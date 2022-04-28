 ″الناتو″ يستعد لحرب تستمر سنوات وبايدن يطلب اعتماد 33 مليارا لدعم كييف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.04.2022

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أخبار

"الناتو" يستعد لحرب تستمر سنوات وبايدن يطلب اعتماد 33 مليارا لدعم كييف

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مطالبة الكونغرس برصد 33 مليار دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدة العسكرية إلى كييف، فيما أكد أمين عام حلف الناتو أن الحلف مستعد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في الحرب مع روسيا لسنوات.

الرئيس الأمريكي جو بايدن (28/4/2022)

بايدن يقول إن بلاده لا يمكنها إلا أن تتحرك حيال النزاع في أوكرانيا، ويطلب من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدة العسكرية الى كييف.

 

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس (28 أبريل/نيسان 2022)، أن الولايات المتحدة لا يمكنها إلا أن تتحرك حيال النزاع في أوكرانيا، وذلك لتبرير طلبه من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لتقديم  مزيد من المساعدة العسكرية الى كييف.

ويشمل طلب التمويل الضخم أكثر من 20 مليار دولار  للأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى، وهو ما يفوق بنحو سبعة أضعاف كميات الأسلحة والذخائر التي سبق أن أرسلت إلى كييف منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير. بالإضافة إلى 8.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية المباشرة للحكومة وثلاثة مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والأمن الغذائي.

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كذلك تسعى واشنطن إلى  الاستيلاء على المزيد من الأموال من النخبة الروسية الثرية  لدفع ثمن المجهود الحربي. وقال البيت الأبيض إن مقترح بايدن سيجعل المشرعين يمنحون إدارته قدرات جديدة، مما يسمح للمسؤولين الأمريكيين بالاستيلاء على المزيد من أصول النخبة الروسية وتقديم أموال من تلك المصادرة إلى أوكرانيا، فضلا عن زيادة تجريم التهرب من العقوبات.

وفي مداخلة له في البيت الأبيض أوضح بايدن أن  كييف تسلمت عشرة أسلحة مضادة للدبابات  لكل دبابة روسية دخلت أراضيها، لكنه أوضح أن الولايات المتحدة "لا تهاجم" روسيا بل "تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها" في ظل "الفظائع والعدوان" الروسي.

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بتوقيت برلين - أسلحة الغرب الثقيلة لأوكرانيا: هل تقلب موازين الحرب؟

وكان الرئيس الأمريكي يشير إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قال إن الناتو يشن حربا بالوكالة، من خلال تقديم شحنات أسلحة إلى كييف، والتي قالت موسكو إنها أهداف مشروعة بالنسبة لها. كما تحدث لافروف عن خطر حقيقي من اندلاع حرب عالمية ثالثة. وحذر الكرملين من أن تسليم أسلحة لأوكرانيا "يهدد الأمن" الأوروبي.

وهاجم بايدن التهديدات "غير المسؤولة" لفلاديمير بوتين باحتمال استخدام السلاح النووي. وقال "هذا يظهر شعورا باليأس لدى روسيا التي تواجه إخفاقها البائس بالنظر الى أهدافها الأولى" لدى بدء الهجوم.

الناتو "مستعد" لدعم كييف لسنوات

وفي سياق متصل قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام  لحلف شمال الأطلسي  (ناتو) إن الحلف مستعد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في الحرب مع روسيا لسنوات، بما في ذلك مساعدة كييف في التحول من منظومات أسلحة الحقبة السوفيتية إلى الأسلحة والمنظومات الغربية الحديثة. وقال ستولتنبرغ في قمة للشباب في بروكسل "نحن بحاجة لأن نكون على استعداد على المدى الطويل.. هناك احتمال قوي بأن تستمر هذه الحرب لأشهر وسنوات".

