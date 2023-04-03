الناتو يدعو زيلينسكي لقمته ويدرس خطة دعم أوكرانيا لعشر سنوات

دعا حلف شمال الأطلسي (ناتو) الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقمة القادة في فيلنيوس في تموز/ يوليو المقبل، حسبما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ اليوم الثلاثاء (الرابع من نيسان/أبريل 2023). وقال ستولتنبرغ في نهاية اليوم الأول من اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل إن "الناتو سيقف بجانب أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك".

وانضم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لوزراء خارجية الحلف لمناقشة الغزو الروسي الشامل لبلاده وفي جلسة للجنة الناتو وأوكرانيا.

وناقش وزراء خارجية الناتو الدعم طويل الأمد للحلف لأوكرانيا للتخلص تدريجيا من المعدات السوفيتية وإدخال الأسلحة القياسية للناتو.

كما أعلن ستولتنبرغ أن الحلف بدأ العمل على "مبادرة لدعم أوكرانيا لعدة سنوات".

وتدرس أطراف المحادثات في المراحل الأولى برنامج دعم لمدة 10 سنوات وإمداد أوكرانيا بحوالي 500 مليون يورو (547 مليون دولار) سنويا، وفقا لدبلوماسيين بالناتو.

وبحسب دبلوماسيي الناتو، قد يتم استخدام التمويل أيضا لدعم تدريبات إضافية وبرامج رقمنة وإصلاحات صناعية.

مساعدات عسكرية إضافية من واشنطن

ومن جهتها، أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء عن شريحة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ2,6 مليار دولار، تشمل خصوصا صواريخ أرض-جو دفاعية من طراز باتريوت وقذائف مدفعية. وبالإضافة إلى المنظومات الصاروخية الدفاعية، ستتلقّى القوات الأوكرانية ذخائر إضافية لراجمات صواريخ "هايمارس" الأميركية الصنع، والمدفعية الصاروخية، وذخائر متفرّقة وقطع غيار، وفق وزارة الدفاع الأميركية. والطلبيات من قطاع الصناعات الدفاعية ستشمل خصوصا أعتدة دفاع جوي ومدفعية.

وبهذه الشريحة ترتفع إلى 35,1 مليار دولار القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي قدّمتها الولايات المتّحدة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها في 24 شباط/فبراير 2022. وتمّ الإعلان عن الشريحة الجديدة في يوم تاريخي شهد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، في تحوّل لسياسة عدم الانحياز التي كانت اعتمدتها هلسكني طوال عقود.



البحث عن السلام لدى الصين

وفي سبيل البحث عن نهاية للحرب، أعرب الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن خلال محادثة هاتفية الثلاثاء عن أملهما بأن تساعد الصين في "تسريع" البحث عن حلّ للحرب في أوكرانيا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي. وجاءت المحادثة بين الرئيسين قبل ساعات قليلة على توجّه ماكرون إلى الصين في زيارة دولة تستمرّ ثلاثة أيام.

وفي الصين سيزور ماكرون بكين وكانتون. وأوضح المصدر أنّ هذه المحادثة بيّنت "وجود رغبة مشتركة لدى فرنسا والولايات المتحدة بالانخراط مع الصينيين في جهود مشتركة لتسريع وضع حدّ للحرب في أوكرانيا وإرساء سلام مستدام".

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)