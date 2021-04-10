الموجة الرابعة.. أرقام كورونا مستمرة بالارتفاع في ألمانيا

أوضح معهد روبرت كوخ الألماني صباح اليوم الخميس (26 أغسطس/آب) أن معدل حالات الإصابة بالعدوى لكل مئة ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم 66، فيما كان يبلغ أمس الأربعاء 61.3، وكان يبلغ قبل أسبوع 44.2.

يذكر أن هذا المعدل وصل إلى أدنى مستوياته من بدء تفشي الوباء في ربيع العام الماضي، وبلغ في مطلع تموز/يوليو الماضي 4.9 فقط.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 12.6 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 21 حالة وفاة. أي أكثر مما سجل قبل أسبوع واحد، عندم تم تسجيل 8400 حالة إصابة فضلا عن 22 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية هامبورغ لم تقدم أية بيانات بشأن إصابات كورونا أو حالات الوفاة اليوم، بحسب المعهد.

وحسب البيانات الرسمية إلى غاية أمس الأربعاء، تمّ تطعيم 64.7 بالمئة من سكان ألمانيا، بينهم 59.7 بالمئة بشكل كامل ضد الفيروس، ووصل عدد الجرعات الموزعة إلى 100 مليون جرعة.

يشار إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي كان هو المعيار حتى الآن لفرض قيود مكافحة كورونا، ومن المقرر مستقبلا أن تتم مراعاة عوامل أخرى بصورة أقوى لفرض قيود كورونا مثل عدد الحالات التي تدخل المستشفيات.

وبحسب بيانات المعهد، يصل عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا إلى 3.9 مليون، وأضاف المعهد أن عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته بلغ 92 ألفا و82 شخصا.

وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير قد توقع أمس الأربعاء أن يستمر تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا على الرغم من الموجة الرابعة من فيروس كورونا. وقال للصحفيين "(ثمة) احتمال واضح بأننا لن نحتاج لأي نوع من العزل العام للذين حصلوا على جرعة أو اثنتين من اللقاح وللمتعافين". وأضاف "لذلك من المؤكد أن النشاط الاقتصادي يستطيع أن يسجل مستوى جيدا للعام ككل".

ع.ا/خ.س (د ب أ، رويترز)