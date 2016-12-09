الميركاتو الشتوي.. تنافس ألماني إسباني محموم على مواهب شابة

في الكلاسيكو الألماني الذي انتهى بفوز مثير لأسود ويستفاليا على العملاق البافاري كان متوسط أعمار لاعبي دورتموند قرابة 25 عاماً، لكنهم رغم ذلك قلبوا الدوري الألماني "بوندسليغا" وكسروا مبكراً هيمنة بايرن على رأس قائمة الترتيب في وضع لم تشهده المواسم الأخيرة من البوندسليغا في مثل هذا الوقت من السنة.

ويبدو أن طموحات دورتموند لا تقف عند التتويج بلقب هذا الموسم، بل راح ينافس عمالقة أوروبا على مواهب جديدة لمواصلة انطلاقته في البوندسليغا وعلى المستوى الأوروبي. وفي هذا السياق كشف موقع "ياهو! إسبورتس" أن دورتموند سيقدم قريباً عرضاً لضم الجناح البرازيلي بيدرو فيكتور "بيدرينيو" (20 عاماً).

وبحسب موقع "شبورت بيلد" الألماني فقد جرى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول لقاء جمع بين بيدرينيو الذي يلعب لفريق كورينثيانز باوليستا البرازيلي ومستشاريه من جانب وبين مسؤولين من دورتموند من جانب آخر. ويبلغ الشرط الجزائي لبيدرينيو المرتبط بعقد مع ناديه البرازيلي حتى 2020 نحو 50 مليون يورو.

ولعب بيدرينيو 30 مباراة بقميص ناديه البرازيلي في الدوري البرازيلي، ورغم أنه ساهم حتى الآن في صناعة ثلاثة أهداف فقط، إلا أنه نجح في جذب اهتمام عمالقة قارة أوروبا، رغم أن عمره يبلغ 20 عاماً فقط، فسرعان ما تألق في صفوف التشكيلة الأساسية ولعب بانتظام في مركز الجناح الأيمن، ما كان مستواه مدعاة لاهتمام أندية مثل برشلونة وباريس سان جيرمان.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت في سبتمبر/ أيلول الماضي عن اهتمام برشلونة بالموهبة البرازيلية الشابة لتدعم الجناح الأيمن للنادي الكاتالوني لتدعيم مركز الظهير الأيمن. وكانت شبكة "بلشر ريبورت"

فقد كشف موقع "غول" العالمي بنسخته الإسبانية أن مبعوث برشلونة أندري كوري قام باجتماعين في أمريكا الجنوبية بالفعل مع المدراء التنفيذيين لنادي كورينثيانز لمناقشة وضع بيدرينيو. وأكد التقرير أن الفريق الكتالوني مطمئن تجاه تلك الصفقة حيث يسيطر على بيدرينيو من خلال كوري، والذي يتمتع بعلاقاته القوية في كرة القدم البرازيلية.

الإسباني ماريو هيرموسو

من جانب آخر كشفت إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية أن بايرن ميونيخ مهتم بالفوز بخدمات الإسباني ماريو هيرموسو، مدافع إسبانيول (23 عاماً). ويبلغ الشرط الجزائي لقلب الدفاع الإسباني نحو 40 مليون يورو.

لكن هذه الطموحات البافارية قد تصطدم برغبة ريال مدريد الإسباني الذي يواصل بحثه عن لاعب صلب، في تدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصاً بعد حالة التخبط التي يمر بها النادي الملكي في هذا الموسم.

وقد لا يكون ضم هيرموسو صعباً على ريال مدريد الذي يمتلك أحقية شراءه مجدداً بعد أن غادره إلى إسبانيول صيف 2017، فمثل هذه الصفقة لن تكلف خزائن النادي سوى 7.5 مليون يورو فقط في حال قرر إعادة شرائه، كما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" مؤخراً.