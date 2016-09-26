 الموت يغيّب الروائي السوري الكبير حنا مينة | أخبار | DW | 21.08.2018

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أخبار

الموت يغيّب الروائي السوري الكبير حنا مينة

توفي في العاصمة السورية دمشق الروائي السوري حينا مينة بعد صراع مع المرض عن عمر 94 عاما. وحنا مينه من أبرز الروائيين السوريين ويلقب بـ "نجيب محفوظ سوريا". تركزت أغلب كتاباته على قضايا الناس وخصوصا عالم البحارة.

Syrien Hanna Mina gestorben (Gemeinfrei)

غيب الموت اليوم الثلاثاء (21 آب/ أغسطس 2018) الروائي السوري حنا مينة عن عمر ناهز 94 عاما في دمشق بعد صراع طويل مع المرض. ونعت وزارة الثقافة السورية الروائي الراحل قائلة إنه استطاع "رصد عبر أكثر من أربعين رواية على مدى نصف قرن قضايا الناس، وانتقد فيها الاستغلال والجشع واضطهاد المرأة، وتنبأ أن الرواية ستشغل المكانة الكبيرة لدى العرب وستصبح ديوانهم".

وولد مينة في التاسع من مارس/ آذار عام 1924 بمدينة اللاذقية وهو من مؤسسي اتحاد الكتاب في سوريا وكان يلقب بـ "شيخ الرواية السورية". قضى طفولته في إحدى قرى لواء إسكندرون الحدودية مع تركيا قبل أن يعود مع أسرته إلى اللاذقية.

وعمل مينة في شبابه بحارا على القوارب والسفن قبل أن يشرع في كتابة المسلسلات للإذاعة العامة. أسس مع عدد من الكتاب اليساريين عام 1951 رابطة الكتاب السوريين التي نظمت عام 1954 المؤتمر الأول للكتاب العرب.

من أشهر رواياته المصابيح الزرق والياطر وثلاثية بحار ونهاية رجل شجاع، التي تحولت إلى مسلسل، والشمس في يوم غائم، وبقايا صور التي تحولت إلى فيلم.

ع.خ/ ح.ز (د ب ا ، رويترز)

  • Scene from the film Perfume: The Story of a Murderer (picture-alliance/dpa)

    تسع روايات ألمانية تحولت إلى أفلام سينمائية رائعة

    رواية العطر - قصة قاتل

    الفيلم الألماني "العطر" هو من أفلام الإثارة، أنتِجَ عام 2006 وهو من إخراج توم تايكور، ومن بطولة بن ويشا، وآلان ريكمان، وريتشيل هيرد وود، وداستين هوفمان. الفيلم مقتبس عن رواية العطر من تأليف باتريك ساوسكيد، صدرت عام 1985. تدور أحداث الفيلم حول جان باتيست غرونوي الذي يمتلك حاسة شم خارقة يسعى لتركيب العطر الأكثر كمالاً.

  • Scene from the film Das Boot (picture alliance/dpa)

    تسع روايات ألمانية تحولت إلى أفلام سينمائية رائعة

    Das Boot القارب

    يقول النقاد إن فيلم "الغواصة الصغيرة " (القارب) هو: "واحد من أعظم الأفلام الحربية التي أنتجت". والفيلم من إخراج فولفغانغ بيترسين 1981، ويُجَسد رواية الكاتب لوتر-غونتر بوخهايم، ويتناول أحداث الرواية التي جرت خلال الحرب العالمية الثانية. الفيلم كان بمثابة إنجاز كبير لكل من المخرج بيترسين ولهوليوود في آنٍ معاً. رُشِحَ لنيل ست جوائز أوسكار، كما رُشَح لنيل جائزة غولدن غلوب، و جائزة بافتا.

  • Scene from the film The Tin Drum (Imago/AGD)

    تسع روايات ألمانية تحولت إلى أفلام سينمائية رائعة

    رواية طبل الصفيح

    حصلت رواية "طبل الصفيح" للروائي الألماني غونتر غراس في عام 1959 على جائزة نوبل للآداب. وفي عام 1979 أعدت الرواية لإنتاجها كفيلم من بطولة ديفيد بينيت. فاز الفيلم بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي لعام 1979، كما فاز بجائزة الأوسكار في عام 1980. وكان فيلم المخرج الألماني فولكر تشلوندورف هو أول فيلم ألماني يحصل على جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي.

