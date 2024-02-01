الناتو يضم فنلندا والسويد

2024/2/29 ٢٩ فبراير ٢٠٢٤

يعتبر انضمام السويد وفنلندا رسميا إلى حلف شمال الأطلسي توسعا تاريخيا. ما تأثير ذلك على ميزان القوى بين الناتو وروسيا وهل تستطيع السويد وفنلندا تعزيز قدرات الحلف؟ وإلى أي مدى تشعر روسيا بالاستفزاز؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة