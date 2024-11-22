الناتو يبحث استخدام روسيا لصاروخ متطور قادر على حمل النووي

في اجتماع الأسبوع المقبل يبحث الناتو إطلاق روسيا صاروخا بالستيا فرط صوتي على أوكرانيا لمح بوتين إلى قدرته على حمل شحنة نووية، وسط أنباء كورية جنوبية بأن روسيا زودت كوريا الشمالية بصواريخ مضادة للطائرات مقابل دعمها بجنود.

قال المتحدث باسم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إن الأخير سيعقد اجتماعاً لمجلس الناتو-أوكرانيا، الأسبوع المقبل، بعد أن استخدمت روسيا صاروخا جديدا في أوكرانيا، فيما يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه تصعيد جديد خطير.

وأضاف المتحدث باسم الناتو أن استخدام موسكو للصاروخ الباليستي التجريبي متوسط المدى في قصف على مدينة دنيبرو الأوكرانية الرئيسية، سيكون محور الاجتماع. ويعقد حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأوكرانيا المحادثات في بروكسل وفق ما قال أيضاً دبلوماسيون الجمعة. ومن المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع الذي دعت إليه أوكرانيا الثلاثاء 26 / 11 / 2024 على مستوى السفراء.

وأمس الخميس قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ضربت أوكرانيا بصاروخ متوسط المدى من الجيل الجديد، ولمح إلى أنه قادر على حمل شحنة نووية.

حرب "المسيرات" تتسع

ميدانياً قالت السلطات الإقليمية في مدينة سومي الأوكرانية في بيان إن هجوماً بطائرات مسيرة روسية على المدينة الواقعة شمال شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين صباح اليوم الجمعة.

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ووفقاً للشرطة الوطنية، فقد تضرر 12 مبنى سكنياً وخمسة منازل ومتجر وثلاث سيارات بعد أن هاجمت ثلاث طائرات مسيرة المدينة حوالي الساعة الخامسة صباحا (03:00 بتوقيت غرينتش). ونفذت روسيا هجمات مميتة على المنطقة والبنية التحتية الحيوية بها خلال الأسابيع الماضية.

بدورها، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 23 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي 3 مقاطعات روسية. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة، على أهداف في أراضي روسيا، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 23 طائرة أوكرانية مسيرة"، حسبما أوردت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف في مقطع فيديو نشرته الوزارة اليوم الجمعة إن القوات الروسية سرعت تقدمها في أوكرانيا. وظهر بيلوسوف في المقطع وهو يزور موقع قيادة روسيا في أوكرانيا ويسلم ميداليات الشجاعة.

تعاون روسيا وكوريا الشمالية يقلق الغرب

على جانب آخر، صرح مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى أن روسيا زودت بيونغيانغ بصواريخ مضادة للطائرات مقابل إرسالها جنود كوريين شماليين للمشاركة في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

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وتقول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من عشرة آلاف جندي إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا. وما ستقدمه روسيا في المقابل لكوريا الشمالية هوة محط اهتمام كبير.

وقال مدير الأمن القومي شين وونسيك لبرنامج تلفزيوني على قناة إس بي إس اليوم الجمعة إن كوريا الجنوبية وجدت أن روسيا قدمت صواريخ مضادة للطائرات ومعدات أخرى لتعزيز شبكة الدفاع الجوي الخاصة بها في العاصمة بيونغيانغ. وأضاف شين أن روسيا قدمت أيضا مساعدات اقتصادية متنوعة إلى كوريا الشمالية.

يشار إلى أن سول وواشنطن أعربتا عن قلقهما بشأن نقل روسيا المحتمل لتكنولوجيا نووية وصاروخية حساسة إلى كوريا الشمالية.

وكانت وكالة التجسس الكورية الجنوبية قد قالت لمشرعين أمس الأول الأربعاء 20 / 11 / 2024 إن كوريا الشمالية أرسلت مؤخراً أنظمة مدفعية إلى روسيا أيضاً. وفي الشهر الماضي، ذكر جهاز المخابرات الوطنية أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 13 ألف حاوية من المدفعية والصواريخ وأسلحة تقليدية أخرى إلى روسيا، منذ آب / أغسطس 2023، لتجديد مخزونها المتضائل من الأسلحة.

ع.م / ع.ح (أ ف ب ، رويترز ، د ب أ ، أ ب)



