الناتو يضم فنلندا والسويد

يعتبر انضمام السويد وفنلندا رسميا إلى حلف شمال الأطلسي توسعا تاريخيا. ما تأثير ذلك على ميزان القوى بين الناتو وروسيا وهل تستطيع السويد وفنلندا تعزيز قدرات الحلف؟ وإلى أي مدى تشعر روسيا بالاستفزاز؟
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة
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ضيوف الحلقة:
ناصر زهير، رئيس وحدة الشؤون الدبلوماسية والاقتصادية في المنظمة الأوروبية للسياسات //
مكسيم العيسى، صحفي //
هالة الساحلي، صحفية وخبيرة في الشؤون الأوروبية - بروكسل
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!