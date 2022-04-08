الموانئ الحرة - مستودعات قيمة أم ملاذات ضريبية؟

هل يتعلق الأمر فقط بالحماية والأمن أم أن المزايا الضريبية تلعب دورا هاما أيضا؟

سواء في سنغافورة أو سويسرا أو لوكسمبورغ، هناك خدمات سرية آخذة بالازدياد في جميع أنحاء العالم: تخزين الأعمال الفنية والذهب والنبيذ المعتق والسيارات القديمة في مستودعات جمركية آمنة تدعى فريبورت، أو ما يسمى بالميناء الحر. تعلن الدول الحاضنة لهذه المستودعات عن مزايا التخزين على أنها آمنة ولا رسوم جمركية أو ضرائب عليها.

لكن هناك انتقادات شديدة من عالم الفن والمال حيث يخمن المنتقدون أن مستودعات فريبورت يمكن أن تستخدم بهدف التهرب الضريبي وأعمال غير قانونية.

ما حقيقة اتهام بعض مدراء المتاحف بأن مستودعات التخزين السرية تحجب الأعمال الفنية عن الجمهور لفترة طويلة وتهدف إلى تحقيق زيادة كبيرة في قيمتها؟ وما حجم الثروة المخبأة خلف جدران المستودعات السرية؟ ولماذا يدعم السياسيون بناء وتشغيل مثل هذه المستودعات الجمركية؟

هذا ما يحاول الفيلم الإجابة عليه من خلال إلقاء نظرة خلف كواليس هذه الأماكن غير العادية.





الجزء الثاني

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