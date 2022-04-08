 الموانئ الحرة - مستودعات قيمة أم ملاذات ضريبية؟ | تقارير جديدة | DW | 08.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

الموانئ الحرة - مستودعات قيمة أم ملاذات ضريبية؟

تُخزّن أعمال فنية والذهب وأشياء ثمينة أخرى في مستودعات معفاة من دفع الرسوم الجمركية وتكون تحت حماية أمنية مشددة. ماذا يخبئ نظام ما يسمى فريبورت؟

Dokumentation | Schätze unter Verschluss - Das System Freeport

هل يتعلق الأمر فقط بالحماية والأمن أم أن المزايا الضريبية تلعب دورا هاما أيضا؟

Dokumentation | Schätze unter Verschluss - Das System Freeport

سواء في سنغافورة أو سويسرا أو لوكسمبورغ، هناك خدمات سرية آخذة بالازدياد في جميع أنحاء العالم: تخزين الأعمال الفنية والذهب والنبيذ المعتق والسيارات القديمة في مستودعات جمركية آمنة تدعى فريبورت، أو ما يسمى بالميناء الحر. تعلن الدول الحاضنة لهذه المستودعات عن مزايا التخزين على أنها آمنة ولا رسوم جمركية أو ضرائب عليها. 

لكن هناك انتقادات شديدة من عالم الفن والمال حيث يخمن المنتقدون أن مستودعات فريبورت يمكن أن تستخدم بهدف التهرب الضريبي وأعمال غير قانونية. 

Dokumentation | Schätze unter Verschluss - Das System Freeport

ما حقيقة اتهام بعض مدراء المتاحف بأن مستودعات التخزين السرية تحجب الأعمال الفنية عن الجمهور لفترة طويلة وتهدف إلى تحقيق زيادة كبيرة في قيمتها؟ وما حجم الثروة المخبأة خلف جدران المستودعات السرية؟ ولماذا يدعم السياسيون بناء وتشغيل مثل هذه المستودعات الجمركية؟

هذا ما يحاول الفيلم الإجابة عليه من خلال إلقاء نظرة خلف كواليس هذه الأماكن غير العادية.
 


الجزء الثاني

DW  عربية

الأربعاء 04 مايو/ أيار 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 04 مايو/ أيار 2022– 22:15 UTC
الخميس 05 مايو/ أيار 2022– 01:15 UTC
الخميس 05 مايو/ أيار 2022 – 03:00 UTC
الخميس 05 مايو/ أيار 2022 – 05:15 UTC
الخميس 05 مايو/ أيار 2022 – 09:15 UTC
السبت 06 مايو/ أيار 2022 – 06:15 UTC
السبت 06 مايو/ أيار 2022– 10:15 UTC
السبت 07 مايو/ أيار 2022– 15:15 UTC
السبت 07 مايو/ أيار 2022– 23:15 UTC
الأحد 08 مايو/ أيار 2022– 13:15 UTC
الأحد 08 مايو/ أيار 2022– 19:15 UTC
الإثنين 09 مايو/ أيار 2022– 16:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

إعلان