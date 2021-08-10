الناتو يدعو طالبان لوقف هجماتها وواشنطن تقول "هذه معركة الأفغان"

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن الحلف "يشارك مجلس الأمن الدولي في القلق العميق الذي أعرب عنه بشأن المستويات المرتفعة من العنف الناجم عن هجمات طالبان، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، و بشأن التقارير عن انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان".

وأكد المسؤول، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بروكسل، أنه لا يوجد حل عسكري للصراع، مشددا أنه "على طالبان أن تدرك أن المجتمع الدولي لن يعترف بها أبدا إذا ما رفضت العملية السياسية وحاولت الاستيلاء على البلاد بالقوة. عليها وقف هجماتها والمشاركة في محادثات السلام بحسن نية". ودعا المسؤول، الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه، إلى "عملية سلام شاملة يقودها الأفغان وخاصة بهم".

ولفت إلى أن هناك حاجة لعملية سلامٍ كهذه لإحراز تقدم عاجل نحو وقف إطلاق النار وتسوية سياسية تضع حدا للعنف؛ وتحمي حقوق الإنسان في أفغانستان، وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال والأقليات؛ وتدعم حكم

القانون؛ وتضمن ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذا آمنا للإرهابيين. وأضاف المسؤول: "ندعو جميع الأطراف الإقليمية إلى القيام بدور بناء، لأن الحفاظ على أفغانستان مستقرة وآمنة وهو في صالح الجميع".

ميدانيا أكدت طالبان ومسؤولون حكوميون أن الحركة اجتاحت ست عواصم إقليمية في الأيام الأخيرة في شمال وغرب وجنوب البلاد. وأحكم مقاتلو الحركة اليوم سيطرتهم على أراض استولوا عليها في شمال أفغانستان.

وأصبح مقاتلو طالبان، الذين أطيح بحكمهم بعد أسابيع من هجمات 11سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة، في وضع يسمح لهم بالتقدم من عدة اتجاهات صوب مزار الشريف، أكبر مدينة في المنطقة والتي سيوجه سقوطها صفعة مدمرة للحكومة في كابول.

دبلوماسيا تعتزم الولايات المتحدة إجراء محادثات في الدوحة هذا الأسبوع من أجل الضغط على الحركة لوقف هجومها العسكري. وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان مساء الاثنين: "سيتوجه السفير خليل زاد إلى الدوحة للمساعدة في صياغة استجابة دولية مشتركة للوضع المتدهور بسرعة في أفغانستان". وأضافت أنه "سيحض طالبان على وقف هجومها العسكري والتفاوض على اتفاق سياسي، وهو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرر سحب القوات الدولية من أفغانستان. وأرجأ خلفه جو بايدن الموعد النهائي للانسحاب لبضعة أشهر، إلا أن القوات الأمريكية والأجنبية ستغادر بحلول نهاية آب/أغسطس.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أوضحت إدارة بايدن أن واشنطن ستحافظ على "دعمها" للحكومة في كابول، خصوصا في ما يتعلق بالتدريب العسكري، لكن بالنسبة إلى بقية الأمور، على الأفغان "أن يقرروا مصيرهم".

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي الاثنين "هذا بلدهم الذي يجب أن يدافعوا عنه. هذه معركتهم".

ورغم تقدم طالبان المثير للقلق، لا تزال الولايات المتحدة متمسكة بخطط الانسحاب ، وكذلك ألمانيا. ويصر بايدن على خروج الولايات المتحدة من البلاد وسط محدودية الخيارات المتاحة لكبح زخم المتمردين. وبحسب لوريل ميلر التي شغلت حتى العام 2017 منصب المبعوثة الأمريكية الخاصة إلى أفغانستان وباكستان "لقد اتّخذ قرار الانسحاب عن علم تام بأن ما نشهده حاليا كان مرجّحا".

وفي سياق متصل بالمعارك في أفغانستان، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الأطراف المتنازعة إلى وقف القتال وطالبت طالبان بإنهاء العمليات العسكرية في المدن. وقالت ميشيل باشليه في بيان "على أطراف النزاع وقف القتال لمنع المزيد من إراقة الدماء. وعلى طالبان وقف العمليات العسكرية في المدن. وإذا لم تعد جميع الأطراف إلى طاولة الحوار وتتوصل إلى تسوية سلمية، فإن الوضع المتردي أصلا للعديد من الأفغان سيزداد سوءا". كذلك أشارت إلى أن سيطرة طالبان على العديد من المدن "زرع الخوف والرعب" لكنها حذرت من أن انتشار الميليشيات الموالية للحكومة قد يعرض أيضا المدنيين للخطر.

ع.ج.م/و.ب (د ب أ، أ ف ب)