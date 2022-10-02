النادل في مهرجان أكتوبر في ميونيخ

ما هو أكثر ما يعجبك في مهرجان أكتوبر؟

بسبب وباء كورونا توقف تنظيم أكبر مهرجان شعبي في العالم في عامي 2020 و2021. أما هذا العام فبات من الممكن زيارته مرة أخرى. هل أنت متحمس؟ ما هو أكثر ما يعجبك في مهرجان أكتوبر؟