 الموضة الإسلامية كمدخل لتقارب عالمي بين الشرق والغرب | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 08.02.2021

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ثقافة ومجتمع

الموضة الإسلامية كمدخل لتقارب عالمي بين الشرق والغرب

أزياء الموضة الإسلامية أصبحت كلمة تعبر عن سوق ضخم تثير شهية شركات الأزياء العالمية، وفي استضافة الرياض لأسبوع الموضة بمشاركة تصميمات غربية، أصبحت الموضة مدخلا لتقارب عالمي بين الشرق والغرب.

Saudi-Arabien | Saudi Fashion Show - Khaleeki Chic Runway in Riyadh

تم دمج العباية مع نماذج غربية في التصميم

لم تشهد المملكة العربية السعودية المحافظة فعاليات الموضة إلا منذ سنوات قليلة فقط، واعتبرت بداياتها إشارة سياسية للانفتاح، فالنساء لم يكن لديهن سوى فرص قليلة في المجتمع لاختيار الملابس والتعبير عن أذواقهن. وبصورة عامة فإن اللبس العام للنساء كان العباءة السوداء الطويلة التي تغطي ملابس المرأة. بيد أن الأمور بدأت بالتغير، فسُمح للنساء مؤخراً بقيادة السيارة، ولم يعد ملعب كرة القدم من المحرمات بالنسبة لهن. وفي المستقبل يتوقع السماح للنساء بإنشاء أعمال تجارية دون إذن من رجل.

مختارات

اكتشف عدد من مصممي الأزياء الأوروبيين حاجة النساء المحجبات إلى ملابس أنيقة تواكب آخر صيحات الموضة من ناحية وتراعي رغباتهن من ناحية أخرى، من خلال تصاميم تسعى إلى التوفيق بين الموضة الأوروبية والخلفية الدينية لهن.

تشعر بعض النساء الطويلات القامة بعدم الرضا عن مظهرهن وقوامهن، فالبعض منهن يعتقدن أن منطقة الأرداف نحيفة أو أن سيقانهم طويلة، لكن خبراء الأزياء يقولون إن باستطاعة الطويلات أن يكن أكثر جاذبية إذا طبقن بعض النصائح البسيطة.

أحيانا نرى موضة تبدو غريبة علينا لكنها في الواقع هي امتداد أو عودة لموضات سابقة. ومع عودة بعض الأزياء تستعيد بعض العلامات التجارية والشركات التي تنتجها مجدها وتزدهر من جديد. فماهو أصل الأزياء الرائجة هذه الأيام؟

لا ترقى مشاركة المرأة العربية في النشاط الاقتصاي المباشر إلى المستوى المطلوب حتى الساعة، غير أن الكثيرات تمكّن بفضل الإبداع من اقتحام عالم الأعمال بقوة حتى في دول معروفة بتقاليد تحد من حركة المرأة كالسعودية.

قبل ثلاث سنوات، في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض، وصل مشاهير مصممي الموضة إلى السعودية للمشاركة في أسبوع الموضة السعودي آنذاك. وكان من أبرز المشاركين مشاهير مثل جان بول غوتييه وروبرتو كافالي، الذين التقوا بمصممي أزياء سعوديين هناك. وعلى الرغم من الإقبال الشديد والنجاح الباهر لم يُسمح للرجال بالمشاركة في العروض كمتفرجين، وتمّ منع التصوير داخل القاعات التي شهدت عروض الأزياء بشكل مشدد.

سوق ضخم يثير شهية الشركات

اليوم تبدو الأمور مختلفة عن الماضي. حيث التقى الشرق بالغرب بشكل أكثر توافقا على منصة العرض في السفارة البلجيكية في الرياض، والتي استضافت عرضا لأزياء الملابس الإسلامية. وباتت الشركات العالمية المهتمة بصناعة الأزياء أكثر اهتماما بمصطلح "الأزياء المحتشمة"، والتي تستهدف النساء المسلمات اللواتي يظهرن كقوة شرائية متزايدة. وتشير الإحصاءات أن المسلمين في جميع أنحاء العالم أنفقوا حوالي 254 مليار دولار أمريكي على الملابس عام 2016، وبحلول عام 2022، وفقا لتقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي، من المتوقع أن تصل المشتريات إلى 373 مليار دولار.

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"الموضة العصرية للمسلمات".. مجال اختيار أوسع أمام المحجبات

استجابت  شركات الأزياء الغربية مثل نايكي ودولتشي آند غابانا وH&M لهذا الاتجاه منذ فترة طويلة. كما عمل مصممو الأزياء الأوروبيون بشكل متزايد مع شركاء أقوياء مالياً في دول الخليج. وقد أطلق مصمم الأزياء البلجيكي كريستوف بيوفيز مؤخراً مجموعة أزياء بالاشتراك مع الأميرة صفية حسين غيراس، وهي من العائلة المالكة السعودية.

