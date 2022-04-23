الموسيقى كعلاج

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بأغاني شخصية جدا عن الألم والغضب، عن طفولة مصحوبة بمرض الصرع وعن معايير خاطئة للجمال، بدأت زوي فيس مسيرتها المهنية العالمية. يحتفل بها الآن على أنها "الطفلة الألمانية المعجزة" ونموذج يحتذى به.
رغم استمرار الأعداد المرتفعة لحالات الإصابة بفيروس كورونا، سيتم إلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا ابتداء من يوم غد السبت، هذا في وقت عبر غالبية الألمان عن قلقهم من هذا الإجراء.
دقت دراسات ناقوس الخطر إزاء توقعات بزيادة معدل حالات الإصابة بمرض الخرف (الزهايمر) في الشرق الأوسط إذ يُتوقع بحلول عام 2050 أن يعاني قراية 14 مليون شخص من كبار السن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الخرف.
التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو، اسم يخفي أحد أكثر أمراض المناعة الذاتية شيوعاً في العالم، حيث يهاجم جهاز المناعة نفسه. فما هو هذا المرض؟ وما هي أسباب وأعراض مرض الخمول في الغدة الدرقية، الذي يسبب مشاكل صحية مختلفة؟
عادة ما يتم ربط الاستهلاك المفرط للسكر بتسوس الأسنان، السمنة ومرض السكري. غير أن دراسة حديثة كشفت عن وجود صلة بين هذه المادة والعديد من الأمراض الخطيرة الأخرى، منها أمراض المناعة الذاتية.
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