 ″الموجة الرابعة″ تعصف بالنموذج الألماني في محاربة كورونا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.11.2021

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سياسة واقتصاد

"الموجة الرابعة" تعصف بالنموذج الألماني في محاربة كورونا

تفشي فيروس كورونا في ألمانيا بشكل غير مسبوق، تحولت معه من بلد "نموذج"، يُقتدى به عالميا في سياسات محاربة الجائحة، إلى بؤرة مقلقة للوباء. فما هي خلفيات هذا التحول كما يرى ذلك المحللون والمعلقون الألمان؟

الصورة من قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي في لايبزيغ بشرق ألمانيا

تشهد ألمانيا حاليا معدلات إصابة غير مسبوقة بفيروس كورونا المستجد. (المستشفى الجامعي في لايبزيغ)

لم تعد تفصلنا سوى أسابيع قليلة عن عيد الميلاد واحتفالات نهاية السنة. ومع ذلك يبدو المشهد العام في ألمانيامضطربا ويشبه إلى حد ما الأجواء التي سادت البلاد في نفس الفترة من السنة الماضية (2020)، خصوصا من حيث ارتباك القرارات السياسية في مواجهة الجائحة، وكأن موجة كورونا الجديدة جاءت من فراغ أو سقطت فجأة من السماء. وكل مرة يتجدد الجدل بين مؤيدي التطعيم ورافضيه، ونفس الشيء ينسحب على تضارب التدابير المتخذة بين المستويين الاتحادي والولاياتي. كما أن هناك عاملا إضافيا هذا العام يتعلق بفترة انتقالية لم تشكل فيها الحكومة الجديدة بعد، في وقت تستعد فيه البلاد لتوديع عهد كامل بصمته المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية بالفيروس خمسين ألف حالةلأول مرة منذ ظهور الوباء في البلاد، فيما بلغ عدد الوفيات 235 حالة (الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، في مؤشر على عنف موجة كورونا التي تعصف بالبلاد حاليا، وهو ما أكدته بيانات معهد روبرت كوخ، فيما قالت المستشارة ميركل إن ارتفاع عدد الإصابات بات "مأساويا". وبهذا الصدد كتب موقع "شبيغل أونلاين" (الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) هناك ضرورة ملحة لتصميم سياسي أكبر الآن؛ للتمكن من كسر الموجة الرابعة ومنع الأسوأ خلال فصل الشتاء. لكن هذا التصميم غير موجود، فالحكومة الحالية التي تسير أعمالها المستشارة ميركل مترددة، فيما يُحمِّل عددٌ من القادة السياسيين في البلاد خلفها المحتمل أولاف شولتس المسؤولية".

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غضب الألمان من سياسة الحكومة في إدارة الجائحة

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "سيفيري فور" لحساب موقع "شبيغل أونلاين" ارتفاع نسبة الألمان الغير راضين عن سياسة الحكومة بشأن الجائحة. واعتبر حوالي 42 بالمائة من الذين استطلعت آراؤهم أن إجراءات مكافحة الوباء غير كافية (وكانت هذه النسبة لا تتجاوز 20 بالمائة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، فيما يشعر 27 في المائة فقط بأن سياسة كورونا الحالية مبالغ فيها. كما يرى حوالي الثلث أن التدابير الحالية مناسبة.

وبهذا الصدد انتقدت صحيفة "باديشه تسايتونغ" (العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني) الائتلاف الحكومي قيد التشكل والمسمى بـائتلاف "إشارة المرور" معتبرة أنه أعطى الانطباع، حسب الصحيفة، بأن الوباء قد تم تجاوزه. ولأسباب سياسية تم التخلي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في مكافحة الموجة الرابعة من كورونا. وهناك شعور عام حاليا بأن ألمانيا مقبلة على موجة ضارية من الوباء مع الارتفاع المتواصل لعدد الإصابات،

فيما لا تلوح في الأفق نهاية للوضع الحالي، خصوصا وأن معدل التلقيح لا يزال غير مرض حتى بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، إذ أن 16 مليون ألماني لم يلقحوا بعد، فيما بدأت الأرقام اليومية التي يقدمها معهد كوخ للأمراض المعدية حول انتشار الوباء هذه الأيام أرقاما قياسية لم تتحقق منذ بداية الجائحة.

