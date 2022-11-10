الناشط المصري المسجون علاء عبد الفتاح يعلن إنهاء إضرابه عن الطعام

قالت سناء سيف، شقيقة الناشط المصري البريطاني السجين علاء عبد الفتاح، اليوم الثلاثاء (15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، إنه أبلغ أسرته بإنهاء إضرابه عن الطعام المستمر منذ سبعة أشهر ليعلق بذلك احتجاجا ألقى بظلاله على مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27 ) الذي تستضيفه مصر.

وكتبت شقيقته منى سيف على تويتر "استلمنا جواب من علاء اليوم مكتوب بتاريخ أمس (الاثنين) يقول فيه إنه أنهى إضرابه عن الطعام".

وأكدت منى سيف أن علاء طلب للمرة الأولى، في الرسالة المكتوبة بخط يدّه والتي سلمتها سلطات سجن وادي النطرون (100 كيلومتر شمال القاهرة) إلى والدته الثلاثاء، أن تجلب الأسرة معها كعكة يوم الزيارة الشهرية الخميس للاحتفال معه بعيد ميلاده الحادي والأربعين الذي يحلّ في الثامن عشر من الشهر الحالي.

وفي تغريدة أخرى كتبت منى سيف، التي تشارك مع شقيقتها الصغرى سناء في حملة للإفراج عن علاء والمعتقلين السياسيين في مصر البالغ عددهم 60 ألفًا بحسب منظمات غير حكومية، أنها تشعر بـ"ارتياح حذر" خصوصا أنها المرة الأولى التي يوافق شقيقها على الاحتفال بعيد ميلاده منذ ثلاث سنوات، وفق قولها.

وكان علاء أكد في رسالة سابقة تسلمتها والدته الاثنين أنه عاود شرب المياه منذ السبت، ما اعتبرته أسرته أول دليل على أنه "على قيد الحياة" منذ أن امتنع عن شرب السوائل. وآخر مرة رأته والدته ليلى سويف كانت في 17 تشرين الأول/أكتوبر، أثناء الزيارة الشهرية العائلية.

ومنع محامي علاء، خالد علي، الاثنين للمرة الثالثة على التوالي في غضون أقل من أسبوع، من زيارته رغم حصوله على تصريح لإتمام هذه الزيارة من النيابة العامة.

وتقدمت منى سيف الجمعة بطلب جديد للعفو عنه إلى لجنة العفو الرئاسي.

وبعد إضراب عن الطعام منذ أبريل نيسان احتجاجا على اعتقاله وظروف سجنه، صعد عبد الفتاح احتجاجه في بداية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب27 في منتجع شرم الشيخ. وأثار عدد من الزعماء، من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ، قضية علاء عبد الفتاح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي . ودعا المستشار الألماني أولاف شولتس خلال المؤتمر الرئيس المصري السيسي إلى الإفراج عن عبد الفتاح .

ع.ج.م/ف.ي (أ ف ب، رويترز)