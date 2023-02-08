 الميثان - قاتل المناخ المنسي | صنع في ألمانيا | DW | 15.02.2023

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صنع في ألمانيا

الميثان - قاتل المناخ المنسي

الميثان مسؤول عن أكثر من ربع الاحتباس الحراري. ومع ذلك، فإن الشركات لا تقلل انبعاثاتها ولا توجد قوانين كافية لحظر ذلك. أجيت نيرانجان رافق مطارد لغاز الميثان بكاميرا خاصة.

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