الميثان - قاتل المناخ المنسي

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الميثان مسؤول عن أكثر من ربع الاحتباس الحراري. ومع ذلك، فإن الشركات لا تقلل انبعاثاتها ولا توجد قوانين كافية لحظر ذلك. أجيت نيرانجان رافق مطارد لغاز الميثان بكاميرا خاصة.
يؤدي الاحتباس الحراري إلى مزيد من ظواهر الطقس المتطرفة وما ينجم عن ذلك من خسائر وأضرار كبيرة. بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تطالب الدول الغنية في النصف الشمالي بدفع تعويضات عن الأضرار المناخية التي تسببت فيها.
أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرات عديدة لحماية البيئة خلال السنوات الماضية وازدادت وتيرتها مع اقتراب موعد COP 27 في شرم الشيخ. لكن منظمات حقوقية وبيئية تقول إن مصر تستغل الحدث لتبييض سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.
تشير تقديرات برنامج متخصص للذكاء الاصطناعي أن حرارة كوكب الأرض ترتفع بشكل متسارع باكثر مما قدره العلماء سابقاً. وحذر العلماء من أن الأرض قد تصل إلى درجة حرارة يصعب بعدها وجود أي حلول سريعة لإنقاذ الكوكب.
رغم تكرار الظواهر المناخية المتطرفة، لا يزال كثيرون يشككون في وجود ظاهرة تغير المناخ وضلوع البشر في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. DW تحرت بعض المزاعم في هذا الإطار لإعطاء إجابة قاطعة بشأن ظاهرة تغير المناخ.
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