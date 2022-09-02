 الموساد | تقارير جديدة | DW | 01.03.2023

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تقارير جديدة

الموساد

يعتبر الموساد الإسرائيلي أحد أكثر أجهزة الاستخبارات السرية إثارة للجدل والخوف في العالم. يفتخر الموساد بمهامه ويعد ذاته صانع سلام، في الوقت الذي يُصنف بكونه جهة محاربة لا سيما في الشرق الأوسط.

Israel Mossad Logo

أدت العمليات الضخمة وفي بعض الأحيان القاسية التي قام بها الموساد إلى نشر الرعب في أوروبا والشرق الأوسط في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وفي الوقت نفسه جعلته مرهوباً.
وقد ساهم اختطاف أدولف أيشمان في الأرجنتين عام 1960 ، وهو أحد مهندسي إبادة اليهود الأوروبيين على يد النازيين، في منح هذا الجهاز الاستخباراتي شهرة عالمية. كما أظهر قتل الإرهابيين الفلسطينيين الذين أودوا بحياة أحد عشر رياضيا إسرائيليا خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 1972 في ميونيخ قسوة جهاز الموساد وتصميمه.

في فيلمه "الموساد" ، يحاول المخرج أميت غورين الحائز على عدة جوائز النظر خلف كواليس الموساد. من خلال مقابلات حصرية وصور أرشيفية مدروسة بعناية يظهر تاريخ الوكالة منذ تأسيسها في عام 1949 حتى يومنا هذا. في هذا الفيلم يتحدث عملاء وسياسيون وشهود عيان بصراحة عن الإخفاقات والكوارث.

لا يوثق الفيلم العمليات المذهلة فحسب بل أيضا العمليات الفاشلة والأخطاء. أخطاء لم يُعترف بها في إسرائيل حتى اليوم ولم يحاسَب المسؤولون عنها. ما يعزز فكرة كون الموساد جهاز استخبارات خفيّاً، محميّا ومعفى من أي انتقاد.

ما هو الدور الذي لعبته وكالة الموساد خلال مذابح صبرا وشاتيلا عام 1982 في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ هل كان من الممكن منع حرب تشرين عام 1973 لو أخذ  الموساد تحذير مخبر مصري في الوقت المناسب على محمل الجد؟ لماذا تم اكتشاف عملية الموساد في دبي عام 2010؟ ما هو تأثير الموساد على السياسيين في إسرائيل؟ وإلى أي مدى يُستخدم الموساد من قبل من هم في السلطة لأغراض سياسية؟
في نهاية المطاف ظل الموساد كما كان دائما: مرعبا، ذا نفوذ وأخيراً وليس آخراً مثيرا للجدل.

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 05 مارس/آذار 2023 – 03:15 UTC
الأحد 05 مارس/آذار 2023 – 11:15 UTC
الأحد 05 مارس/آذار 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 06 مارس/آذار 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 06 مارس/آذار 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 06 مارس/آذار 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 06 مارس/آذار 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 07 مارس/آذار 2023 – 15:15 UTC
الخميس 09 مارس/آذار 2023 – 07:15 UTC
الخميس 09 مارس/آذار 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 10 مارس/آذار 2023 – 18:03 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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