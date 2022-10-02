 النادل في مهرجان أكتوبر في ميونيخ | يوروماكس | DW | 02.10.2022

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يوروماكس

النادل في مهرجان أكتوبر في ميونيخ

كوب البيرة بمحتوياته في مهرجان أكتوبر يزن أكثر من كيلوغرامين - النادل الخبير يمكن أن يحمل عشرة منها دفعة واحدة. هل سينجح مراسل يورماكس الأسترالي برانت دينيس كنادل في أكتوبرفيست؟

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بسبب وباء كورونا توقف تنظيم أكبر مهرجان شعبي في العالم في عامي 2020 و2021. أما هذا العام فبات من الممكن زيارته مرة أخرى. هل أنت متحمس؟ ما هو أكثر ما يعجبك في مهرجان أكتوبر؟

Young people reach out for free beer in one of the beer tents on the opening day of the 187th Oktoberfest beer festival in Munich, Germany, Saturday, Sept. 17, 2022. Oktoberfest is back in Germany after two years of pandemic cancellations, the same bicep-challenging beer mugs, fat-dripping pork knuckles, pretzels the size of dinner plates, men in leather shorts and women in cleavage-baring traditional dresses. (AP Photo/Michael Probst)

أجواء مختلفة...عودة مهرجان "أكتوبر فيست" الشهير 19.09.2022

بعد توقف اضطراري بسبب جائحة كورونا، عاد من جديد مهرجان "أكتوبر فيست". مهرجان البيرة الشهيرة على مستوى العالم يمر هذا العام في أجواء مختلفة نسبيا بسبب أزمة الطاقة والتضخم الذي يضرب بلدان متفرقة حول العالم.

People run onto the festival ground on the opening day of the 187th Oktoberfest beer festival in Munich, Germany, Saturday, Sept. 17, 2022. Oktoberfest is back in Germany after two years of pandemic cancellations, the same bicep-challenging beer mugs, fat-dripping pork knuckles, pretzels the size of dinner plates, men in leather shorts and women in cleavage-baring traditional dresses. (AP Photo/Michael Probst)

بعد عامي توقف.. افتتاح مهرجان "أكتوبر فيست" في ميونيخ 17.09.2022

مهرجان البيرة الأشهر في العالم يعود إلى مدينة ميونيخ الألمانية بعد توقف سنتين بسبب كورونا. ورغم التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن التوقعات كبيرة بحضور ضخم للمهرجان.

Sadio Mane of Bayern Muenchen Kingsley Coman of Bayern Muenchen Marcel Sabitzer of FC Bayern Muenchen Traditionell bayrisch in Lederhosen zeigt sich auch in diesem Jahr die Mannschaft des FC Bayern München beim Paulaner Fotoshooting am Nockherberg Copyright by : sampics Photographie

ألمانيا - اهتمام إعلامي برفض ماني ومزراوي لحمل أكواب البيرة خلال جلسة تصوير 30.08.2022

تناقلت عدة وسائل إعلام ألمانية واقعة حدثت خلال جلسة تصوير دعائية لفريق بايرن ميونيخ الألماني حيث امتنع السنغالي ساديو ماني والمغربي نصير مزراوي عن حمل اكواب من بيرة القمح الشهيرة.