الميزانية العامة الألمانية تتضمن تخفيضات مالية لبعض الوزارات ومعونات البطالة والمتقاعدين

سياسةألمانياالميزانية العامة الألمانية تتضمن تخفيضات مالية لبعض الوزارات ومعونات البطالة والمتقاعدينTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoسياسةألمانيا2024/7/17١٧ يوليو ٢٠٢٤الميزانية الألمانية لعام 2025 تتضمن تخفيضات كثيرة لبعض الوزارات للتأقلم مع زيادة الإنفاق العسكري. وزارة الخارجية الألمانية ستنقص ميزانيتها مليار يورو وكذلك وزارة التنمية الدولية. كما سيتم تخفيض معونات العاطلين عن العمل والمتقاعدين. https://p.dw.com/p/4iQvHإعلان