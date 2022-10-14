الناتو يستبعد الهجوم المتعمد على بولندا وموسكو ترحب بـ"ضبط النفس" الأمريكي

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أن الصاروخ الذي أصاب قرية وأودى بحياة شخصين في بولندا لم يكن هجوما مستهدفا ولا يوجد دليل على أن روسيا أطلقت الصاروخ. وقال دودا في وارسو إنه من المرجح بشدة أن الصاروخ الذي سقط بالقرب من الحدود البولندية مع أوكرانيا أمس الثلاثاء، كان صاروخا أوكرانيا مضادا للطائرات.



وأدت الواقعة إلى رفع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبولندا العضو بالحلف حالة التأهب. والتقى سفراء الناتو من أجل إجراء محادثات أزمة اليوم (الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022). من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إنه "لا مؤشر" يسمح بالقول إن الانفجار الذي أسفر عن قتيلين في بولندا ناجم عن "هجوم متعمّد". وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في بروكسل "تحليلنا الأولي يفيد بأن الحادثة ناجمة على الأرجح عن صاروخ أطلقه نظام الدفاع الجوي الاوكراني للدفاع عن الأراضي الأوكرانية ضد صواريخ عابرة روسية".

من جهتها، أكدت موسكو أن روسيا "لا علاقة لها" بسقوط الصاروخ ورحبت بـ"ضبط النفس" الأمريكي في هذه الحادثة التي أثارت توترا شديدا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "روسيا لا علاقة لها بالحادثة التي حصلت في بولندا". وأضاف "في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ردّ فعل يتميز بضبط النفس وبمهنية أكبر من الجانب الأميركي"، منددًا بـ"هستيريا" من طرف "مسؤولين كبار لدول عدة".

وكان الرئيس الأمركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أدانا في وقت سابق ما وصفاه بالقصف "الوحشي" الروسي لمدنيين في أوكرانيا، وسط تصاعد التوتر بعد سقوط صاروخ في بولندا. وقال جو بايدن في بداية اجتماع مع سوناك على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا "بينما يجتمع زعماء العالم هنا في بالي للتوصل إلى إحراز تقدم نحو السلام، يقوم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بقصف مدنيين وأطفال ونساء، إنه أمر يكاد يكون وحشياً".

وبعد واقعة الصاروخ، ذكرت تسريبات أن الرئيس الأمريكي بايدن قال لزعماء العالم خلال اجتماع اليوم الأربعاء في إندونيسيا إن ثمة مؤشرات على أن الصاروخ الذي أصاب قرية في شرق بولنداكان صاروخا مضادا للطائرات أطلق من أوكرانيا. وقيل إن بايدن تحدث عن صاروخ من منظومة إس300- خلال اجتماع طارئ على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي. وقال للصحفيين بعد الاجتماع إن المعلومات الأولية تظهر أنه "من غير المرجح" أن يكون الصاروخ قد أطلق من الأراضي الروسية.

وبولندا التي تقع على حدود أوكرانياعضو في الناتو وينتشر على أرضها نحو عشرة آلاف جندي أمريكي.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ماريوبول قبل الحرب وبعدها صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ميناء ماريوبول صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! متنزه داخل المدينة يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! المتنزه الآن أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! مسرح مدينة ماريوبول اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! المسرح بعد قصف المدينة المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! الحرب جعلته أطلالا و"خردة" هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! طرق وشوارع حديثة هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ماريوبول كيف أصبحت الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة) الكاتب: علاء جمعة



ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / رويترز/ د.ب.أ)