 الموسيقى الهادئة تحسن جودة النوم وتخفف التوتر لدى كبار السن | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 30.04.2021

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صحة

الموسيقى الهادئة تحسن جودة النوم وتخفف التوتر لدى كبار السن

مع التقدم في العمر يجد الكثير من الأشخاص صعوبة في النوم أو تزداد جودته سوءا. باحثون في جامعة تايوانية توصلوا في دراسة إلى أن نوم كبار السن يمكن أن يتأثر إيجابيًا بالاستماع لموسيقى الهادئة قبل النوم. كيف ذلك؟

نوم كبار السن يمكن أن يتأثر إيجابيًا بالاستماع لموسيقى الهادئة قبل النوم

نوم كبار السن يمكن أن يتأثر إيجابيًا بالاستماع لموسيقى الهادئة قبل النوم

إذا تعودت على الاستماع إلى الموسيقى الهادئة قبل الذهاب إلى الفراش، فإنك ستنعم بليلة أكثر هدوءاً، لكن يجب أن لا تقل مدة الاستماع عن ثلاثين دقيقة على الأقل، وفقًا لباحثين في مستشفى جامعة تشينغ كونغ الوطنية في تايوان، كما نقل موقع  إذاعة جنوب غرب ألمانيا (SWR).

مختارات

هل تميل للموسيقى الكلاسيكية أم السريعة؟ ومن هم أفضل المطربين لديك؟ يمكن أن تساعد هذه الأسئلة في الكشف عن شخصيتك، إذ ربطت دراسة حديثة في علم النفس، بين الذوق الموسيقي وبعض الصفات الشخصية.

ألقى الباحثون نظرة فاحصة على نتائج الدراسات السابقة على أكثر من 280 مشاركًا للكشف عن تأثيرالاستماع للموسيقى وقت النوم على البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً والنتيجة: أولئك الذين استمعوا إلى الموسيقى البطيئة بمعدل 60 إلى 80 نبضة في الدقيقة، كانوا ينامون بشكل أفضل من أولئك الذين سمحوا لأنفسهم بسماع الإيقاعات السريعة.

وفي حالة الاستماع إلى نغمات هادئة لمدة نصف ساعة إلى ساعة قبل الذهاب إلى الفراش لأكثر من أربعة أسابيع، فإن ذلك سيحسن من جودة النوم على المدى الطويل.

كما خلصت نتائج هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، إلى أن "الموسيقى الهادئة يمكن أن تحسن جودة النوم عن طريق إبطاء معدل ضربات القلب والتنفس، وكذلك خفض ضغط الدم. وهذا بدوره يساعد في الحفاظ على مستويات التوتر والقلق منخفضة".

أما عن نوع الموسيقى الأكثر تأثيراً، فقد ترك الباحثون المجال مفتوحاً لاختيار النوع الموسيقي الذي يميل إليه كل شخص، لكنهم يعتقدون أن القليل من الموسيقى الكلاسيكية يمكن أن تكون وسيلة مساعدة على النوم. بل إن تأثير الموسيقى على النوم قد يذهب إلى حد أن بعض الأشخاص الذين اعتادوا في السابق على الحبوب المنومة للنوم قد يمكنهم الاستغناء عنها في المستقبل.

إ.م/ع.ش

  • Deutschland Hamburg - Deutscher Radiopreis: Adel Tawil (picture-alliance/Eventpress Hoensch)

    في صور .. مطربون من أصول عربية يتألقون في ألمانيا

    عادل الطويل

    يُعتبر عادل الطويل مطربا شهيرا في ألمانيا. ولد عام 1978 في برلين لأب مصري وأم تونسية. بدأ حياته الموسيقية في التسعينيات. وفي 2004 أسس مع المغنية الألمانية انيته هومبه فرقة Ich + Ich. لاقت أغانيه شهرة كبيرة في ألمانيا وحل ضيفا على الكثير من البرامج وأحيا حفلات كبيرة في عدة مدن ألمانية. يتمتع بشعبية في العالم العربي، إذ شارك مع المطرب المصري محمد منير في عدة أعمال فنية.

  • Bushido (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    في صور .. مطربون من أصول عربية يتألقون في ألمانيا

    بوشيدو

    بوشيدو مغني راب اسمه الحقيقي أنيس الفرشيشي، وهو من أصول تونسية. ولد في مدينة بون عام 1978 لأب تونسي وأم ألمانية. شق طريقه إلى الغناء في أواخر التسعينات. لاحقته فضائح خاصة متعلقة بالمخدرات والعنف والملكية الفكرية، فيما تعرضت أغانيه لانتقادات سياسية كبيرة.

  • Popstar Namika beim Dreh mit der DW (DW/C. Würzburg)

    في صور .. مطربون من أصول عربية يتألقون في ألمانيا

    ناميكا

    اسمها الحقيقي حنان حمادي، ولدت عام 1991 لأب وأم مغربيين. أصدرت ألبومها الأول عام 2015 وحمل اسم "نادور" نسبة إلى مدينة الناضور المغربية مسقط رأس أبويها. واشتهر الألبوم بأغنية "شخص أحب إلى قلبي / Lieblingsmensch" التي حققت نجاحا كبيرا تمثّل بحصولها على نحو 87 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

  • Musiker Kollegah und Farid Bang (AFP/Getty Images)

    في صور .. مطربون من أصول عربية يتألقون في ألمانيا

    فريد بانغ (يسار الصورة)

    اسمه الحقيقي فريد العبدلاوي ويعد من المطربين الألمان من أصول عربية، وهو من القلائل غير المولودين في ألمانيا. ولد في مدينة مليلية عام 1986 وفي عامه الثامن هاجرت أسرته إلى ألمانيا. بدأ حياته الفنية بشكل احترافي منذ بداية عام 2009.

  • Deutscher Rapper Massiv (picture-alliance/dpa)

    في صور .. مطربون من أصول عربية يتألقون في ألمانيا

    ماسيف

    اسمه الحقيقي وسيم طه، وهو مغني راب ألماني من أصل فلسطيني ومن مواليد عام 1982. أصدر أول ألبوم غنائي في 2006. تدور أغانيه حول الحياة في المناطق الفقيرة.


 

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