتهم بالخيانة لاعتقاد البعض بوشايته بالكثيرين خلال فترة عمله لدى المخابرات البولندية، وتارة أخرى يوصف بالضحية لما تعرض له على أيدي النازيين الألمان. أما الحقيقة التي لا جدال فيها فهي أن مارسيل رايش رانيسكي (1920-2013) كان من أعظم نقاد ألمانيا في القرن العشرين وبدايات القرن الحالي.
"يقتل" بإصبعه
ملك مارسيل ما لم يملك غيره من السلطة والنفوذ في هذا المجال، علامة مميزة ونجم إعلامي حتى أنه لقب بـ "بابا الأدب". نبرة صوته ونطقه المميز لحرف الـ "ر" علامتان تميزانه عن غيره من الناس. إن رفع إبهامه للأعلى تحظى الرواية بنجاح عظيم، أما إذا أشار به للأسفل، فقد يعني ذلك نهاية كاتبها. رانيسكي رجل موهوب أحدث ثورة في النقد الأدبي الألماني لما يتمتع به من أسلوب بديع رشيق وشيق ولكن لاذع وجارح في نفس الوقت. يلقي قراءاته بشكل منظم وبليغ وكأنها مسرحية أدبية لها شخوصها وحبكتها وعناصرها. يخشاه الكتاب ويحبسون أنفاسهم إذا وقعت أعمالهم بين يديه. كان حلمه منذ الصغر بأن يصبح ناقداً أدبياً.
اقرأ أيضاً: غونتر غراس.. الأديب السياسي وضمير الشعب النابض
يهودي مضطهد
ولد رانيسكي في بولندا عام 1920 وبقي فيها حتى سن التاسعة. ثم توجه مع والديه عقب ضائقة مالية للعيش في برلين، حيث أنهى فيها تعليمه المدرسي عام 1938. لم يسمح له الالتحاق بالجامعات الألمانية كونه من أصول يهودية، ما دفعه إلى عمل تدريب مهني في شركة للتصدير. في نفس العام تم ترحيله وعائلته إلى بولندا ليزج بهم النازيون في معسكر وارسو النازي، حيث تعرف على زوجته تيفيلا عام 1943. نجح بعدها الإثنان بالهرب والاختباء لدى عائلة بولندية.
انضم مارسيل عام 1946 للحزب الشيوعي بعد تحرير بولندا على يد الجيش الأحمر الروسي ثم انسحب منه لما أظهره الحزب من مواقف معادية للسامية. بعدها بعامين تقلد منصب رئيس القنصلية البولندية في لندن. ثم توجه إلى بولندا ليعمل هناك في دار للنشر حيث تخصص في الأدب الألماني.
اقرأ أيضاً: هاينرش بول: الأديب الملتزم بقضايا الإنسانية
"اللسان اللاذع"
توجه بعد ذلك إلى ألمانيا للعمل في أشهر صحيفة ألمانية "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" بعد اكتشاف أحد مراسليها في بولندا لمواهبه الأدبية. عمل بين عامي 1960 و1973 في صحيفة "دي تسايت" الألمانية المشهورة حيث كتب عن الكثير من الأدباء المعروفين مثل ألفريد أندرش وإنغيبورغ باخمان و مارتن فالزر وغيرهم من كتاب عصره.
أصدر في عام 1963 كتابه الأول بعنوان "الأدب الألماني في الشرق والغرب". ثم درّس في العديد من الجامعات الأمريكية. في عام 1970 قام رانيسكي بنشر أشهر أعماله الأدبية "اللسان اللاذع" (Lauter Verisse).
عمل من عام 1973 وحتى عام 1988 مديراً للقسم الأدبي في صحيفة " فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ". وكان بين عامي 1971 و1975 بروفسوراً زائراً في ستوكهولم وأوبسولا.
بعد انتهاء فترة عمله في صحيفة " فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ " في عام 1988 انتقل إلى التلفزيون ليقوم بتقديم برنامجه المشهور "المربع الأدبي" الذي حقق نجاحاً مبهراً وارتقى ليصبح أشهر البرامج الأدبية على شاشة التلفزيون الألماني. بعد انتهاء البرنامج عام 2001 قام بتقديم العديد من البرامج تحت عنوان "سولو".
توفي مارسيل رايش رانيسكي عام 2013 عن عمر يناهز 93 عاماً ودفن في مدينة فرانكفورت.
