عامان على وفاة مهسا أميني.. نرجس تدعو إلى "كسر حاجز الصمت"

في رسالة كُتبت في السجن وتناقلها مقربون منها على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام المجتمع الدولي إلى "كسر حاجز الصمت" في مواجهة "اضطهاد النساء" في إيران.

دعت نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام والمسجونة منذ عام 2021 في طهران، المجتمع الدولي إلى "كسر حاجز الصمت" في مواجهة "اضطهاد النساء" في إيران، في الذكرى الثانية لانطلاق حركة "حياة امرأة حرية".

وقالت محمدي في رسالة كُتبت السبت في السجن وتناقلها مقربون منها على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين (16 سبتمبر/أيلول 2024): "أدعو المؤسسات الدولية وشعوب العالم... إلى التحرك".

وتابعت: "أدعو الأمم المتحدة إلى كسر حاجز الصمت والتقاعس في مواجهة الاضطهاد والتمييز المدمرَين اللذين ترتكبهما الحكومات الدينية والاستبدادية ضد النساء، عبر تجريم الفصل العنصري بين الجنسين".

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان صدر لمناسبة الذكرى الثانية لوفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، إيران إلى "أن تلغي بموجب القانون وفعلياً جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في الحياة الخاصة والعامة".

وكانت تظاهرات قد اندلعت إثر وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.

وتُحتجز الناشطة محمدي المعروفة بنضالها ضد عقوبة الإعدام ورفضها إلزامية الحجاب، في سجن إوين بطهران منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وأدخلت الناشطة السجن عدة مرات خلال العقد الماضي.

وشاركت نرجس محمدي يوم الأحد في إضراب رمزي عن الطعام إلى جانب 33 امرأة في سجن إوين لمدة 24 ساعة في الذكرى السنوية الثانية لحركة الاحتجاج "تضامناً مع المحتجين في إيران ضد السياسات القمعية للحكومة".

وتسلم نجلاها جائزة نوبل للسلام في 2013 نيابة عنها لكونها في السجن.

تُحتجز الناشطة محمدي المعروفة بنضالها ضد عقوبة الإعدام ورفضها إلزامية الحجاب، في سجن إوين بطهران منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021. صورة من: Fredrik Varfjell/AP Photo/picture alliance

وشكّلت وفاة أميني شرارة احتجاجات كانت من الأكبر منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979. وكانت النساء محور الاحتجاجات، وانتفضن خلالها بوجه إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الإسلامي، أي إلزامية الحجاب.

واعتبرت السلطات أن معظم التحركات "أعمال شغب" تغذّيها أطراف غربية أو معادية للثورة، وقمعتها بشدة. وبحسب منظمة العفو الدولية، استخدمت قوات الأمن الإيرانية الأسلحة النارية لمواجهة المحتجين.

تقول منظمات حقوقية إن 551 شخصاً قتلواخلال الاحتجاجات، في حين تؤكد السلطات أن عشرات من عناصر قوات الأمن لقوا حتفهم كذلك. وتمّ توقيف آلاف الأشخاص، بحسب الأمم المتحدة.

لكن محمدي واصلت تحديها، وكتبت: "رغم الطريق الصعب الذي ينتظرنا، نعلم جميعاً أن لا شيء يعود إلى ما كان عليه في السابق". وأضافت: "يشعر الناس بأعظم تغيير في معتقداتهم وحياتهم ومجتمعهم. وهو التغيير الذي وإن لم ينجح بعد في إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، إلا أنه هز أسس الاستبداد الديني".

ع.ح/ف.ي (أ ف ب، د ب ا)