عرض الأزياء الذي تمّ تنظيمه نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2021 في السفارة البلجيكية في الرياض وأشرف عليه كل من الأميرة غيراس والمصمم الشهير بيوفيز، كان أمام جمهور مختلط من الرجال والنساء، الدعوة لم تكن مفتوحة وتمّ اختيار الحضور من قبل المنظمين، ومع ذلك أحدث هذا العرض ثورة صغيرة في المملكة التي لم تشهد عروض أزياء مختلطة من قبل.

أزياء لا تخلو من الجدل

عالم الموضة لا يخلو عادة من الجدل، فحتى في ألمانيا أحدث توقف معرض "الأزياء الإسلامية المعاصرة" في فرانكفورت في عام 2019 جدلا وانتقادات، حيث حاول المعرض نقل صور عن الموضة الإسلامية المحتشمة والأزياء الإسلامية، بيد أنه واجه معارضة كبيرة من قبل العلمانيين وبعض الجماعات النتقدة لهذا النوع من اللباس.

 مجموعة أزياء الأميرة غيراس و بيوفيز قدت ملبوسات أكثر جمالا وبألوان متعددة، حيث تمّ دمج العباية مع نماذج غربية في التصميم المستوحاة بعضها من ملابس رعاة البقر. وقريبا من الرياض أظهر مصمم الأزياء التركي راشت باغزيباغلي والذي يصمم الأزياء الغربية في المقام الأول، مجموعة أزياء محتشمة في أسبوع دبي للموضة بمشاركة العارضة الأمريكية الشهيرة حليمة عدن. وبالرغم من تبني المصمم التركي لهذا النوع من التصاميم منذ عام 2017 فقط إلا أن لديه الآن أكثر من 400 ألف متابع على موقع انستغرام المخصص لهذا النوع من الملابس.

ع.أ.ج/و.ب

  • Eine Frau mit Sonnenbrille trägt ein Kleid von Bernard Chandran. ( Fine Arts Museums of San Francisco)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    عصري ومحتشم

    يعرض متحف "دي يونغ" أزياء إسلامية معاصرة، على سبيل المثال هذا التصميم من الحرير والكريستال من إبداع المصمم الماليزي برنارد شاندران.

  • Eine Frau in muslimischer Mode posiert vor Hochhäusern in New York. (Fine Arts Museums of San Francisco)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    من جاكارتا إلى نيويورك

    تعمل ديان بيلانجي على التعريف بالموضة الإسلامية في الغرب. وتُعد صاحبة الـ 27 عاماً واحدة من المصممات القليلات فيما يخص الموضة الإسلامية، حيث تُقدم تصاميمها أيضاً على خشبات عروض الأزياء في لندن وميلانو ونيويورك.

  • Eine dunkelhäutige Frau posiert vor weißem Hintergrund in schwarzer Bomberjacke. (Sebastian Kim)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    رسالة سياسية

    الإسلاموفوبيا من المواضيع التي تم التطرق إليها في معرض سان فرانسيسكو. فعلى هذه السترة (الصورة) طبع بالخط العربي الملحق الإضافي الأول للدستور الأمريكي ومن بين الأمور التي يشملها، الحرية الدينية. اللبنانية سمعان فيرنون هي صاحبة هذا التصميم.

  • Das Model Hoda Katebi hält ein Tuch mit der Aufschrift banned hoch. (Fine Arts Museums of San Francisco/Driely Carter)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    رد على ترامب

    تُسخر سيلين سمعان أزياءها مراراً وتكراراً للاحتجاج السياسي. ففي سنة 2017 قامت سيلين بتصميم بعض الأوشحة طبع عليها عبارة "محظورة"، فضلاً عن صورة ملتقطة بالقمر الصناعي للبلدان، التي حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

  • Zwei Puppen mit sportlichen muslimischen Outfits in der Ausstellung Contemporary Muslim Fashion im De Young Museum in San Francisco. (DW/A. Binder)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    أزياء رياضية

    يهتم المعرض أيضاً بالأزياء الرياضية، حيث يقدم حجابا من العلامة التجارية المشهورة "نايكي" ولباس بوركيني خاص بالسباحة، والذي أثار جدلا وتم حظره مؤقتاً في الشواطئ الفرنسية سنة 2016.

  • Blick in die Ausstellung Contemporary Muslim Fashion in San Francisco. (DW/A. Binder)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    القوة الرمزية للهندسة المعمارية

    صُمم هذا المعرض من طرف مكتب الهندسة المعمارية الإيرانية الأمريكية المشهور حريري-حريري. ويرمز التصميم إلى الستر والحجاب. في ربيع عام 2019 سينتقل المعرض إلى مدينة فرانكفورت الألمانية.

  • Drei Fotos von muslimischen Modebloggerinnen nebeneinander. (DW/A. Binder)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    الشبكات الاجتماعية كمنبر للتعبير

    يُكرس عدد من المدونين ومجلات الموضة حيزاً لعالم الأزياء الإسلامي. ويحتفل "Hijabistas" (مصممون شباب يعتمدون على الحجاب في تصاميمهم) بالحجاب التقليدي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". ويظهر هذا الجانب في معرض "الأزياء المسلمة المعاصرة" في سان فرانسيسكو. إعداد: أنيا بيندر/ ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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