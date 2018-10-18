 الناتو يستعرض قوته في أكبر مناورات..موسكو تعتبرها″استفزازا″ | أخبار | DW | 25.10.2018

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أخبار

الناتو يستعرض قوته في أكبر مناورات..موسكو تعتبرها"استفزازا"

تنطلق الخميس في النرويج أضخم مناورات عسكرية للدول الاعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ نهاية الحرب الباردة، وذلك للتأكيد على وحدة الحلف رغم الشكوك التي حامت حوله بسبب تصريحات ترامب، فيما تشعر روسيا بـ"الاستفزاز".

Norwegen Nato-Großmanöver «Trident Juncture» (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

 

يشارك في المناورات التي تنطلق اليوم الخميس (25 أكتوبر/ تشرين الأول)، وتحمل اسم "الرمح الثلاثي 18" (ترايدنت جانكتشير 18) نحو 50 ألف جندي و10 آلاف مركبة و65 بارجة و250 طائرة من 31 بلدا، من دول أعضاء حلف الناتو. وتأتي هذه المناورات لتدريب قوات الحلف الأطلسي على الدفاع عن دولة عضو تتعرض لاعتداء.

Norwegen Nato-Großübung Trident Juncture (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

وبهذا الشأن صرح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بأن "المناورات ترسل رسالة واضحة إلى دولنا وإلى أي عدو محتمل. الناتو لا يسعى إلى أي مواجهة لكننا متأهبين للدفاع عن كل حلفائنا ضد أي تهديد". وفيما لم يتم تحديد "العدو المحتمل" رسميا، فان روسيا تتبادر إلى ذهن الجميع.

وتباهت روسيا التي تتشارك مع النرويج بحدود بطول 198 كيلومترا في الشمال الأقصى بقوتها مرارا في السنوات الأخيرة. فقد ضم الجيش الروسي القرم وساعد على تقويض الاستقرار في أوكرانيا وعزز قدراته العسكرية في منطقة القطب الشمالي وأجرى أكبر مناوراته العسكرية في الشرق الاقصى في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقالت السفارة الروسية في أوسلو انها تعتبر أن هذه المناورات "ضد روسيا". وأضافت "مثل هذا النشاط (...) يظل استفزازيا حتى لو حاولت تبريره على انه ذو طبيعة دفاعية بحتة".

وبالرغم من المخاوف بشأن التزام ترامب بالحلف، وخاصة فيما يتعلق بـ"البند الخامس" المتعلق بالدفاع المشترك، فإن الجيش الأمريكي يساهم بأكبر فرقة عسكرية في المناورات تتألف من 14 ألف جندي اضافة إلى حاملة طائرات.

و.ب/ م.س(أ ف ب، د ب أ)

  • Liechtenstein Burg in Vaduz

    دول دون جيوش

    ليشتينشتاين. تقع في جبال الالب الوسطى، وقد حلت جيشها عام 1868 باعتباره تنظيما باهظ النفقات. ومع ذلك تملك إمارة ليشتينشتاين فريقا أمنيا يتولى حماية القانون وهو مجهز بأسلحة خفيفة تصلح لحفظ الأمن الداخلي فحسب.

  • Hotel Maca Bana Grenada

    دول دون جيوش

    غرينادا او جرينادا. تقع جنوب شرق البحر الكاريبي وتتولى "قوة الشرطة الملكية " واجبات حفظ الأمن فيها منذ عام 1983 بعد الغزو الأمريكي. وتتولى "منظومة الدفاع الإقليمي " مهمة القيام بواجبات الدفاع العسكري.

  • Shopping-Paradies Andorra

    دول دون جيوش

    أندورا. تقع في جنوب غرب أوروبا، وسط جبال البرانس الشرقية و لا تملك جيشها الخاص، لكنها وقعت اتفاقيات مع دول أوروبية بغرض الدفاع عنها. وتملك مع ذلك وحدة عسكرية لأغراض التشريفات فحسب، كما تتولى منظمة "غيبا" شبه العسكرية حماية أمنها الداخلي.

  • Bewohner der Marshallinseln

    دول دون جيوش

    جزر مارشال. تقع في غرب المحيط الهادي ومنذ قيامها كدولة، تتولى وحدة من قوات الشرطة حماية أمنها الداخلي. وبموجب اتفاقية " التعاون الحر " تتولى الولايات المتحدة الأمريكية حمايتها.

  • Palau Inseln im Pazifik Unterwasserwelt

    دول دون جيوش

    بالاو. جمهورية تقع في المحيط الهادئ شرق الفلبين و تتولى حفظ امنها قوة شرطة بحرية قوامها 30 عنصرا مسلحين بأسلحة نارية خفيفة وبزورق دورية بحري صغير. وبموجب اتفاقية " التعاون الحر " تتولى الولايات المتحدة الأمريكية حمايتها.

  • Urlaubsidylle Samoa

    دول دون جيوش

    ساموا.تقع في المحيط الهادئ وهي جزء من جزر بولينيزيا، تتولى حفظ الأمن قوة شرطة صغيرة مسلحة بأسلحة نارية خفيفة وبزورق دورية ساحلي ، وبموجب اتفاقية العلاقات لعام 1962 تتولى نيوزيلنده مهمة الدفاع عنها.

  • Tuvalu Funafuti Insel Meer

    دول دون جيوش

    توفالو . من جزر بولينيزيا ، تقع في المحيط الهادئ في منتصف الطريق بين هاواي وأستراليا ، لا تملك هذه الدولة الجزيرة إلا قوة شرطة صغيرة تتنقل بزورق ساحلي وتملك أسلحة خفيفة.

  • Papst Franziskus Ostermesse Rom Petersplatz Vatikan 20.4.2014

    دول دون جيوش

    دولة مدينة الفاتيكان، هي أصغر دولة من حيث المساحة في العالم وتقع في قلب مدينة روما ، وتتولى وحدة من الجندرمة حماية أمنها الداخلي، فيما تتولى وحدة الحرس السويسري حماية الحبر الأعظم وليس المدينة . لا تربط الفاتيكان معاهدة دفاع مع ايطاليا لأن ذلك قد يمثل انتهاكا لحياد الفاتيكان، ولكن ايطاليا تحمي في الواقع سيادتها.

  • Insel Staat Republik Nauru

    دول دون جيوش

    ناورا. المعروفة بالجزيرة المبهجة تقع في مايكرونيزيا في المحيط الهادي. هي أصغر جمهورية مستقلة والوحيدة في العالم التي لا يوجد لها عاصمة رسمية . تتولى قوة شرطة كبيرة نسبيا حماية أمنها الداخلي، فيما تقوم استراليا بمهمة الدفاع عنها بموجب اتفاقية قائمة بين الدولتين.

  • Erdbeben vor den Salomonen

    دول دون جيوش

    جزر سليمان. دولة تقع في جنوب المحيط الهادئ. تتألف من أكثر من 990 جزيرة وقد حلت جيشها بعد صراعات أثنية دامية، وتمتلك قوة شرطة كبيرة لحفظ الأمن ، فيما تتولى قوة "رامسي" الدولية التي أعدت عام 2003 حفظ سيادة البلد. إعداد: ملهم الملائكة


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