-
حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين
مطلع القرن الثالث عشر
عاش يهود مدينة برلين، وكان أغلبهم من التجار والصيارفة والمقرضين، خلال العصور الوسطى في الحي اليهودي. وكانت تُفرض عليهم ضرائب عالية جداً. وفي مناسبات الأفراح والمآتم، كان يُطلب منهم دفع أموال إضافية. وفي الحي الذي كان يقطن فيه اليهود في تلك الفترة، يوجد حالياً مبنى البلدية الحمراء التي يوجد بها مكتب عمدة برلين.
-
حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين
القرن السابع عشر
استقبل الأمير فريدريش فيلهيلم اليهود الأغنياء في برلين. ولم يكن ذلك من باب التسامح معهم، فبعد "حرب الثلاثين عاما"، أصبح مرحباً بدافعي الضرائب من كل الديانات. وكان فايتل هاينه إيفرايم من بين اليهود الأغنياء الذين رحب الأمير بهم. ولا يزال القصر الذي تعود ملكيته لهاينه إيفرايم (قصر إيفرايم) حتى اليوم أحد أجمل الشواهد لأثرية على تاريخ برلين.
-
حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين
سقراط الألماني 1729- 1786
جاء موسى ميندلسزون إلى برلين وعمره 14 ربيعاً، وكان ميندلسزون تلميذاً مجتهداً، يتحدث لغات كثيرة ويهتم بالفلسفة. وتحول ميندلسزون إلى فيلسوف مشهور ذاع صيته عبر العالم وأصبح أحد أكثر اليهود نفوذاً في وقته. وأسس ميندلسزون في برلين حركة التنوير اليهودية (هاسكالا).
-
حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين
صالونات برلين في القرنين 18 و19
كانت النساء اليهوديات من ذوي النفوذ، مثل راهل فارنهاغن، يدعون ضيوفهن إلى جلسات ثقافية في بيوتهن الخاصة. وكان يدعى لهذه الجلسات التي كان يطلق عليها الصالونات البرلينية، كتاب وفنانون ومفكرون. وكان هاينريش هاينه وهومبولدت وهاينريش كلايست من بين الضيوف، الذين كانوا يترددون على هذه الصالونات، إذ شكلت آنذاك مركز الحياة الثقافية والاجتماعية في برلين.
-
حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين
التحرر والنجاح في القرن التاسع عشر
بمرور الوقت تحولت برلين إلى مدينة أوروبية كبرى، ارتفع فيها عدد الجالية اليهودية. ولم يُمنع اليهود من ممارسة بعض المهن كما هو الحال في بعض الأقاليم النائية. وكانوا يمارسون المحاماة والتجارة والصناعة والطب، وأيضاً الصحافة. وفي عام 1866 تم بناء كنيس يهودي جديد، يتسع لثلاثة آلاف شخص، لأكثر من 35 ألف يهودي كانوا يعيشون في برلين. وحضر افتتاح الكنيس رئيس وزراء بروسيا أوتو فون بيسمارك.
-
حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين
حي شوينن - حي الفقراء
هذا الحي اليهودي يرجع إلى عهد فريدريش فيلهيلم الأول. ففي عام 1737 أمر فيلهيلم الأول اليهود الذين لم يكن لهم مساكن خاصة بهم بالانتقال إلى هذا الحي، الذي كان في بداية القرن العشرين حياً فقيراً، وكان أيضاً ملجأ ليهود أوروبا الشرقية الفارين من المذابح هناك. واليوم ينتمي هذا الحي إلى مقاطعة "وسط برلين"، و"برلين سينبيتسيرك".
-
حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين
ازدهار ثقافي
في العقد الثاني من القرن العشرين، كانت برلين حاضرة أوروبية ثقافية تجذب الزوار، نظراً لوجود عدد كبير من المقاهي والحانات والنوادي الليلية وقاعات الرقص فيها. وكان اليهود يساهمون في الحركة الثقافية للمدينة.
-
حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين
هتلر يتسلم الحكم عام 1933
بعد نجاح الحزب النازي في الانتخابات وتسلم أدولف هتلر السلطة، بدأت المداهمات والمضايقات ضد اليهود في حي شوينن. وفي العام نفسه تم إحراق 25 ألف كتاب أمام جامعة هومبولت، كانت من بينها كتب لموسى ميندلسزون وهاينريش هاينه وفرانتس كافكا.
