أدت عمليات الموساد الهائلة والوحشية في بعض الأحيان إلى ترويع وخوف أوروبا والشرق الأوسط في السبعينيات والثمانينيات. أدى اختطاف أدولف أيشمان في الأرجنتين عام 1960 ، وهو أحد مهندسي الإبادة النازية ليهود أوروبا ، إلى جعل هذه الخدمة السرية مشهورة عالمياً. أظهر اغتيال الإرهابيين الفلسطينيين ، الذين أودى بحياة 11 رياضيًا إسرائيليًا خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972 ، قسوة وتصميم الموساد. يحاول المخرج أميت جورين الحائز على جائزة النظر إلى ما وراء الكواليس في الموساد في فيلمه الموساد. من خلال المقابلات الحصرية وصور الأرشيف المدروسة بعناية ، يصبح تاريخ الوكالة منذ تأسيسها في عام 1949 حتى يومنا هذا مرئيًا. في هذا الفيلم يتحدث الوكلاء والسياسيون وشهود العيان بصراحة عن الإخفاقات والكوارث. لا يوثق الفيلم العمليات المذهلة فحسب ، بل يوثق أيضًا الإخفاقات والأخطاء. أخطاء لم يتم الاعتراف بها في إسرائيل حتى يومنا هذا ، ولم تتم محاسبة المسؤولين عنها. وهذا يعزز الفكرة القائلة بأن الموساد هو وكالة استخبارات سرية ومحمية وخالية من أي انتقاد. ما هو الدور الذي لعبته وكالة الموساد خلال مذابح صبرا وشاتيلا عام 1982 في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ إذا كان من الممكن منع حرب أكتوبر عام 1973 ، إذا كان الموساد قد تعامل بجدية مع تحذير مخبر مصري في الوقت المناسب؟ لماذا تم اكتشاف عملية الموساد في دبي عام 2010؟ ما هو تأثير الموساد على السياسيين في إسرائيل؟ وإلى أي مدى يستخدم الموساد من قبل من هم في السلطة لأغراض سياسية؟ في النهاية ، ظل الموساد على ما كان عليه دائمًا: مرعب ، قوي ، وأخيراً وليس آخراً ، مثير للجدل. ما هو الدور الذي لعبته وكالة الموساد خلال مذابح صبرا وشاتيلا عام 1982 في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ إذا كان من الممكن منع حرب أكتوبر عام 1973 ، إذا كان الموساد قد تعامل بجدية مع تحذير مخبر مصري في الوقت المناسب؟ لماذا تم اكتشاف عملية الموساد في دبي عام 2010؟ ما هو تأثير الموساد على السياسيين في إسرائيل؟ وإلى أي مدى يستخدم الموساد من قبل من هم في السلطة لأغراض سياسية؟ في النهاية ، ظل الموساد على ما كان عليه دائمًا: مرعب ، قوي ، وأخيراً وليس آخراً ، مثير للجدل. ما هو الدور الذي لعبته وكالة الموساد خلال مذابح صبرا وشاتيلا عام 1982 في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ إذا كان من الممكن منع حرب أكتوبر عام 1973 ، إذا كان الموساد قد تعامل بجدية مع تحذير مخبر مصري في الوقت المناسب؟ لماذا تم اكتشاف عملية الموساد في دبي عام 2010؟ ما هو تأثير الموساد على السياسيين في إسرائيل؟ وإلى أي مدى يستخدم الموساد من قبل من هم في السلطة لأغراض سياسية؟ في النهاية ، ظل الموساد على ما كان عليه دائمًا: مرعب ، قوي ، وأخيراً وليس آخراً ، مثير للجدل.