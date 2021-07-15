 المياه الدافئة وحياة الأسماك | المستقبل الآن | DW | 14.11.2021

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المستقبل الآن

المياه الدافئة وحياة الأسماك

في بحيرة سد بضواحي مدينة ليفركوزن تبين للباحثين أن الاسماك لم تعد تتكاثر، والسبب في ذلك يعود إلى برودة المياه التي يخزنها السد ويدفع بها إلى الأنهار. تقنية جديدة لتدفئة المياه من شأنها عودة السمك لدورته الطبيعية.

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لماذا لا يستمر الكبار في النمو؟ 14.11.2021

Undatiert *** Wegen der Klimakrise leidet die ohnehin schon trockene Bergregion Indiens unter Wassernot. Ein indischer Ingenieur baut künstliche Eisstupas, die ihr Wasser nach und nach abgeben. So können die Menschen ihre Felder wieder regelmäßig bewässern.

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Symbolfoto: Wasser fliesst aus einem Wasserhahn in ein Glas. Berlin, 24.02.2019. Berlin Deutschland *** Symbol photo Water flows from a tap into a glass Berlin 24 02 2019 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

الماء هو الحياة 14.11.2021

ARCHIV - 19.07.2019, Stuttgart: ILLUSTRATION - Ein Mann hält den Zapfhahn einer Wasserstoffzapfsäule an den Stutzen eines Wasserstoffautos. (zu dpa «Land stellt Wasserstoff-Strategie im Nutzfahrzeug-Sektor vor») Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

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المستقبل الآن - الماء - طاقة المستقبل؟ 14.11.2021

Für den 16. April 2009 ist der Start der europäischen Astronomie-Doppelmission Herschel/Planck mit einer Ariane 5 in Kourou (Französisch Guyana) geplant, die letzte Cornerstone-Mission des Horizont 2000-Programms, das die Europäische Weltraumorganisation ESA im Jahr 1984 veröffentlicht hat. Herschel wird das erste Weltraumobservatorium sein, das den kompletten Wellenlängenbereich des Fernen Infrarot (FIR) bis zum Sub-Millimeter-Bereich (60 - 670 Mikrometer) abdeckt. Nach dem Start wird das Observatorium 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt in einem Orbit um den zweiten Lagrange-Punkt (L2, ein Punkt etwa 1,5 Millionen Kilometer außerhalb der Erdumlaufbahn, an dem sich die Gravitationskräfte von Erde und Sonne aufheben) des Erde-Sonne Systems platziert. Dieser Ort ist besonders geeignet, da dort die Störungen durch die Infrarot-Strahlung der Sonne und der Erde minimal sind.

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