-
حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين
مذبحة نوفمبر/ تشرين الثاني 1938
خلال مذبحة نوفمبر/ تشرين الثاني قتل النازيون أربعمئة يهودي ودمروا أكثر من 1400 محل تجاري تعود ملكيتها ليهود ألمان، إضافة إلى المعابد والمقابر. كما طُرد آلاف الموظفين اليهود ومُنع آخرون من ممارسة بعض المهن مثل الطب والفن والصحافة.
-
حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين
مؤتمر فانزيه 1942
خلال مؤتمر فانزيه، تباحث المسؤولون النازيون في النهج الأكثر فعالية "للتخلص من اليهود". هنا تقرر ترحيل عدد منهم إلى معسكرات الاعتقال وتمت مناقشة سبل التخطيط لذلك.
-
حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين
1945، بعد انتهاء الحرب
قبل الحرب العالمية الثانية كان 160 ألف يهودي، أي قرابة ثلث يهود ألمانيا، يعيشون في برلين. هاجر منهم خلال الحرب وقبيلها قرابة 90 ألف منهم إلى خارج ألمانيا، وقضى 60 ألف في معسكرات الاعتقال أو تعرضوا للقتل، فيما تمكن ألف وخمسمائة يهودي فقط من البقاء على قيد الحياة في برلين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
-
حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين
تقسيم برلين: اليهود في برلين الشرقية
دعا الزعيم السوفيتي السابق جوزيف ستالين عام 1952 إلى حملة معادية لليهود، قادت إلى أعمال معادية للسامية وتجسدت في اندلاع أعمال شغب في ألمانيا الشرقية آنذاك. وبعد وفاة ستالين "عاد الوضع لطبيعته"، لكن رغم ذلك تقلص عدد اليهود في برلين الشرقية من 1500 شخص إلى 200 شخص فقط.
-
حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين
تقسيم برلين: اليهود في برلين الغربية
أغلب العائدين من الناجين من مراكز الاعتقال النازية كانوا يريدون مغادرة ألمانيا في أقرب وقت ممكن. لكن البعض الآخر من اليهود قرر البقاء وبدء حياة جديدة في برلين الغربية. وفي شارع "فازاننشتراسه" تم بناء كنيس يهودي جديد محل الكنيس الذي هُدم عام 1958.
-
حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين
بدايات جديدة في برلين الغربية
فيما كانت حياة الجالية اليهودية في برلين الشرقية تشهد بعض الركود، كانت مثيلتها في برلين الغربية تسجل تدريجياً بعض الازدهار، ففي 1962 تم تأسيس مدرسة يهودية ومن ثم روضة أطفال في 1971، ثم دار للعجزة 1978. واليوم، يوجد في برلين مدرسة ابتدائية يهودية وأخرى ثانوية إضافة إلى جامعة، فضلاً عن مسرح يهودي ومطاعم ومقاهي، كما أن برلين دأبت على الاحتفال بمهرجان الفيلم اليهودي.
-
حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين
اندماج يهود برلين الغربية والشرقية
بعد توحيد شطري ألمانيا اندمجت الجاليتان اليهوديتان في برلين الغربية والشرقية. وازداد بذلك عدد أعضاء الجالية اليهودية بشكل عام في برلين ليصل إلى 12 ألف شخص، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وتوجد في برلين اليوم 11 كنيسا يهوديا.
-
حياة اليهود في العاصمة الألمانية برلين
ثقافة يهودية جديدة في برلين
تجذب برلين اليوم العديد من الشباب الإسرائيليين. كثير منهم يزور برلين لجاذبيتها الفنية والثقافية وآخرون يحطون الرحال فيها لأسباب سياسية. هناك 10 آلاف إسرائيلي يعيشون في برلين، ولا تلعب خلفيتهم الدينية اليهودية أي دور هام بالنسبة للكثيرين. ومع ذلك يحملون معهم ثقافة يهودية جديدة إلى برلين. ويظهر ذلك من خلال المطاعم والمعارض الفنية أو حتى النوادي الليلية مثل مرقص „Meschugge Berlin“.
الكاتب: نادين فويتجيك/ عادل الشروعات