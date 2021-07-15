المياه الدافئة وحياة الأسماك

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في بحيرة سد بضواحي مدينة ليفركوزن تبين للباحثين أن الاسماك لم تعد تتكاثر، والسبب في ذلك يعود إلى برودة المياه التي يخزنها السد ويدفع بها إلى الأنهار. تقنية جديدة لتدفئة المياه من شأنها عودة السمك لدورته الطبيعية.
تكافح بنغلاديش ضد ارتفاع منسوب مياه الأنهار والبحار، ويقدر الخبراء أنه بحلول عام 2050 سيضطر 15 % من سكان البلاد للنزوح على خلفية التغير المناخي.
تتسبب السدود الجديدة التي يتم بناؤها في كمبوديا على نهر "ميكونغ" في مشاكل كبيرة، حيث تؤدّي إلى جفاف موارد رزق الصيادين والمزارعين.
كادت معابد رمسيس الثاني وكليوباترا تغرق إلى الأبد في مياه النيل لو لم يتم إنقاذها في عملية غير مسبوقة من قبل اليونسكو شاركت فيها أكثر من 50 دولة ونقلت المعابد في ستينيات القرن الماضي إلى منطقة آمنة.
أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع حول سد النهضة حث فيه أطراف الأزمة على استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي لوضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول. وفيما سجلت إثيوبيا تحفظها، رحب كل من مصر والسودان بتوصية المجلس.
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