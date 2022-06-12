الناتو وكرم الضيافة التركي

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تركيا معروفة بكرم الضيافة ولكن عندما يكون الموضوع حول دخول حلف شمال الأطلسي يشهد العالم تردداً تركيا غير مسبوق
أكدت السويد أنه لا يمكنها تلبية مطالب تركيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إذ تشترط أنقرة على السويد وفنلندا تسليم أشخاص تعتبر أن لهم صلة بالإرهاب.
سلّمت السويد عضوًا في حزب العمال الكردستاني إلى تركيا بعد رفض طلب لجوئه، وسط مساع لإقناع أنقرة بالموافقة على انضمام البلد الإسكندنافي إلى الناتو. وتتهم تركيا السويد بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية "إرهابية".
في بداية العام المقبل، تتولى السويد الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من وصول الحكومة الجديدة، التي تتسم بسياسات صارمة في مجال الهجرة واللجوء، إلى سدة الحكم.
قرّرت محكمة في إسطنبول استمرار حبس رئيسة نقابة الأطباء في تركيا سيبنم كورور فينكانجي، التي تحاكم بتهمة "الدعاية الإرهابية" على خلفية مطالبتها بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية ضد المسلحين الأكراد شمالي العراق.
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