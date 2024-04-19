الناتو يقرر تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي

اتفقت دول الناتو على إرسال مزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا، ومنها بطاريات باتريوت، في أعقاب الضربات الروسية الأخيرة. كما تعهد وزراء خارجية دول مجموعة السبع بـ"تعزيز" وسائل الدفاع الجوي لكييف.

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرغ، بعد اجتماع أزمة عبر تقنية الفيديو مع وزراء دفاع الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن حلفاء الناتو سيقدمون المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن الناتو "وضع خطة تفصيلية بالإمكانيات الموجودة" من دول الحلف التي يمكن منحها لأوكرانيا.

وأشار الأمين العام للحلف أيضا إلى أن "عدة حلفاء قدموا التزامات ملموسة" بإرسال المزيد من أسلحة الدفاع الجوي لأوكرانيا. ورفض ستولتنبرغ الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول "القدرات الحالية" التي تم تحديدها بدعوى أن هذه معلومات سرية. لكنه قال إن "الخرائط التفصيلية تؤكد أن هناك أنظمة، بما في ذلك أنظمة باتريوت، متاحة لتقديمها إلى أوكرانيا".

ويُذكر أنه تم عقد اجتماع الناتو بناء على طلب زيلينسكي، في ظل قلق أوكرانيا بشأن ما إذا كان بإمكانها الحفاظ على خط المواجهة في مواجهة الضغط العسكري الروسي المتزايد.

وفي المحادثات عبر الفيديو، ضغط زيلينسكي أيضا من أجل توفير أسلحة إضافية، وقذائف مدفعية، ومركبات وطائرات مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

معدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا... تعزيز ضد روسيا؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقال زيلينسكي "هذا العام، لم نعد نستطيع انتظار اتخاذ قرارات. أطلب منكم أن تأخذوا مطالبنا في الاعتبار في أسرع وقت". وأضاف زيلينسكي "يجب إعادة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى الواقع ويجب أن تعود أجواؤنا آمنة (...) وهذا رهن بخياركم، خيار يتصل بتحديد ما إذا كنا فعلا حلفاء". وطالب على وجه الخصوص بسبعة أنظمة باتريوت إضافية مضادة للطائرات، بعد يومين من الضربة الروسية التي خلفت 18 قتيلا الأربعاء في تشيرنيغيف (شمال). وتابع "من المؤكد انه ما دامت روسيا متفوقة في الجو ويمكن أن تعول على الرعب الذي تنشره المسيرات والصواريخ، فإن قدراتنا على الأرض محدودة للأسف".

وكرر ستولتنبرغ رسالته إلى الحلفاء بأنه في ظل الوضع الحالي في ساحة المعركة في أوكرانيا، فإن مساعدة كييف بات أكثر أهمية من تحقيق أهداف التحالف بخصوص توفير الأسلحة والذخيرة. وقال: "يجب على الحلفاء أن يبحثوا في أعماق مخزوناتهم وأن يسرعوا بتسليم الصواريخ والمدفعية والذخيرة". وأضاف أن "أوكرانيا تستخدم الأسلحة التي قدمناها لتدمير القدرات القتالية الروسية. وهذا يجعلنا جميعا أكثر أمانا. لذا فإن الدعم لأوكرانيا ليس صدقة. إنه استثمار في أمننا".

وقال الأمين العام إنه يتوقع أن يصدر الحلفاء عددا من الإعلانات عن الدعم العسكري لأوكرانيا قريبا. كما أشاد بقرار ألمانيا إرسال نظام باتريوت للدفاع الجوي لأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، تعهد وزراء خارجية دول مجموعة السبع بـ"تعزيز" وسائل الدفاع الجوي في أوكرانيا بعد اجتماعهم في إيطاليا.

ف.ي/ع.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)