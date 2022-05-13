النائب إبراهيم منيمنة

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يعد المهندس المعماري إبراهيم منيمنة أحد أبرز وجوه قوى التغيير في لبنان، وقد نجح السياسي المستقل في الوصول إلى البرلمان وتصدر لائحة بيروت الانتخابية الثانية
انتخب مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيساً له للمرة السابعة على التوالي، في أول جلسة يعقدها البرلمان الجديد الذي بات يضم كتلاً غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة.
الداخلية اللبنانية تعلن النتائج النهائية للانتخابات، مؤكدة أن جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحلفاؤها فقدوا أغلبيتهم في البرلمان، في نتيجة تعكس بوضوح الغضب الشعبي من النخبة الحاكمة في لبنان.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف المناطق اللبنانية لانتخاب 128 نائباً، سيمثلون الشعب في البرلمان لأربع سنوات مقبلة، وسط توقعات ببقاء المشهد السياسي كما هو عليه رغم ارتفاع مطالب التغيير.
حقق الإصلاحيون في لبنان نجاحا باهراً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأرسلوا 13 نائباً إلى البرلمان، بينما تكبد أحد حلفاء حزب الله خسائر كبيرة، فهل هذه فرصة لقيادة البلاد للخروج من الأزمة؟
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