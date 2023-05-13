الناخبون في تركيا يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية ورئاسية تاريخية

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الناخبون في تركيا يدلون بأصواتهم في انتخابات تاريخية تشكل التحدي الأكبر للرئيس رجب طيب أردوغان في فترة حكمه المستمرة منذ نحو 20 عامًا.دي دبليو استطلعت آراء المواطنين وتعرفت على آمالهم
يواصل مرشح المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو تضييق الفارق بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد تقدم كبير في عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التركية، وسط تضارب شديد في الأرقام الأولية.
بعد قرن على تأسيس الجمهورية، يدلي الناخبون في تركيا المنقسمة بأصواتهم في أجواء من الاستقطاب الشديد بين المرشحين الرئيسيين أردوغان وخصمه كمال كليجدار أوغلو، فما هي الفروق بين نهجيهما؟
أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في الانتخابات داعيا الناخبين للإدلاء بأصواتهم "بدون قلق"، في حين أعرب منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو عن تفاؤله لدى الإدلاء بصوته قائلا بأن "الربيع" سيعود إلى تركيا.
اتهم أبرز منافس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، كمال كليجدار أوغلو، مجموعة روسية، لم يحددها، بالتدخل في مسار التصويت، لكن موسكو نفت ذلك بشدة. فيما بشر أردوغان بعهد جديد في العلاقات بين أنقرة وأثينا.
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