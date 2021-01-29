النائب العام السعودي يوّجه بمراعاة الاختلافات الثقافية للسياح

دعا النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، منسوبي النيابة العامة أن يراعوا الاختلافات الثقافية والمرجعيات الفكرية للسياح والزائرين للمنطقة، حسبما أفادت صحف سعودية اليوم السبت(فبراير/شباط2021) دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذه المراعاة.

وحث النائب العام السعودي منسوبي النيابة العامة: "على ضاعفة الجهود لتطوير الأداء الوظيفي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة"، مؤكداً "على أعضاء النيابة العامة وقيادات رجال الأمن في لقاءاته بهم التعاون فيما بينهم تحقيقاً للعدالة".

وكانت المملكة تحذر سابقا السياح الذين يزورونها من ارتكاب جملة من المخالفات. وفي عام 2019، نشرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية لائحة مؤلفة من 19 نقطة يرى فيها القانون السعودي مخالفة في حال قام السياح بها. كما فصلت الهيئة الغرامات المتعلقة بهذه النقاط.

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ومن ضمن التصرفات التي كان يمكن أن تشكل مخالفة قانونية تلك "الخادشة للحياء، أي التي تتضمن تصرفاً ذا طبيعة جنسية" بحسب لائحة المحافظة على الذوق العام. وكانت تصل الغرامة بحق المخالفين إلى 3000 ريال سعودي (نحو 730 يورو) وإلى 6000 ريال في حال تكررت.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث في السعودية قد أعلنت عام 2019 أن المملكة ستفتح أبوابها أمام السياح الأجانب، خارج إطار السياحة الدينية، لأول مرة بموجب نظام تأشيرات جديد، لأجل دعم جهود المملكة لتعزيز السياحة غير الدينية. وتهدف الرياض إلى زيادة عدد الزيارات الدولية والمحلية إلى 100 مليون زيارة بحلول عام 2030.

إ.ع/ه.د (د ب أ)