 الناتو وكرم الضيافة التركي | DW الأخبار | DW | 12.01.2023

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DW الأخبار

الناتو وكرم الضيافة التركي

تركيا معروفة بكرم الضيافة ولكن عندما يكون الموضوع حول دخول حلف شمال الأطلسي يشهد العالم تردداً تركيا غير مسبوق

المزيد من المركز الإعلامي

NATO Secretary General Jens Stoltenberg (L) and Sweden's Prime Minister Magdalena Andersson give a news conference after their talks at Harpsund, the country retreat of Swedish prime ministers, on June 13, 2022. - Sweden OUT (Photo by Henrik MONTGOMERY / TT News Agency / AFP) / Sweden OUT (Photo by HENRIK MONTGOMERY/TT News Agency/AFP via Getty Images)

الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ يتفهم مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا للحلف ويعتبرها مخاوف مشروعة 12.06.2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه مصمم على التصدي لطلب فنلندا والسويد الانضمام الى حلف شمال الأطلسي ناتو.

تركيا تواصل عرقلة انضمام فنلندا والسويد الى الأطلسي 19.05.2022

تسعى روسيا إلى تنسيق عملياتها العسكرية في أوكرانيا واستعادة الأراضي هناك، بعد سلسلة انتصارات حققتها قوات كييف.

معارك ضارية حول بلدة سوليدار الأوكرانية 12.01.2023

بات نقص الحليب في تونس يشكل هاجسا حقيقيا لدى المستهلكين ومنتجي الألبان على حد سواء ما يهدد توفر هذه المادة الاساسية

نقص الحليب في تونس 11.01.2023

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يقوم الكثيرون من أصحاب الأراضي الزراعية في غزة بقطع الأشجار لاستخدام الخشب في التدفئة ما يشكل خطرا على الثروة الطبيعية

أخطار التحطيب في غزة 12.01.2023

على الرغم من تشابه الحادثة مع الفضيحة التي لاحقت الرئيس السابق ترامب يرى الخبراء أن الحالتين مختلفان في عدة نقاط

العثور على وثائق سرية جديدة مخبأة عند بايدن 12.01.2023

عرضت وزيرتا الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والفرنسية كاثرين كولونا على إثيوبيا تعزيز التعاون فيما بينهم.

اتفاق السلام في تيغراي وتبعاته على الوضع الإنساني في إثيوبيا 12.01.2023

بينما يزداد الضغط عليه، يتمسك المستشار الألماني بضرورة التشاور مع الشركاء للسماح بإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

الضغط يزداد على ألمانيا للسماح بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا 12.01.2023

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04/11/2022**** Turkish President Tayyip Erdogan meets with NATO Secretary-General Jens Stoltenberg as he is flanked by Turkish Defence Minister Hulusi Akar and members of delegations in Istanbul, Turkey, November 4, 2022. Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

السويد: لا يمكن تلبية مطالب تركيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي 08.01.2023

أكدت السويد أنه لا يمكنها تلبية مطالب تركيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إذ تشترط أنقرة على السويد وفنلندا تسليم أشخاص تعتبر أن لهم صلة بالإرهاب.

ANKARA, TURKIYE - NOVEMBER 08: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) meets with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson (L) in Ankara, Turkiye on November 08, 2022. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

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سلّمت السويد عضوًا في حزب العمال الكردستاني إلى تركيا بعد رفض طلب لجوئه، وسط مساع لإقناع أنقرة بالموافقة على انضمام البلد الإسكندنافي إلى الناتو. وتتهم تركيا السويد بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية "إرهابية".

CORRECTING DATE - A representative, left, of the Swedish Migration Agency 'Migrationsverket', helps a migrant family from Syria as they arrive in Malmo train Station in Malmo, Sweden, Tuesday Sept. 8, 2015. In the last 24 hours the Swedish Migration Agency reports that they have received 230 asylum-seekers at their facilities in Malmo. (Ola Torkelsson / TT via AP) SWEDEN OUT

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في بداية العام المقبل، تتولى السويد الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من وصول الحكومة الجديدة، التي تتسم بسياسات صارمة في مجال الهجرة واللجوء، إلى سدة الحكم.

28.11.2018, Hessen, Wiesbaden: Die türkische Ärztin und Menschenrechtlerin Sebnem Korur Fincanci hält bei der Verleihung des Hessischen Friedenspreises im Hessischen Landtag ihre Dankesrede. Sie erhält die Ehrung wegen ihres Einsatzes für die Aufarbeitung von Folter und Menschenrechtsverletzungen in der Türkei. Sie gilt als eine der führenden Friedens- und Menschenrechtsaktivistinnen in ihrem Heimatland. Der Hessische Friedenspreis ist mit 25 000 Euro dotiert. Foto: Arne Dedert/dpa | Verwendung weltweit

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قرّرت محكمة في إسطنبول استمرار حبس رئيسة نقابة الأطباء في تركيا سيبنم كورور فينكانجي، التي تحاكم بتهمة "الدعاية الإرهابية" على خلفية مطالبتها بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية ضد المسلحين الأكراد شمالي العراق.