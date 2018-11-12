الناتو محذراً: برلين تقع في مرمى نيران صواريخ روسية جديدة

أعلن ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن العاصمة الألمانية برلين تقع في مرمى نيران صواريخ كروز روسية جديدة طراز (إس إس سي-8).

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر في برلين اليوم الاثنين (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018)، إن "هذه الصواريخ متنقلة ومن الصعب التعرف عليها كما أن من الممكن تسليحها نوويا". وأعرب ستولتنبرغ عن اعتقاده بأن روسيا تثير الشكوك حول معاهدة القوات النووية متوسطة وقصيرة المدى (آي إن إف) من خلال نظام الأسلحة هذا، كما أنها تخفض العتبة الحاجزة للصراع النووي.

وتعد تصريحات ستولتنبرغ بمثابة تأييد غير مباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن مؤخرا اعتزام بلاده الخروج من معاهدة (آي إن إف) بسبب نظام (إس إس سي-8) الروسي. وقال السياسي النرويجي إن الولايات المتحدة أبلغت في الفترة الماضية الجانب الروسي بتحفظاتها أكثر من 30 مرة، مشيرا إلى أن أول هذه المرات كان في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

في المقابل، تنفي روسيا انتهاكها للمعاهدة، وتقول إن مدى نظام صواريخ كروز المشار إليه والذي يطلق الناتو عليه اسم (إس إس سي-8) وتطلق عليه روسيا (9 إم 729) يقل عن 500 كيلومتر.

وعلى الرغم من الانتهاكات الروسية المحتملة، فإن ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو تنتقد إعلان ترامب الانسحاب من المعاهدة. وكان الحلفاء توصلوا إلى تفاهم الصيف الماضي على العمل " بدون تقييد" من أجل الإبقاء على "اتفاقية الحد من التسلح الرائدة"، وطالبت هذه الدول بمعالجة الانتهاكات المزعومة للمعاهدة من قبل روسيا، والقضاء عليها، عبر الحوار.

واستبعد ستولتنبرغ أن يؤدي إلغاء الولايات المتحدة لمعاهدة (آي إن إف) إلى سباق تسلح نووي جديد في أوروبا وقال: "الناتو ليس لديه النية في نصب صواريخ نووية جديدة في أوروبا".

وتحظر المعاهدة الموقعة في 1987 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق انتاج وحيازة الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى، والتي يتراوح مداها بين 500 إلى 5500 كيلومتر، وتشمل هذه الصواريخ طراز أرض جو وصواريخ كروز.

ص.ش/هـ.د (د ب أ)