 الناخبون في تركيا يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية ورئاسية تاريخية | DW الأخبار | DW | 14.05.2023

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DW الأخبار

الناخبون في تركيا يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية ورئاسية تاريخية

الناخبون في تركيا يدلون بأصواتهم في انتخابات تاريخية تشكل التحدي الأكبر للرئيس رجب طيب أردوغان في فترة حكمه المستمرة منذ نحو 20 عامًا.دي دبليو استطلعت آراء المواطنين وتعرفت على آمالهم

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تقرير يرصد المخاوف الرئيسية التي تدفع الناخبين الأتراك للإطاحة بأردوغان، وذلك قبل انتخابات الأحد.

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Women walk next to billboards, one reading 1 year free natural gas in residences with the portrait of Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) and another with the portrait of Republican People's Party (CHP) leader and presidential candidate, Kemal Kilicdaroglu (3rdR) reading promise to you, in Sanliurfa, south-eastern Turkey on April 28, 2023. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

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Links: ANKARA, TURKEY - MAY 14: Republican People's Party (CHP) leader and presidential candidate of the main opposition alliance Kemal Kilicdaroglu arrives to cast his vote at a polling station during Turkey's General Election on May 14, 2023 in Ankara, Turkey. Today, President Recep Tayyip Erdogan faces his biggest electoral test as the country goes to the polls in the country's general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity has recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition has united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu, with some pre-election polls giving him an edge. (Photo by Burak Kara/Getty Images) Rechts: Turkish President Tayyip Erdogan votes at a polling station for the presidential and parliamentary elections, in Istanbul, on May 14, 2023. The 69-year-old Turkish President, who runs for reelection, faces the toughest election challenge of his two-decade rule as he has been slowly losing support from key segments of the population that rallied around him during a more prosperous decade that followed his rise in 2003. (Photo by UMIT BEKTAS / POOL / AFP) (Photo by UMIT BEKTAS/POOL/AFP via Getty Images)

تواصل فرز الأصوات .. معركة أرقام بين معسكري أردوغان وكليجدار أوغلو 14.05.2023

يواصل مرشح المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو تضييق الفارق بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد تقدم كبير في عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التركية، وسط تضارب شديد في الأرقام الأولية.

May 11, 2023, Ankara, Turkey: Campaign posters of the 13th Presidential candidate and Republican People's Party (CHP) Chairman Kemal K?l?Ã§daro?lu (L) and the President of the Republic of Turkey and Justice Development Party (AKP) President Recep Tayyip Erdo?an (R) are seen displayed. K?z?lay Square and streets are decorated with posters of two main candidates for the presidential and parliamentary elections, Recep Tayyip Erdogan and Kemal Kilicdaroglu. The Turkish general election will be held on May 14. (Credit Image: © Tunahan Turhan/SOPA Images via ZUMA Press Wire

أردوغان في مواجهة كليجدار أوغلو: تركيا أمام نهجين مختلفين 14.05.2023

بعد قرن على تأسيس الجمهورية، يدلي الناخبون في تركيا المنقسمة بأصواتهم في أجواء من الاستقطاب الشديد بين المرشحين الرئيسيين أردوغان وخصمه كمال كليجدار أوغلو، فما هي الفروق بين نهجيهما؟

Links: ANKARA, TURKEY - MAY 14: Republican People's Party (CHP) leader and presidential candidate of the main opposition alliance Kemal Kilicdaroglu arrives to cast his vote at a polling station during Turkey's General Election on May 14, 2023 in Ankara, Turkey. Today, President Recep Tayyip Erdogan faces his biggest electoral test as the country goes to the polls in the country's general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity has recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition has united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu, with some pre-election polls giving him an edge. (Photo by Burak Kara/Getty Images) Rechts: Turkish President Tayyip Erdogan votes at a polling station for the presidential and parliamentary elections, in Istanbul, on May 14, 2023. The 69-year-old Turkish President, who runs for reelection, faces the toughest election challenge of his two-decade rule as he has been slowly losing support from key segments of the population that rallied around him during a more prosperous decade that followed his rise in 2003. (Photo by UMIT BEKTAS / POOL / AFP) (Photo by UMIT BEKTAS/POOL/AFP via Getty Images)

أردوغان يدعو الناخبين للتصويت وكليجدار أوغلو متفائل بربيع تركي! 14.05.2023

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في الانتخابات داعيا الناخبين للإدلاء بأصواتهم "بدون قلق"، في حين أعرب منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو عن تفاؤله لدى الإدلاء بصوته قائلا بأن "الربيع" سيعود إلى تركيا.

11.05.2023 *** FILE PHOTO: Kemal Kilicdaroglu, presidential candidate of Turkey's main opposition alliance, speaks during a rally ahead of the May 14 presidential and parliamentary elections, in Bursa, Turkey May 11, 2023. REUTERS/Murad Sezer/File Photo

كليجدار أوغلو يتهم الروس بالتدخل في الانتخابات التركية 12.05.2023

اتهم أبرز منافس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، كمال كليجدار أوغلو، مجموعة روسية، لم يحددها، بالتدخل في مسار التصويت، لكن موسكو نفت ذلك بشدة. فيما بشر أردوغان بعهد جديد في العلاقات بين أنقرة وأثينا.