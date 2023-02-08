الميثان - قاتل المناخ المنسي

كوب 27.. من يتحمل تكلفة "خسائر وأضرار" تغير المناخ؟

يؤدي الاحتباس الحراري إلى مزيد من ظواهر الطقس المتطرفة وما ينجم عن ذلك من خسائر وأضرار كبيرة. بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تطالب الدول الغنية في النصف الشمالي بدفع تعويضات عن الأضرار المناخية التي تسببت فيها.