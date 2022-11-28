 المونديال يثير جدل كورونا في الصين | DW الأخبار | DW | 30.11.2022

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المونديال يثير جدل كورونا في الصين

مشاهدو مباريات كأس العالم في الصين يقارنون بين طريقة تعامل بكين مع كورونا وطريقة بقية العالم. المونديال كان مدعاة لأن يتأمل الصينيون أحوالهم في ظل احتفال العالم وتعرضهم للإغلاق.

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