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مسائيةDW: أرقام قياسية للإصابات بكورونا في ألمانيا.. ما الذي حصل؟

دول نجحت بعدما كانت في عين الإعصار

في وقت بدأت ترتفع فيه معدلات الإصابة في ألمانيا بشكل مطرد، برزت دول، كانت إلى وقت قريب في عين الإعصار، في إدارتها الجيدة والفعالة للجائحة. فالواقع يظهر أن الوضع الوبائي في ألمانيا أسوأ بكثير مما هو عليه في العديد من البلدان الأوروبية الغربية الأخرى. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية (التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني) "في بعض الحالات، تصرفت بعض الحكومات (التي دبرت بشكل جيد الجائحة) هناك بشكل أسرع وأكثر حسماً وقوة أيضاً. النتيجة: يمكن للعديد من البلدان التي بدت فيها الصورة سيئة في بداية الوباء أن تكون نموذجا بالنسبة لألمانيا".

ففي إيطاليا على سبيل المثال، طبقت إلزامية القواعد المسماة بـ"3G" منذ ثلاثة أسابيع. وهي قواعد تشترط لارتياد الأماكن الداخلية المفتوحة للعموم (كالمطاعم والمسارح ودور السينما وغيرها) التلقيح الكامل أو التعافي بشكل كامل من الفيروس بعد الإصبة به، أو حيازة اختبار يثبت عدم إصابة الشخص بالفيروس. ورغم الاحتجاجات المتواصلة ضد "الجواز الصحي"، فإن أعداد الملقحين الجدد مستقرة ولا تتراجع، إذ تبلغ في المعدل 1.5 مليون شخص في الأسبوع. وتحظى صرامة سياسة الحكومة الإيطالية بشعبية كبيرة كما يظهر ذلك معدل التطعيم فأكثر من 83 بالمائة من السكان فوق سن الثانية عشرة تم تطعيمهم بالكامل. وفي المدارس والمتاجر وجميع الأماكن العامة الداخلية الأخرى، لا يزال يطبق شرط صارم يتعلق بإجبارية ارتداء الكمامات الطبية بداية من سن السادسة. وبفضل مجموع هذه القواعد، فإن عدد الإصابات يتباطأ باطراد.

 

نجاحات في فرنسا ومناعة القطيع في إسبانيا

أما فرنسا، فبرغم الزيادة في عدد الإصابات، إلا أن الوضع هناك متحكم فيه أكثر مما هو عليه الأمر في ألمانيا، إذ تبلغ 70 حالة لكل مائة ألف نسمة مقارنة مع ألمانيا التي وصلت فيها هذه النسبة إلى 236 حالة. كما أن عدد مرضى كورونا الذين يدخلون المستشفيات في فرنسا في انخفاض مستمر. ومع ذلك، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لانعقاد المجلس الوطني للصحة. وقال ريشارد فيران، زميل ماكرون في الحزب ورئيس الجمعية الوطنية: "هناك سياق سلبي في تطور الوباء". المطلوب الآن هو "تعبئة وطنية لمنع ما نراه في ألمانيا وهولندا ودول أخرى".

وفي إسبانيا التي كانت من أكثر البلدان معاناة من الموجة الأولى للوباء في أوروبا، فإن وضعها تغير بالكامل بفضل معدلات التلقيح المرتفعة والتي باتت تراوح 90 في المائة ممن تزيد أعمارهم عن اثني عشر عامًا، أي حوالي 80 في المائة من إجمالي السكان، فيما تتلقى حاليا الفئة التي تزيد الأعمار فيها عن 65 عامًا والمجموعات المعرضة للخطر لقاحًا معززًا. وبذلك تكون إسبانا قد اقتربت من تحقيق ما يسمى بمناعة القطيع.

