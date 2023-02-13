 الناتو يبحث في سبل تسريع إيصال العتاد لأوكرانيا | DW الأخبار | DW | 14.02.2023

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DW الأخبار

الناتو يبحث في سبل تسريع إيصال العتاد لأوكرانيا

بحثت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في سبُل تسريع شحناتها من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا خلال لقاء في بروكسل، تمت خلاله مناقشة تزويد كييف مقاتلات لتمكينها من مقاومة الغزو الروسي.

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