ومعظم الأسلحة الثقيلة التي أرسلتها دول حلف الأطلسي إلى أوكرانيا حتى الآن هي أسلحة سوفيتية الصنع لا تزال موجودة في مخازن دول شرق أوروبا أعضاء الحلف، لكن الولايات المتحدة وبعض الحلفاء الآخرين بدأوا إمداد كييف بمدافع هاوتزر الغربية.

ع.ج.م/ف.ي (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • A file photo dated November 18, 2017, shows the SY A yacht, owned by Russian billionaire Andrey Igorevich Melnichenko

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت الشراعي

    تبلغ قيمة هذا اليخت الشراعي الذي يُطلق عليها اسم "Sailing Yacht A" حوالي 530 مليون يورو لذا يعد من أغلى اليخوت الشراعية في العالم. وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة اليخت البالغ طوله 143 مترا بعد التأكد من أن ملكيته تعود إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو الذي يمتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك. وعلى وقع العقوبات، أعلنت الشركتان أن ميلنيشينكو قد ترك مجلس الإدارة.

  • The Lena yacht pictured in the port of Sanremo

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "لينا"

    فيما كان يرسو اليخت "لينا" في ميناء سانريمو شمال غرب إيطاليا، قررت السلطات مصادرة هذا اليخت الفخم الذي يبلغ ارتفاعه 52 مترا وتصل قيمته إلى قرابة 50 مليون يورو. وتعود ملكية اليخت إلى جينادي تيمشينكو، أحد أقطاب روسيا ورئيس اتحاد الهوكي والشخصية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. ويمتلك تيمشينكو الذي شارف على السبعين عاما حصصا في العديد من شركات النفط والغاز.

  • The Dilbar superyacht in Hamburg

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "دلبار" في هامبورغ

    هذا اليخت الفخم مزود بمهبطين للطائرات الهليكوبتر ومسبح بطول 25 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 150 مترا. أثيرت تكهنات حول اليخت "دلبار" في ألمانيا حيث أفادت تقارير بمصادرته من قبل السلطات في هامبورغ حيث كان يرسو للإصلاح. ورسميا، امتنع بعض المسؤولين عن التعليق فيما نفى آخرون المصادرة لعدم التأكد من هوية مالك اليخت.

  • Luxury yacht Dilbar pictured in Bremen

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    نقل ملكية دلبار

    لم تنته قصة اليخت "دلبار" عند هذا الجدل إذ قِيل أن ملكيته تعود إلى أحد أثرياء روسيا وهو الملياردير أليشر عثمانوف الذي طالته عقوبات الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الناطق باسم عثمانوف قوله إن ملكية اليخت قد نُقلت إلى مؤسسة تابعة لأقارب رجل الأعمال الروسي منذ زمن بعيد.

  • Luxury yacht Eclipse

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    الهروب إلى تركيا

    يعد "إكليبس" ثاني يخت فاخر يرتبط باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. وترددت الأنباء أن اليخت يرسو في منتج تركي لتفادي الإبحار في مياه الاتحاد الأوروبي خشية مصادرته. يعد إكليبس أحد أكبر اليخوت في العالم حيث يصل طوله إلى 162 مترا ويحتوي على مهبطي طائرات مروحية ويتألف من 9 طوابق ومسبح فضلا عن أنه مزود بنظام دفاعي صاروخي.

  • Mega yacht Scheherazade sails next to several smaller boats

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    "شهرزاد".. هل يملكه بوتين؟

    يبلغ طول هذا اليخت الفاخر 140 م وتصل قيمته إلى حوالي 700 مليون يورو ويعد من أكثر اليخوت شهرة في إيطاليا. قالت "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية عثرت على مؤشرات أولية على ارتباط اليخت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن نفت تقارير صحافية أخرى ملكية بوتين لليخت، فيما تجرى إيطاليا تحقيقات حيال هوية المالك الحقيقي لليخت الذي يخضع حاليا للإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا بتوسكانا. فرح بهجت/ م.ع


 

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