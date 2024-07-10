الناتو: أوكرانيا تسلك "طريقاً لا عودة عنه" نحو العضوية

أكد حلف شمال الأطلسي في مسودة إعلان على أن طريق حصول أوكرانيا على عضوية الحلف أمر"لا رجعة فيه"، في وقت بدأت دول في الحلف بإرسال مقاتلات "إف-16" الموعودة لأوكرانيا.

قال مصدر في حلف شمال الأطلسي لرويترز اليوم الأربعاء (10 تموز/يوليو 2024) إن أحدث نسخة من مسودة الإعلان المرتقب لقمة الحلف تنص على أن التحالف العسكري سيواصل دعمه لأوكرانيا "في مسارها الذي لا رجعة فيه نحو الاندماج الكامل على الصعيدين الأوروبي والأطلسي، بما في ذلك نيل عضوية حلف شمال الأطلسي".

وأضاف المصدر أن المسودة، التي لم يوافق عليها الأعضاء البالغ عددهم 32 بعد، تشير إلى أن الحلف "سيكون في وضع يسمح له بدعوة أوكرانيا إلى الانضمام بمجرد موافقة جميع الأعضاء واستيفاء كافة الشروط".

وفي سياق الحرب في أوكرانيا، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء أن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدأت ترسل مقاتلات "إف-16" الموعود بها الى أوكرانيا التي تطالب بتعزيز دفاعاتها ضد روسيا. وقال بلينكن خلال قمة للناتو في واشنطن "يجري في هذه اللحظات إرسال مقاتلات إف-16 من الدنمارك وهولندا".

ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بإعلان بلينكن، معتبراً أن المقاتلات "تقرّب السلام العادل والدائم".

ومن جانبه، صف المستشار الألماني أولاف شولتس الدعم الحالي لأوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بأنه "خطوة كبيرة". وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الأمريكية واشنطن، وعد شولتس أوكرانيا في الوقت نفسه بتزويدها بأنظمة إضافية.

وقبل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال شولتس اليوم الأربعاء: "من وجهة نظري، هذه العملية لم تكتمل بعد".

وقالت هولندا والدنمارك والولايات المتحدة اليوم الأربعاء، على هامش قمة الحلف إنه يجري حالياً نقل مقاتلات إلى أوكرانيا، وسوف يتم نشرها في الصيف الحالي، وفق بيان مشترك صادر عن الدول الثلاث.

وتضم دفعة الأسلحة طائرات أمريكية الصنع من طراز "إف-16" لكن يتم تزويد أوكرانيا بها عن طريق هولندا والدنمارك، وليس من جانب الولايات المتحدة.

وجاء في البيان الذي صدر أثناء القمة في واشنطن: "إن عملية نقل طائرات إف- 16 جارية الآن، وسوف يكون بإمكان أوكرانيا تشغيل طائرات إف 16- الصيف الحالي." وأشار البيان إلى أن بلجيكا والنرويج وافقتا أيضاً على تزويد أوكرانيا بطائرات حربية.

وأعلن رئيس الوزراء النروجي يوناس غار خلال القمة أن أوسلو ستبدأ هذا العام بإرسال ست مقاتلات أميركية من طراز "إف-16" لأوكرانيا.

وتطالب أوكرانيا منذ فترة طويلة بطائرات غربية متقدّمة. وأعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن في آب/أغسطس الماضي الضوء الأخضر لإرسال طائرات "إف-16" أميركية الصنع إلى كييف رغم مخاوف سابقة بشأن المدة التي ستحتاج اليها كييف للتدريب على الطائرات.

ولفت بلينكن إلى أن إرسال الطائرات يجب أن يكون إشارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "يوجّه ذلك ذهن فلاديمير بوتين نحو التركيز على أنه لن يصمد بعد أوكرانيا ولن يصمد بعدنا، وفي حال استمراره سيتعمّق الضرر الذي سيستمر في إلحاقه بروسيا ومصالحها".

خ.س/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)