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قوانين مثيرة للجدل في ألمانيا

"بوندستاغ" يرسم معالم لتغيير سياسة محاربة الوباء

شهد البرلمان الألماني "بوندستاغ" نقاشا حاميا حول سياسة محاربة جائحة كورونا، وذلك بعد التطورات المقلقة في الخارطة الوبائية للبلاد. ويبدو أن البرلمان الاتحادي يسعى لاستعادة زمام المبادرة، ذلك أن جل القرارات التي تم اتخاذها لحد الآن بشأن كورونا تمت في اجتماعات عقدت بين المستشارة ميركلورؤساء الولايات، ولم تخضع تلك القرارات لتصويت البرلمانات الولاياتية لأن المحاربة الوبائية تدخل في اختصاصات الولايات وليس الحكومة الاتحادية. وهكذا شهدنا في الفترة الماضية كيف تنصل بعض رؤساء الولايات من القرارات المتخذة جماعيا، وهذا ما يفسر وجود قواعد مختلفة حسب الولايات.

ويسعى الائتلاف الحكومي المنتظر (الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الحزب الديموقراطي الحر وحزب الخضر) الذي لم يستلم السلطة بعد إلى تبني حزمة جديدة من الإجراءات قد لا تتضمن قواعد صارمة من قبيل الإغلاق العام أو حظر التجول خوفا من غياب قاعدة قانونية لذلك أمام القضاء الألماني.

ومن جهته، أعلن أولاف شولتس، خليفة ميركل المحتمل، أنه سيناقش الوضع الوبائي من جديد في غضون الأيام القليلة المقبلة مع المستشارة ميركل ورؤساء الولايات الاتحادية، غير أن هذا الاجتماع لن تكون له صلاحيات تمديد حالة الطوارئ الصحية التي ستنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري، لأن البرلمان الاتحادي هو وحده من يقرر هذا الأمر.

وأوضح شولتس أنه يتسنى مواصلة تطبيق بعض الإجراءات مثل إلزام ارتداء أقنعة الأنف والفم (الكمامات) واتباع قواعد الرعاية الصحية. ودعا لحملات مشتركة كبيرة من أجل زيادة معدل التطعيم، وناشد مواطني بلاده قائلا: "تلقوا التطعيم! إنه مهم لأجل صحتكم ومهم لأجل بلدنا".

حسن زنيند

  • Bildergalerie Karneval 2014 Mainz (picture-alliance/dpa/F. von Erichsen)

    احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"

    رمزية العدد 11

    منذ العصور الوسطى، يرمز الرقم 11 للخطيئة في التقاليد الألمانية. كما أن الرقم الذي يحتوي على أرقام متكررة يعرّف بكونه "Schnapszahl" أي الرقم المسكّر. بيد أن هذا العام سيتعين على المحتفلين الابتعاد عن الكحول والالتزام بلوائح السلامة، نظرا لزيادة أعداد المصابين بكورونا.

  • Deutschland Karneval in Düsseldorf (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"

    استيقاظ شخصية Hoppeditz

    هذا المهرج يحاول تجسيد نموذج الاحتفال لمدينة دوسلدورف. ويطلق على هذه الشخصية اسم Hoppeditz. في الساعة 11:11 صباحًا تتسلق هذه الشخصية وعاء الخردل أمام مبنى البلدية وتعلن بداية "الموسم الخامس". في هذا العام، على المشاركين إظهار دليل على تلقيهم التطعيم أو تعافيهم من COVID-19 لحضور الاحتفالات، وفقا لما تنصه عليه الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار العدوى.

  • Kölner Dreigestirn (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"

    ثلاثية كولونيا

    في معظم المدن التي تحتفل بالكرنفال، يتولى زوجان ممن يطلق عليهما "أمراء" إدارة الكرنفال. أما في كولونيا فهي ثلاثية تتكون من عذراء وأمير ومزارع. تقليد ألغي في هذا العام لثبوت إصابة الشخص الذي يتقمص دور الأمير بفيروس كورونا. في كولونيا ودوسلدورف اللتان تعتبران معقل الاحتفالات بالكرنفال اعتمدت قاعدة 2G. وبموجبها لا يُسمح إلا للملقّحين أو للمتعافين المشاركة في الاحتفالات الجماعية.

  • Deutschland Karneval Rosenmontagszug in Mainz (Reuters/R. Orlowski)

    احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"

    رؤوس دمى منتفخة في ماينز

    في مدينة ماينز الألمانية، تبدأ الاحتفالات بكلمة هيلاو "Helau" التي يرددها المحتفلون. في 11 نوفمبر وتحديدا على الساعة 11.11 يتم اعلان "دستور الحمقى"، في تقليد تحرص المدينة على إحياءه وخلاله تتم السخرية من السياسيين. ومن أجل منع العدوى، سيضطر المحتفلون لشراء تذاكر وتقديم جواز التلقيح أو تقديم فحص سلبي يثبت خلوهم من المرض.

