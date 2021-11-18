 الموجة الرابعة: هل التطعيم المعزز هو الحل؟ | DW الأخبار | DW | 25.11.2021

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الموجة الرابعة: هل التطعيم المعزز هو الحل؟

تبلغ أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا حاليا مستويات قياسية جديدة. غير أن ثمة - مع ذلك - عدد كبير جدًا من غير المطعمين في البلاد في وقتٍ يتم فيه النقاش عن التطعيم المعزز الذي من شأنه - حسب البحوث العلمية - أن يكسر الموجة الرابعة.

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