  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماسالهجرة إلى ألمانيا وفرص العمل فيهاالتغيرات المناخية
سياسةأوكرانيا

الناتو يضم فنلندا والسويد

٢٩ فبراير ٢٠٢٤

يعتبر انضمام السويد وفنلندا رسميا إلى حلف شمال الأطلسي توسعا تاريخيا. ما تأثير ذلك على ميزان القوى بين الناتو وروسيا وهل تستطيع السويد وفنلندا تعزيز قدرات الحلف؟ وإلى أي مدى تشعر روسيا بالاستفزاز؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة

https://p.dw.com/p/4d1ML

ضيوف الحلقة:
ناصر زهير، رئيس وحدة الشؤون الدبلوماسية والاقتصادية في المنظمة الأوروبية للسياسات // 
مكسيم العيسى، صحفي // 
هالة الساحلي، صحفية وخبيرة في الشؤون الأوروبية - بروكسل

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من سياسة من أرجاء العالم

المزيد من سياسة من أرجاء العالم

Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW „To the Point“ Sendungslogo arabisch

بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

الانتقال إلى برنامج بتوقيت برلين