الموجة الرابعة: هل التطعيم المعزز هو الحل؟

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تبلغ أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا حاليا مستويات قياسية جديدة. غير أن ثمة - مع ذلك - عدد كبير جدًا من غير المطعمين في البلاد في وقتٍ يتم فيه النقاش عن التطعيم المعزز الذي من شأنه - حسب البحوث العلمية - أن يكسر الموجة الرابعة.
التلقيح ضد كورونا رافقته شائعات عدة تكبر ككرة الثلج على منصات التواصل الاجتماعي رغم دحضها بالحقائق العلمية، ومن بين تلك الشائعات أن التطعيم يغير الحمض النووي أو أن الدواء أفضل من التطعيم، ما يعرض صحة الملايين للخطر.
تواجه ألمانيا أعنف موجة وبائية في وقت تستعدّ حكومة جديدة لاستلام السلطة، فيما تخطّى عدد الوفيات بكوفيد-19 الـ 100 ألف وفاة. ويُشكّل الوضع صعوبة على الائتلاف الجديد الذي سيتولى قيادة البلاد اعتبارًا من الشهر المقبل.
دخل الإغلاق التام في النمسا حيز التنفيذ اليوم الاثنين سعيا لوقف انتشار كوفيد19، ما أدى لاحتجاجات واسعة وسط موجة رابعة تهدد كامل أوروبا. كما ستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض التطعيم بحلول شباط / فبراير من العام المقبل.
الوكالة الأوروبية للأدوية تجيز إعطاء لقاح بيونتيك/فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، يأتي ذلك بعد شهرين من إجازة مماثلة لاستخدام لقاح "فايزر ـ بيونتيك" المضاد لكورونا للأطفال بين 5 و11 عاما.
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