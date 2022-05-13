 النائب إبراهيم منيمنة | DW الأخبار | DW | 15.06.2022

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النائب إبراهيم منيمنة

يعد المهندس المعماري إبراهيم منيمنة أحد أبرز وجوه قوى التغيير في لبنان، وقد نجح السياسي المستقل في الوصول إلى البرلمان وتصدر لائحة بيروت الانتخابية الثانية

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