  • Oliver Masucci as in the film Look Who's Back (picture-alliance/dpa/Constantin Film Verleih GmbH)

    تسع روايات ألمانية تحولت إلى أفلام سينمائية رائعة

    رواية "انظر من الذي عاد"

    رواية انظر من الذي عاد أصدرها الكاتب تيمور فيرميس في عام 2012 ، وصعدت الرواية إلى ذروة قائمة الروايات الأكثر رواجاً في ألمانيا، وبِيعَ منها قرابة 2.3 مليون نسخة، وفاز الفيلم الذي يحمل عنوان الرواية بجائزة "سيفيس" السينمائية الأوروبية عن أفضل فيلم، كما تمَ ترشيح الفيلم لنيل عدة جوائز سينمائية. أخرج الفيلم المخرج ديفيد وينديت في عام 2016.

  • Scene from the film In Times of Fading Light (X-Verleih/H. Hubach)

    تسع روايات ألمانية تحولت إلى أفلام سينمائية رائعة

    رواية "عندما تتلاشى الأضواء"

    صدر فيلم عندما تتلاشى الأضواء، المأخوذ عن رواية من تأليف الكاتب الألماني أويغن روغه في 2017. يحكي الفيلم قصة عائلة كانت تعيش في ألمانيا الشرقية خلال فترة الأيام الأخيرة لنظام ألمانية الشرقية، يتضمن الفيلم، الذي أخرجه ماتي غشونك، سخرية وقدراً لابأس به من المعاناة المأساوية.

  • Jürgen Prochnow in The Lost Honor of Katharina Blum (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    تسع روايات ألمانية تحولت إلى أفلام سينمائية رائعة

    رواية "شرف كاتارينا بلوم الضائع"

    في عام 1975، وقبل عامين على بدء تَصَدرِ اليساريين المتمردين من فصيل الجيش الأحمر لعناوين الصحف الألمانية، بسبب دور الفصيل في عمليات الخطف والقتل، عمل فولكر شلوندورف على إعداد رواية الكاتب هاينريش بول "شرف كاتارينا بلوم الضائع"، لتقديمها على شكل فيلم سينمائي. تقدم الرواية وصفاً مفصلاً عن الأحوال الاجتماعية التي سادت ألمانيا الغربية خلال تلك الحقبة.

  • Scene from the film The Reader (Studio Babelsberg AG)

    تسع روايات ألمانية تحولت إلى أفلام سينمائية رائعة

    رواية "القارىء"

    عملية تحول الروايات التي سجلت أرقاماً كبيرة في نسبة المبيعات إلى أفلام ناجحة هي الاستثناء وليست القاعدة، وبخاصة تلك الكتب التي تُلامس مواضيع صعبة. تتناول رواية برنارد شلينك تداعيات الحقبة النازية في ألمانيا، وعن كيفية تعامل ألمانيا مع ماضيها. نجح المخرج ستيفن دالدري في عام 2008 بإعداد رواية القارىء لتُقدم على شكل فيلم، وقد كان للممثلة كيت وينسلت، و الممثل ديفيد كروس دور كبير في نجاح الفيلم.

  • Scene from the film All Quiet on the Western Front (picture-alliance/dpa)

    تسع روايات ألمانية تحولت إلى أفلام سينمائية رائعة

    فيلم "كل شيء هادىء على الجبهة الغربية"

    يرجع تاريخ هذا الفيلم إلى بدايات ظهور الأفلام الناطقة. وهو مثال جيد على اقتباس الأعمال الأدبية وإعدادها لتصبح أفلاماً سينمائية. في عام 1930 استحضرالمخرج الأمريكي لويس مايلستون إلى الأذهان وإلى الشاشة الفضية فظائع الحرب العالمية الأولى من خلال رواية الكاتب الألماني إريك ماريا ريمارك كل شيء هادىء على الجبهة الغربية.

  • Scene from the film Death in Venice (picture-alliance/akg-images)

    تسع روايات ألمانية تحولت إلى أفلام سينمائية رائعة

    موتٌ في البندقية

    في عام 1971 فاجأ المخرج الإيطالي لوتشينو فيسكونتي العالم بإخراج فيلم مأخوذ عن رواية "موتٌ في البندقية " للروائي الألماني توماس مان 1912. الفيلم من إنتاج فرنسي - إيطالي ومن بطولة الممثل البريطاني ديريك بوغاردي وبيورن أندرسون. ريك فولكر/غالية داغستاني


مختارات

تسع روايات ألمانية تحولت إلى أفلام سينمائية رائعة

بعد النجاح الذي حققه تحويل رواية العطر إلى فيلم سينمائي، تجري حالياً الاستعدادات لتحويلها إلى مسلسل تلفزيوني. في جولتنا المصورة سنتعرف على مجموعة روايات ألفها كُتاب ألمان وغدت من أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً. (21.07.2018)  

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