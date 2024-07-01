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سياسةألمانيا

الميزانية العامة الألمانية تتضمن تخفيضات مالية لبعض الوزارات ومعونات البطالة والمتقاعدين

١٧ يوليو ٢٠٢٤

الميزانية الألمانية لعام 2025 تتضمن تخفيضات كثيرة لبعض الوزارات للتأقلم مع زيادة الإنفاق العسكري. وزارة الخارجية الألمانية ستنقص ميزانيتها مليار يورو وكذلك وزارة التنمية الدولية. كما سيتم تخفيض معونات العاطلين عن العمل والمتقاعدين.

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