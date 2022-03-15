المياه الملوثة تهدد حياة النازحين في شمال سورية

الانتخابات السورية ـ إقبال بمناطق النظام ورفض بمناطق المعارضة

مشهدان متناقضان في الانتخابات السورية، التي يقول مراقبون إنه في حكم المؤكد أن يفوز بها الأسد. ففي حين تتدفق الناخبون على لجان الاقتراع في أماكن سيطرة النظام، كانت هناك إضرابات ومظاهرات رافضة لها في مناطق المعارضة.