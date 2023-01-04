 النازحون السوريون وحر الصيف | DW الأخبار | DW | 28.07.2023

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النازحون السوريون وحر الصيف

تشكل موجات الحر الشديدة تحديًا إضافيًا وصعبًا على النازحين شمال إدلب، لتزداد معاناتهم وتجعل حياتهم أكثر قسوة.

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