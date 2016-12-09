الميركاتو الشتوي.. تنافس ألماني إسباني محموم على مواهب شابة

في الكلاسيكو الألماني الذي انتهى بفوز مثير لأسود ويستفاليا على العملاق البافاري كان متوسط أعمار لاعبي دورتموند قرابة 25 عاماً، لكنهم رغم ذلك قلبوا الدوري الألماني "بوندسليغا" وكسروا مبكراً هيمنة بايرن على رأس قائمة الترتيب في وضع لم تشهده المواسم الأخيرة من البوندسليغا في مثل هذا الوقت من السنة.
ويبدو أن طموحات دورتموند لا تقف عند التتويج بلقب هذا الموسم، بل راح ينافس عمالقة أوروبا على مواهب جديدة لمواصلة انطلاقته في البوندسليغا وعلى المستوى الأوروبي. وفي هذا السياق كشف موقع "ياهو! إسبورتس" أن دورتموند سيقدم قريباً عرضاً لضم الجناح البرازيلي بيدرو فيكتور "بيدرينيو" (20 عاماً).
وبحسب موقع "شبورت بيلد" الألماني فقد جرى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول لقاء جمع بين بيدرينيو الذي يلعب لفريق كورينثيانز باوليستا البرازيلي ومستشاريه من جانب وبين مسؤولين من دورتموند من جانب آخر. ويبلغ الشرط الجزائي لبيدرينيو المرتبط بعقد مع ناديه البرازيلي حتى 2020 نحو 50 مليون يورو.
ولعب بيدرينيو 30 مباراة بقميص ناديه البرازيلي في الدوري البرازيلي، ورغم أنه ساهم حتى الآن في صناعة ثلاثة أهداف فقط، إلا أنه نجح في جذب اهتمام عمالقة قارة أوروبا، رغم أن عمره يبلغ 20 عاماً فقط، فسرعان ما تألق في صفوف التشكيلة الأساسية ولعب بانتظام في مركز الجناح الأيمن، ما كان مستواه مدعاة لاهتمام أندية مثل برشلونة وباريس سان جيرمان.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت في سبتمبر/ أيلول الماضي عن اهتمام برشلونة بالموهبة البرازيلية الشابة لتدعم الجناح الأيمن للنادي الكاتالوني لتدعيم مركز الظهير الأيمن. وكانت شبكة "بلشر ريبورت"
فقد كشف موقع "غول" العالمي بنسخته الإسبانية أن مبعوث برشلونة أندري كوري قام باجتماعين في أمريكا الجنوبية بالفعل مع المدراء التنفيذيين لنادي كورينثيانز لمناقشة وضع بيدرينيو. وأكد التقرير أن الفريق الكتالوني مطمئن تجاه تلك الصفقة حيث يسيطر على بيدرينيو من خلال كوري، والذي يتمتع بعلاقاته القوية في كرة القدم البرازيلية.
الإسباني ماريو هيرموسو
من جانب آخر كشفت إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية أن بايرن ميونيخ مهتم بالفوز بخدمات الإسباني ماريو هيرموسو، مدافع إسبانيول (23 عاماً). ويبلغ الشرط الجزائي لقلب الدفاع الإسباني نحو 40 مليون يورو.
لكن هذه الطموحات البافارية قد تصطدم برغبة ريال مدريد الإسباني الذي يواصل بحثه عن لاعب صلب، في تدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصاً بعد حالة التخبط التي يمر بها النادي الملكي في هذا الموسم.
وقد لا يكون ضم هيرموسو صعباً على ريال مدريد الذي يمتلك أحقية شراءه مجدداً بعد أن غادره إلى إسبانيول صيف 2017، فمثل هذه الصفقة لن تكلف خزائن النادي سوى 7.5 مليون يورو فقط في حال قرر إعادة شرائه، كما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" مؤخراً.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري