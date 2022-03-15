 المياه الملوثة تهدد حياة النازحين في شمال سورية | DW الأخبار | DW | 10.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

المياه الملوثة تهدد حياة النازحين في شمال سورية

يشكل الحصول على مياه الشرب تحدياً كبيراً للنازحين السوريين، ومنهم أم عمر، نازحة سورية تعاني من تأمين مياه الشرب لأطفالها.

مشاهدة الفيديو 03:12

المزيد من المركز الإعلامي

الطفل السوري أسامة العلي يعبر من خلال الرسم عن انطباعته عن الحرب ومعاناته.

سوريا: الحرب بعيون طفل نازح 15.03.2022

حذرت منظمات سورية من خطر استمرار انقطاع المياه في عشرات من مخيمات النازحين السوريين في إدلب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة

أزمة شح المياه تتفاقم في مخيمات النازحين في إدلب 02.08.2021

في إدلب، أطلق نازح سوري مبادرة بمسبح متنقل للتخفيف من معاناة الأطفال في المخيمات هناك.

مسبح متنقل في مخيمات النازحين بإدلب 30.06.2021

بعد عشر سنوات من انقطاع الكهرباء بسب الحرب السورية، ستحصل محافظة إدلب في الشمال السوري على الكهرباء المستوردة من تركيا

كهرباء تركية لإدلب السورية 18.06.2021

المزيد DW الأخبار

بعد تحريرها من القوات الروسية، سكان بوتشا يعودون إليها ويبدون تفاؤلا بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي

بعد تحريرها من القوات الروسية، سكان بوتشا يعودون إليها ويبدون تفاؤلا بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي 10.05.2022

بريبوسكه: قرية أوكرانية على خط التماس

مسنّة أوكرانية تصمد في منزلها الواقع على خط التماس وترفض النزوح 10.05.2022

زار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أوديسا في الوقت الذي كانت تتعرض فيه لضربات روسية.

أوديسا تحت القصف.. وكييف تطالب زوارها من الديبلوماسيين الأوروبيين بالمزيد من الأسلحة 10.05.2022

في الوقت الذي يدعم الكثير من الروس حرب بوتين ضد أوكرانيا، يغادر روسيا الكثير من النخبة الثقافية لمعارضتهم الحرب.

لا مستقبل في روسيا في ظل بوتين 09.05.2022

اقرأ أيضا

Baschar al-Assad (r), Präsident von Syrien, kommt an einem Wahllokal während der Präsidentschaftswahlen an. Die Wahl wird nur in von der Regierung kontrollierten Regionen des Bürgerkriegslandes abgehalten. Prominente Oppositionelle im Exil sind faktisch ausgeschlossen. Die EU und andere westliche Staaten stufen die Wahl als unrechtmäßig und undemokratisch ein. +++ dpa-Bildfunk +++

الانتخابات السورية ـ إقبال بمناطق النظام ورفض بمناطق المعارضة 26.05.2021

مشهدان متناقضان في الانتخابات السورية، التي يقول مراقبون إنه في حكم المؤكد أن يفوز بها الأسد. ففي حين تتدفق الناخبون على لجان الاقتراع في أماكن سيطرة النظام، كانت هناك إضرابات ومظاهرات رافضة لها في مناطق المعارضة.