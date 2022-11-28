المونديال يثير جدل كورونا في الصين

مظاهرات حاشدة في شنغهاي ضد قيود كورونا والقيادة الصينية

تفجرت احتجاجات في مدينة شنغهاي والعاصمة بكين الأحد على خلفية سقوط قتلى في حريق داخل مبنى يعتقد أن إجراءات كورونا حالت دون انقاذهم. وأمام نفي السلطات تشكلت موجة عصيان مدني لم يسبق لها مثيل منذ تولى شي جين بينغ السلطة.