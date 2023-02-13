الناتو يبحث في سبل تسريع إيصال العتاد لأوكرانيا

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بحثت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في سبُل تسريع شحناتها من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا خلال لقاء في بروكسل، تمت خلاله مناقشة تزويد كييف مقاتلات لتمكينها من مقاومة الغزو الروسي.
بحثت الدول الأعضاء في حلف الناتو في سبُل تسريع شحناتها من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، لكن لم يحسم موضوع تزويد كييف بمقاتلات، وأكّدت وفود عدّة أنّه "من غير المتوقّع اتخاذ قرار بشأن المقاتلات" خلال هذا الاجتماع.
خارج حدود أوكرانيا، أدى غزو روسيا لجارتها إلى إحداث تغييرات في أجزاء من النظام العالمي، بما في ذلك تشكيل كتل جديدة لم يشهدها العالم منذ الحرب الباردة فيما يلي بعض التغييرات الرئيسية بعد مرور سنة على الحرب.
من لندن إلى بروكسل مرورا بباريس، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده على منحها طائرات مقاتلة حديثة لصدّ الغزو الروسي، لكن من الصعب تلبية هذا الطلب المعقّد بسرعة. فما الذي يجعل من هذا المطلب صعب التحقق؟
شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على البنية التحتية في مختلف أنحاء أوكرانيا، حسب مسؤولين أوكرانيين. وكييف تجدد مطالبتها الحلفاء بإمدادها بصواريخ وطائرات مقاتلة، غداة جولة أوروبية لزيلينسكي طلبا لمزيد من الدعم.
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