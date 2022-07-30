الميثانول.. سائل خطير يستعمل في الخمور المغشوشة

مؤخراً، لقي أكثر من 40 شخصا في الهند مصرعهم، وتم نقل ما يقرب من 100 إلى المستشفى بعد تناولهم جميعا مشروبات كحولية تحتوي على الكثير من الميثانول. ويحدث التسمم القاتل بالميثانول في الهند مرارا وتكرارا، ولكن أيضا في بلدان أخرى حول العالم.
والميثانول سائل صاف عديم اللون يستخدم في الصناعة الكيمياية، ورغم أنه يتشابه في تركيبته الكيميائية مع الإيثانول إلا أنهما يختلفان اختلافا كبيرا للغاية فيما يخص آثارهما السامة، إذ لا يجب أن تشرب الميثانول أبدا.
خمور مغشوشة
غالباً ما يتم تسجيل حوادث ممية عند شرب الخمور المغشوشة أي الخمور الممزوجة بالميثانول. ويمكن لهذه المادة أن تدخل في شرب الخمر بطرق مختلفة، حيث لا يلاحظ شارب الخمر أي شيء لأن طعم الميثانول والإيثانول لا يمكن تمييزه.
ومن بين أشكال الغش في الخمور هو الإضافة غير القانونية للميثانول، فهو أرخص من الإيثانول وسريع المفعول، ففي عام 2009، لقي ثلاثة شبان من ألمانيا مصرعهم بعدما شربوا فودكا تحتوي على الميثانول.
التسمم بالميثانول
وقال كارستن شليه عالم السموم "تكمن المشكلة في منتجات تحلل الميثانول...انه يمكن أن يؤدي إلى العمى. فالاضطرابات البصرية هي من بين الأعراض الخطيرة عند التسمم بالميثانول"، وأضاف أنه يمكن أن يتسبب في فشل الأعضاء والموت في نهاية المطاف.
ومع ذلك، فإن عمليات التمثيل الغذائي تختلف بين الناس ويفترض الباحثون أن تناول 5 إلى 10 مل من الميثانول النقي يؤدي إلى العمى، فيما يمكن أن يكون شرب أكثر من 20 إلى 30 مل قاتلاً.
ما الذي يجب فعله عند الإصابة بتسمم الميثانول؟
وعند سؤاله عن كيفية منع التسمم بالميثانول، قال عالم السموم كارستن شليه "في حال ما عرض علي سائل صاف في زجاجة بلاستيكية صفراء وتفوح منها رائحة خمور قوية، فإنني سأمتنع".
أما في حال شرب الخمر وظهور العلامات الأولى للتسمم، فيجب استدعاء سيارة الإسعاف والذهاب إلى المستشفى، حيث يتم إعطاء المريض عقار "الفومبيزول"، والذي يستعمل للقضاء على السموم وتخليص الجسم منها.
ر.م /م.س (DW)
-
رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني
جمال مذهل
بامتداد يزيد عن 230 ألف هكتار، تكون منطقة بفالس في ولاية راينلاند بفالس هي من كبرى مناطق زراعة العنب في ألمانيا. يوجد بالمنطقة حوالي 4000 مزرعة نبيذ، معظم السكان يعملون في الشركات العائلية. خبرتهم العريقة جعلت نبيذ بفالس شهيرا. ويذكر التاريخ أنه لدى افتتاح قناة السويس تم جلب الخمر لتقديمها من هذه المنطقة.
-
رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني
نبيذ ريسلينغ
من بين أنواع النبيذ المختلفة يتربع صنف ريسلينغ على عرش النبيذ الأبيض في العالم، وتشتهر به منطقة فالس. هنا يتم زرع الأشتال الخاصة المهجنة الخاصة لتصنيع هذا النبيذ، حيث تمتد الشتلات على ما يقارب 6 آلاف هكتار.
-
رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني
ملكة النبيذ
في كل خريف، يتم انتخاب ملكة نبيذ ألمانيا في منطقة نويشتاد الواقعة أيضا على طريق النبيذ. وتعمل الملكة على تمثيل النبيذ الخاص بهذه المنطقة في داخل ألمانيا وخارجها . وتشارك "الملكة" في مهرجان النبيذ في مدينة نويشتاد. في الصورة تظهر ملكة النبيذ وهي تحيي الجمهور المشارك في المهرجان.
-
رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني
النبيذ على أصوله
في أيام معينة في السنة وعادة ما تكون في الفترة الممتدة بين أبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني يفتح صانعو الخمور مزارعهم ومحلاتهم ويعرضون ما لديهم من أصناف نبيذ مختلفة، ويتيحون للزوار المجال للتذوق، وعادة ما يصاحب النبيذ وجبات خفيفة. ويتم تعليق مكنسة على واجهة المحل أو علامة مثل الظاهرة بالصورة من اجل دعوة الزوار للتذوق.
-
رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني
غابات ومزارع الكروم
تمتد مسارات المشي لمسافات طويلة بمنطقة راينلاند بفالس، وتكون موازية لطريق النبيذ. وتمر بالغابات ومزارع الكروم والقلاع التاريخية، وعادة ما يدفع الفضول من يمارسون رياضة المشي إلى التوقف قليلا والوقوف أمام مصانع النبيذ المنتشرة هناك.
-
رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني
من قلب التاريخ الألماني
من يمارس رياضة المشي في هذه المنطقة فسوف يمر بجانب مهد الديمقراطية الألمانية، قلعة هامباخ. وفي داخل القلعة ينظم عادة مهرجان هامباخ حيث تم الاحتفال به عام 1832 للمرة الأولى، وكان عبارة عن مسيرة للاحتجاج من أجل الديمقراطية وألمانيا الموحدة، وهو بداية لحركة الديمقراطية في ألمانيا. وقد لوح العلم ذي اللون الأسود والأحمر والأصفر أمام هذه القلعة لأول مرة في التاريخ قبل أن يصبح علما لألمانيا فيما بعد.
-
رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني
من قلعة لأخرى
فوق تلال غابة بفالس، التي يحدها طريق النبيذ من الجهة الغربية، يوجد العديد من أطلال القصور القديمة. أشهرها قلعة تريفيلز Burg Trifels. والتي كانت الحصن المنيع في عهد قياصرة ألمانيا، ومن المعروف أن ريتشارد الأول، المعروف باسم ريتشارد قلب الأسد سجن في هذه القلعة.
-
رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني
في عالم المتعة
يشتهر سكان منطقة بفالس بالمرح وبتوددهم للسياح ، كما أن المنطقة تقدم أطباقا لذيذة للسائحين، وحتى في عمق الغابة يوجد العديد من المطاعم ومحطات الاستراحة التي تكون مقصدا للسياح. آن تيرميش/ مريم مرغيش