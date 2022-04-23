 الموسيقى كعلاج | واحة الثقافة | DW | 23.04.2022

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واحة الثقافة

الموسيقى كعلاج

بأغاني شخصية جدا عن الألم والغضب، عن طفولة مصحوبة بمرض الصرع وعن معايير خاطئة للجمال، بدأت زوي فيس مسيرتها المهنية العالمية. يحتفل بها الآن على أنها "الطفلة الألمانية المعجزة" ونموذج يحتذى به‫.‬‬

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