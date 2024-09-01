الموت الغادر - الكفاح الخطير ضد الألغام الأرضية

يقدر الخبراء أن ربع الأراضي في أوكرانيا تحتوي على ألغام أرضية أو مخلفات لقنابل عنقودية. وأوكرانيا لا تواجه مصيرها هذا وحدها. يعرض الفيلم أيضا كفاح موظفي الإغاثة الإنسانية في السنغال وكولومبيا الذين يحاولون إزالة الألغام الأرضية. يلتقي معدو الفيلم بجماعات الضغط والمحللين، ويتساءلون: ما الذي حققته اتفاقية أوتاوا التي وُقّعت في 18 سبتمبر 1997 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1999؟ فالآمال كانت كبيرة. حتى الآن صادقت 164 دولة على المعاهدة. بينما لم توقع دول مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاقية حتى الآن. أدى حظر الألغام في البداية إلى انخفاض كبير في عدد الضحايا بعد عام 1999. ومع ذلك فقد ارتفع عددهم مرة أخرى في السنوات الأخيرة، لا سيما نتيجة للصراعات في سوريا والعراق واليمن واستخدام الأجهزة المتفجرة بدائية الصنع.