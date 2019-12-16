 الناتو يرصد أكبر نشاط للغواصات الروسية منذ الحرب الباردة | أخبار | DW | 16.12.2019

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أخبار

الناتو يرصد أكبر نشاط للغواصات الروسية منذ الحرب الباردة

ذكر حلف الناتو أنه رصد 10 غواصات روسية حول النرويج في وقت واحد. ويمكن أن يكون نشاط الغواصات الروسية جزء من حرب هجينة، يتم من خلاها تنفيذ أعمال تضر بشبكة الاتصالات بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حسب الحلف.

Russland Atom-U-Boot Jekaterinburg (picture-alliance/dpa/L. Fedoseyev)

قال حلف شمال الأطلسي (ناتو) إنه رصد هذا العام أكبر نشاط للغواصات الروسية منذ نهاية الحرب الباردة. وتعمل روسيا باستمرار على تقوية عملياتها تحت المياه، حسبما ذكرت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أوانا لونغسكيو لشبكة الإعلام الألمانية "إر.إن.دي" اليوم الإثنين (16 ديسمبر/ كانون الأول 2019).

مختارات

تنطلق الخميس في النرويج أضخم مناورات عسكرية للدول الاعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ نهاية الحرب الباردة، وذلك للتأكيد على وحدة الحلف رغم الشكوك التي حامت حوله بسبب تصريحات ترامب، فيما تشعر روسيا بـ"الاستفزاز". (25.10.2018)

تستعد روسيا لبدء أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة بمشاركة 300 ألف فرد من الجيش، إلى جانب قوات من الصين ومنغوليا. وتنتاب حلف الناتو مخاوف من إمكانية إعداد موسكو استراتيجيات للغزو ضد دول البلطيق السوفيتية السابقة. (11.09.2018)

وأضافت لونغسكيو إنه في عملية واحدة فقط حول النرويج في أكتوبر/ تشرين الأول رصد الحلف الغربي ما يصل إلى عشر غواصات روسية في نفس الوقت "الناتو سوف يرد على ذلك وهو يخطط لأشياء من بينها المزيد من الدوريات في شمال الأطلسي. علاوة على ذلك ستكون هناك استثمارات في مكافحة حديثة للغواصات من الجو".

وتابعت المتحدثة باسم حلف الناتو أن: "شمال الأطلسي له أهمية حيوية لأمن أوروبا بسبب طرق الإمدادات العسكرية والتجارة المدنية وقنوات التواصل".

ويتم في الناتو بخث عدد من السناريوهات يمكن أن تقوم بها الغواصات الروسية، من بينها إمكانية تعطيل "الكابل البحري" الذي يربط بين أوروبا والولايات المتحدة، والذي يتم من خلاله أكبر جزء من التواصل عبر الإنترنت. ويمكن أن يكون هذا النوع من الهجمات جزءً من حرب هجينة، أي حربا تمزج بين أعمال حربية علنية وأخرى سرية.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)

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