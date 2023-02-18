الناتو لن يزود أوكرانيا بذخائر عنقودية وأسلحة فوسفورية!

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ عن رفضه طلب أوكرانيا بإمدادها بذخائر عنقودية وأسلحة فسفورية حارقة. وفي تصريحات لمحطة "آر تي إل/إن تي في" الألمانية، قال السياسي النرويجي في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم السبت (18 فبراير/ شباط 2023) إن "الناتو لا يوصي ولا يورد هذا النوع من الأسلحة. نحن نورد مدفعية وأنواعا أخرى من الأسلحة لكن لا نورد قنابل عنقودية".

وكان نائب رئيس الوزراءالأوكراني أولكسندر كوبراكوف طالب في المؤتمر أمس الجمعة بإمداد بلاده بذخائر عنقودية وأسلحة فسفورية حارقة.

يذكر أن استخدام هذين النوعين من الأسلحة مثار جدل كبير كما أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب القانون الدولي، وقال كوبراكوف إن بلاده ترغب هي الأخرى في استخدام "نوع من أدوات القتال" تستخدمه روسيا، مشيرا إلى أنه يتفهم الصعوبات لكنه قال: إن هذه الذخيرة يمكن أن تسهم في الصمود في وجه المهاجمين.

ويطلق اسم الذخائر العنقودية على الصواريخ والقنابل التي تتفجر فوق الهدف وتطلق العديد من الأجسام المتفجرة الصغيرة، ويمكن للذخيرة الفسفورية أن تسبب أشد أنواع الحروق وحالات التسمم.

حرب أوكرانيا تهيمن على مؤتمر ميونخ للأمن

أوكرانيا ومعاهدة حظر الذخائر العنقودية

وقد دافع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن مطالبة بلاده بالحصول على قنابل عنقودية، وقال لصحفيين على هامش مشاركته في المؤتمر اليوم السبت إنه يفهم أن هذا النوع من الذخيرة محلجدل في السياسة العالمية، لكنه قال: إن أوكرانيا ليست من الأطراف الموقعة على معاهدة حظر الذخائر العنقودية. وأوضح الوزير الأوكراني: "من منظور قانوني ليست هناك عقبات أمام هذا الأمر وعندما نحصل عليها فإننا سنستخدمها فقط ضد القوات المسلحة التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي" مشيرا إلى أن أوكرانيا لديها أدلة على أن روسيا تستخدم ذخائر عنقودية.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قد حذر في وقت سابق مما وصفه بالحرص الخاطئ فيما يتعلق بتوريد أسلحة لأوكرانيا. وخلال حلقة نقاشية في مؤتمر ميونخ للأمن، قال السياسي النرويجي اليوم السبت: "البعض يساورهم القلق من أن ينطوي دعمنا لأوكرانيا على مخاطر للتصعيد"، وأضاف أن الخطر الأكبر يتمثل في انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب. وأوضح أنه لا توجد خيارات خالية من المخاطر.

وأوضح ستولتنبرغ:" إذا انتصر بوتين في أوكرانيا، سيكون ذلك بمثابة رسالة له ولحكام مستبدين آخرين، مفادها أن بإمكانهم اللجوء إلى العنف وأن يحصلوا على كل شيء يريدونه"، منوها إلى أن هذا الأمر سيجعل العالم أكثر خطورة ويجعل حلف الناتو أكثر عرضة للخطر وقال "لابد أن نعطي لأوكرانيا ما تحتاج إليه من أجل أن تنتصر".

ولم يوضح ستولتنبرغ ما إذا كان يوجه تصريحاته لزعماء دول غربية، حيث يجري النقاش حاليا حول ما إذا كان توريد طائرات مقاتلة لأوكرانيا يمثل خطر تصعيد غير مناسب.

ع.أ.ج/ ع ج (د ب ا)