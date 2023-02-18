 الناتو لن يزود أوكرانيا بذخائر عنقودية وأسلحة فوسفورية! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.02.2023

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الناتو لن يزود أوكرانيا بذخائر عنقودية وأسلحة فوسفورية!

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ رفضه طلب أوكرانيا تزويدها بذخائر عنقودية وأسلحة فسفورية. يذكر أن استخدام هذين النوعين من الأسلحة مثار جدل كبير كما أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب القانون الدولي.

الأمين العام لحلف الناتو

أوضح ستولتنبرغ:" إذا انتصر بوتين في أوكرانيا، سيكون ذلك بمثابة رسالة له ولحكام مستبدين آخرين، مفادها بأن بإمكانهم اللجوء إلى العنف

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ عن رفضه طلب أوكرانيا بإمدادها بذخائر عنقودية وأسلحة فسفورية حارقة. وفي تصريحات لمحطة "آر تي إل/إن تي في" الألمانية، قال السياسي النرويجي في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم السبت (18 فبراير/ شباط 2023) إن "الناتو لا يوصي ولا يورد هذا النوع من الأسلحة. نحن نورد مدفعية وأنواعا أخرى من الأسلحة لكن لا نورد قنابل عنقودية".

مختارات

وكان نائب رئيس الوزراءالأوكراني أولكسندر كوبراكوف طالب في المؤتمر أمس الجمعة بإمداد بلاده بذخائر عنقودية وأسلحة فسفورية حارقة.

يذكر أن استخدام هذين النوعين من الأسلحة مثار جدل كبير كما أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب القانون الدولي، وقال كوبراكوف إن بلاده ترغب هي الأخرى في استخدام "نوع من أدوات القتال" تستخدمه روسيا، مشيرا إلى أنه يتفهم الصعوبات لكنه قال: إن هذه الذخيرة يمكن أن تسهم في الصمود في وجه المهاجمين.

ويطلق اسم الذخائر العنقودية على الصواريخ والقنابل التي تتفجر فوق الهدف وتطلق العديد من الأجسام المتفجرة الصغيرة، ويمكن للذخيرة الفسفورية أن تسبب أشد أنواع الحروق وحالات التسمم.

حرب أوكرانيا تهيمن على مؤتمر ميونخ للأمن

أوكرانيا ومعاهدة حظر الذخائر العنقودية

وقد دافع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن مطالبة بلاده بالحصول على قنابل عنقودية، وقال لصحفيين على هامش مشاركته في المؤتمر اليوم السبت إنه يفهم أن هذا النوع من الذخيرة محلجدل في السياسة العالمية، لكنه قال: إن أوكرانيا ليست من الأطراف الموقعة على معاهدة حظر الذخائر العنقودية. وأوضح الوزير الأوكراني: "من منظور قانوني ليست هناك عقبات أمام هذا الأمر وعندما نحصل عليها فإننا سنستخدمها فقط ضد القوات المسلحة التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي" مشيرا إلى أن أوكرانيا لديها أدلة على أن روسيا تستخدم ذخائر عنقودية.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قد حذر في وقت سابق مما وصفه بالحرص الخاطئ فيما يتعلق بتوريد أسلحة لأوكرانيا. وخلال حلقة نقاشية في مؤتمر ميونخ للأمن، قال السياسي النرويجي اليوم السبت: "البعض يساورهم القلق من أن ينطوي دعمنا لأوكرانيا على مخاطر للتصعيد"، وأضاف أن الخطر الأكبر يتمثل في انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب. وأوضح أنه لا توجد خيارات خالية من المخاطر.

وأوضح ستولتنبرغ:" إذا انتصر بوتين في أوكرانيا، سيكون ذلك بمثابة رسالة له ولحكام مستبدين آخرين، مفادها أن بإمكانهم اللجوء إلى العنف وأن يحصلوا على كل شيء يريدونه"، منوها إلى أن هذا الأمر سيجعل العالم أكثر خطورة ويجعل حلف الناتو أكثر عرضة للخطر وقال "لابد أن نعطي لأوكرانيا ما تحتاج إليه من أجل أن تنتصر".

ولم يوضح ستولتنبرغ ما إذا كان يوجه تصريحاته لزعماء دول غربية، حيث يجري النقاش حاليا حول ما إذا كان توريد طائرات مقاتلة لأوكرانيا يمثل خطر تصعيد غير مناسب.

ع.أ.ج/ ع ج (د ب ا)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو