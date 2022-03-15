المياه الملوثة تهدد حياة النازحين في شمال سورية

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يشكل الحصول على مياه الشرب تحدياً كبيراً للنازحين السوريين، ومنهم أم عمر، نازحة سورية تعاني من تأمين مياه الشرب لأطفالها.
مشهدان متناقضان في الانتخابات السورية، التي يقول مراقبون إنه في حكم المؤكد أن يفوز بها الأسد. ففي حين تتدفق الناخبون على لجان الاقتراع في أماكن سيطرة النظام، كانت هناك إضرابات ومظاهرات رافضة لها في مناطق المعارضة.
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