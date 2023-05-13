الناخبون في تركيا يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية ورئاسية تاريخية

كليجدار أوغلو يتهم الروس بالتدخل في الانتخابات التركية

اتهم أبرز منافس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، كمال كليجدار أوغلو، مجموعة روسية، لم يحددها، بالتدخل في مسار التصويت، لكن موسكو نفت ذلك بشدة. فيما بشر أردوغان بعهد جديد في العلاقات بين أنقرة وأثينا.