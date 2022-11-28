المونديال يثير جدل كورونا في الصين

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مشاهدو مباريات كأس العالم في الصين يقارنون بين طريقة تعامل بكين مع كورونا وطريقة بقية العالم. المونديال كان مدعاة لأن يتأمل الصينيون أحوالهم في ظل احتفال العالم وتعرضهم للإغلاق.
واضعين أيدهم على أفواههم، رفع مشجعون خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا لافتات تحمل صور لاعب المنتخب الألماني السابق مسعود أوزيل "غامزاً بعينه". كيف فسرت وسائل إعلام ألمانية ما وقع؟ وماذا كان تعليقها؟
تحولت أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط إلى استعراض للتوترات السياسية التي تجتاح واحدة من أكثر مناطق العالم تقلباً، وسط اتهام الدولة المضيفة، قطر بلعب دور غامض في أزمات المنطقة.
تأهل المنتخب البرتغالي لدور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، وذلك بعد فوزه على أوروغواي 2 / صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بالمسابقة. وخلال المباراة اقتحم الملعب مشجع يحمل علم قوس قزح.
تفجرت احتجاجات في مدينة شنغهاي والعاصمة بكين الأحد على خلفية سقوط قتلى في حريق داخل مبنى يعتقد أن إجراءات كورونا حالت دون انقاذهم. وأمام نفي السلطات تشكلت موجة عصيان مدني لم يسبق لها مثيل منذ تولى شي جين بينغ السلطة.
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