المستقبل الآن

المياه الدافئة وحياة الأسماك

في بحيرة سد بضواحي مدينة ليفركوزن تبين للباحثين أن الاسماك لم تعد تتكاثر، والسبب في ذلك يعود إلى برودة المياه التي يخزنها السد ويدفع بها إلى الأنهار. تقنية جديدة لتدفئة المياه من شأنها عودة السمك لدورته الطبيعية.