  • Karneval 2012 Cottbus 11.11.2011 (dapd)

    احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"

    كرنفال في كوتبوس

    يعتقد البعض أن الكرنفال يتم الاحتفال به في بعض مدن ألمانيا الغربية فقط، لكن هذا غير صحيح. هناك مدن في شرق ألمانيا تحتفل تقليديا بالكرنفال على غرار مدينة كوتبوس. وكحال المدن الأخرى يستولي الحمقى هناك على مبنى البلدية، وكغيرها أيضا تقام الاحتفالات وسط إجراءات صحية صارمة.

  • Karveval sitzung (picture alliance)

    احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"

    عروض الكرنفال المسرحية

    بعد أن يهدأ صخب الاحتفالات، يعود المحتفلون للاجتماع مجددا، حيث تُقدم بعض العروض المسرحية. وليسا واضحا بعد ما إذا كان سيسمح بذلك هذا العام نظراً لارتفاع الإصابات.

  • Deutschland | Beginn der Karnevalssession 2017/2018 | Köln (picture-alliance/dpa/H. Galuschka)

    احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"

    كرنفال نسائي

    في شهر فبراير من العام القادم ستعود الاحتفالات إلى الذروة مجددا، لا سيما في ليلة الخميس التي تسبق ليلة أربعاء الرماد، حيث يحتفل الناس بما يسمى Weiberfastnacht، الليلة التي تمنح فيها السلطة إلى النساء. وتاريخ هذه الليلة هو الـ24 فبراير/ شباط 2022.

  • Karneval Weiberfastnacht - Köln (Reuters/T. Schmuelgen)

    احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"

    قبلة أو معانقة مقابل ربطة عنق

    على الرجال توخي الحذر في تلك الليلة حيث تقوم النساء بقطع أربطة العنق بمقص، في دلالة على السطوة. مقابل ذلك يحصل الرجال على عناق أو قبلة صغيرة من السيدة التي تقوم بقطع رباط العنق.

  • Deutschland Karneval Rosenmontagszug in Mainz (Reuters/R. Orlowski)

    احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"

    إثنين الورود

    تشكل مواكب يوم إثنين الورود، والتي تأتي بعد Weiberfastnacht ذروة الاحتفالات للمشاركين، وخاصة في المدن المطلة على نهر الراين. وعادة ما يتنكر المشاركون ويضعون الأقنعة. في السنوات السابقة كانت مواكب المشاركين تجوب شوارع المدينة وتلقي الحلويات على جوانب الطريق حيث يجمعها المحتفلون. ولازال مصير إقامة هذا الموكب مجهولا تحكمه تطورات الحالة الوبائية للبلاد.

  • Flash-Galerie Karneval Rosenmontag Rottweiler Narrensprung (picture alliance/dpa)

    احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"

    كرنفال Swabian-Alemanic

    الأقنعة المنحوتة يدويًا خاصية متداولة في جنوب غرب ألمانيا وتغيب بوضوح عن الاحتفالات في المدن المحيطة بنهر الراين. هناك يطلق على مواكب يومي الإثنين والثلاثاء اسم Shrove Narrensprünge - وتعني حرفياً "قفزة الحمقى". المشاركون يقفزون ويقفزون في الشوارع بأزيائهم التنكرية والتاريخية.

  • Hoppeditz wird verbrannt (picture-alliance/dpa)

    احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"

    أربعاء الرماد

    في مدينة دوسلدورف تفتتح دمية Hoppeditz موسم الكرنفال وتنهيه أيضا، حيث يتم حرق التمثال الشرير أو دفن الدمية في نعش يوم "أربعاء الرماد" وسط البكاء والنحيب. هذا التقليد لا ينمو فقط عن الرغبة في التخلص من المعاصي، وإنما أملاً في أن تقوم Hoppeditz مجددا الموسم القادم في 11 نوفمبر من العام القادم. اعداد (كيرستن شميت/ علاء جمعة)


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