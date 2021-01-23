الناتو يرفع عديد عناصره في العراق إلى أربعة آلاف عسكري

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس (18 فبراير/ شباط 2021) أن دول الناتو ستزيد عدد الأفراد الذين تنشرهم في العراق من 500 إلى حوالي 4000 شخص. وقال في مؤتمر صحافي "اليوم، قرّرنا رفع عديد قوات حلف شمال الأطلسي لمهمات التدريب في العراق لدعم القوات العراقية في تصديها للإرهاب".

وأضاف ستولتنبرغ أن الفكرة تدور حول توسيع أنشطة التدريب لقوات الأمن العراقية، وكذلك نشرها خارج بغداد، والهدف هو منع عودة ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف على نطاق واسع باسم "داعش".

وشدد الأمين العام للناتو بعد محادثات لوزراء دفاع الحلف على أنّ "مهمتنا جاءت بناء على طلب الحكومة العراقية." وتابع "أن ذلك يتم مع الاحترام الكامل لسيادة العراق ووحدة اراضيه". وفيما لم يقدم ستولتنبرغ معلومات مفصلة حول طلب الحكومة العراقية من الحلف، لم تعلق بغداد على قرار الحلف حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

يشار إلى أن العديد من القوى السياسية العراقية تعارض وجود قوات أجنبية وخصوصا الأمريكية على الأرض العراقية. وكان البرلمان العراقي قد صوت على قرار يدعو لانسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق.

ويشار إلى أن البرلمان العراقي كان قد أصدر هذا القرار بعد ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في مطار بغداد أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، الأمر الذي أثار مخاوف من مواجهة إيرانية أمريكية شاملة على الأراضي العراقية.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)